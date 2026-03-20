Live Radio
Home » Sports » Valspar Championship Scores

Valspar Championship Scores

The Associated Press

March 20, 2026, 7:22 PM

Friday

At Innisbrook, A Salamander Golf and Spa Resort – Copperhead

Palm Harbor, Fla.

Purse: $9.1 million

Yardage: 7,352; Par: 71

Second Round

Sungjae Im 64-69—133
David Lipsky 69-65—134
Chandler Blanchet 69-66—135
Doug Ghim 68-67—135
Matt Fitzpatrick 68-69—137
Marco Penge 69-68—137
Alex Smalley 68-69—137
Jordan L. Smith 69-68—137
Brandt Snedeker 65-72—137
Jacob Bridgeman 68-70—138
Corey Conners 69-69—138
Tony Finau 69-69—138
Brooks Koepka 71-67—138
Danny Walker 74-64—138
Gary Woodland 70-68—138
Patrick Cantlay 70-69—139
Patrick Fishburn 68-71—139
David Ford 69-70—139
Rico Hoey 71-68—139
Nicolai Hojgaard 69-70—139
Billy Horschel 67-72—139
Tom Kim 69-70—139
Hank Lebioda 71-68—139
David Skinns 69-70—139
Jordan Spieth 69-70—139
Alejandro Tosti 71-68—139
Blades Brown 69-71—140
Pierceson Coody 67-73—140
Adrien Dumont De Chassart 69-71—140
Kensei Hirata 71-69—140
Seonghyeon Kim 72-68—140
Matthieu Pavon 70-70—140
Chandler Phillips 71-69—140
Seamus Power 72-68—140
Andrew Putnam 67-73—140
Xander Schauffele 68-72—140
Ricky Castillo 68-73—141
Emiliano Grillo 71-70—141
Takumi Kanaya 73-68—141
Rasmus Neergaard-Petersen 68-73—141
Henrik Norlander 73-68—141
Chad Ramey 71-70—141
Kevin Roy 72-69—141
Sam Ryder 72-69—141
Justin Thomas 72-69—141
Karl Vilips 69-72—141
Matt Wallace 73-68—141
Kevin Yu 73-68—141
Keegan Bradley 73-69—142
Joel Dahmen 72-70—142
Ryo Hisatsune 71-71—142
Lee Hodges 72-70—142
Rasmus Hojgaard 71-71—142
Justin Lower 71-71—142
Denny McCarthy 70-72—142
Isaiah Salinda 74-68—142
Webb Simpson 68-74—142
Jimmy Stanger 71-71—142
Christiaan Bezuidenhout 70-73—143
Bud Cauley 69-74—143
Davis Chatfield 69-74—143
A.J. Ewart 71-72—143
Mackenzie Hughes 72-71—143
Stephan Jaeger 71-72—143
Michael Kim 74-69—143
Andrew Novak 73-70—143
John Parry 72-71—143
Patrick Rodgers 71-72—143
Matti Schmid 73-70—143
Kevin Streelman 74-69—143
Davis Thompson 66-77—143
John VanDerLaan 69-74—143
Vince Whaley 69-74—143
Dylan Wu 72-71—143
Wyndham Clark 70-74—144
Eric Cole 72-72—144
Zecheng Dou 73-71—144
Steven Fisk 74-70—144
Ben Griffin 70-74—144
Thorbjorn Olesen 73-71—144
Kristoffer Reitan 74-70—144
Adrien Saddier 71-73—144
Neal Shipley 72-72—144
Kris Ventura 71-73—144
Zachary Bauchou 69-76—145
Michael Brennan 75-70—145
Viktor Hovland 70-75—145
Pontus Nyholm 74-71—145
Paul Peterson 70-75—145
Aaron Rai 68-77—145
Marcelo Rozo 73-72—145
Jesper Svensson 69-76—145
Paul Waring 75-70—145
Daniel Brown 75-71—146
Nick Dunlap 74-72—146
Austin Eckroat 78-68—146
Luke Guthrie 70-76—146
Peter Malnati 74-72—146
Max McGreevy 72-74—146
Jackson Suber 74-72—146
Nick Taylor 72-74—146
Zac Blair 71-76—147
Lucas Glover 73-74—147
Joe Highsmith 76-71—147
Patton Kizzire 74-73—147
Danny Willett 73-74—147
Brice Garnett 75-73—148
Beau Hossler 72-76—148
Mark Hubbard 73-75—148
Mac Meissner 74-74—148
Davis Riley 76-72—148
Gordon Sargent 75-73—148
J.J. Spaun 77-71—148
Adam Svensson 75-73—148
Adam Hadwin 76-73—149
Greg Koch 76-73—149
Jeremy Paul 76-73—149
Taylor Pendrith 76-73—149
Adam Schenk 73-76—149
Sahith Theegala 77-72—149
Erik Van Rooyen 73-76—149
Rafael Campos 73-77—150
Garrick Higgo 77-73—150
Matt Kuchar 73-77—150
Taylor Moore 73-77—150
Austin Smotherman 71-79—150
Tyler Wilkes 74-76—150
Charley Hoffman 78-73—151
Matthew McCarty 74-77—151
Cameron Davis 76-76—152
Max Homa 78-74—152
Luke Clanton 78-75—153
Jeffrey Kang 76-77—153
John Keefer 79-77—156
Brian Campbell 73-WD

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up