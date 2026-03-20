Valspar Championship Scores

Friday
At Innisbrook, A Salamander Golf and Spa Resort – Copperhead
Palm Harbor, Fla.
Purse: $9.1 million
Yardage: 7,352; Par: 71
Second Round
|Sungjae Im
|64-69—133
|David Lipsky
|69-65—134
|Chandler Blanchet
|69-66—135
|Doug Ghim
|68-67—135
|Matt Fitzpatrick
|68-69—137
|Marco Penge
|69-68—137
|Alex Smalley
|68-69—137
|Jordan L. Smith
|69-68—137
|Brandt Snedeker
|65-72—137
|Jacob Bridgeman
|68-70—138
|Corey Conners
|69-69—138
|Tony Finau
|69-69—138
|Brooks Koepka
|71-67—138
|Danny Walker
|74-64—138
|Gary Woodland
|70-68—138
|Patrick Cantlay
|70-69—139
|Patrick Fishburn
|68-71—139
|David Ford
|69-70—139
|Rico Hoey
|71-68—139
|Nicolai Hojgaard
|69-70—139
|Billy Horschel
|67-72—139
|Tom Kim
|69-70—139
|Hank Lebioda
|71-68—139
|David Skinns
|69-70—139
|Jordan Spieth
|69-70—139
|Alejandro Tosti
|71-68—139
|Blades Brown
|69-71—140
|Pierceson Coody
|67-73—140
|Adrien Dumont De Chassart
|69-71—140
|Kensei Hirata
|71-69—140
|Seonghyeon Kim
|72-68—140
|Matthieu Pavon
|70-70—140
|Chandler Phillips
|71-69—140
|Seamus Power
|72-68—140
|Andrew Putnam
|67-73—140
|Xander Schauffele
|68-72—140
|Ricky Castillo
|68-73—141
|Emiliano Grillo
|71-70—141
|Takumi Kanaya
|73-68—141
|Rasmus Neergaard-Petersen
|68-73—141
|Henrik Norlander
|73-68—141
|Chad Ramey
|71-70—141
|Kevin Roy
|72-69—141
|Sam Ryder
|72-69—141
|Justin Thomas
|72-69—141
|Karl Vilips
|69-72—141
|Matt Wallace
|73-68—141
|Kevin Yu
|73-68—141
|Keegan Bradley
|73-69—142
|Joel Dahmen
|72-70—142
|Ryo Hisatsune
|71-71—142
|Lee Hodges
|72-70—142
|Rasmus Hojgaard
|71-71—142
|Justin Lower
|71-71—142
|Denny McCarthy
|70-72—142
|Isaiah Salinda
|74-68—142
|Webb Simpson
|68-74—142
|Jimmy Stanger
|71-71—142
|Christiaan Bezuidenhout
|70-73—143
|Bud Cauley
|69-74—143
|Davis Chatfield
|69-74—143
|A.J. Ewart
|71-72—143
|Mackenzie Hughes
|72-71—143
|Stephan Jaeger
|71-72—143
|Michael Kim
|74-69—143
|Andrew Novak
|73-70—143
|John Parry
|72-71—143
|Patrick Rodgers
|71-72—143
|Matti Schmid
|73-70—143
|Kevin Streelman
|74-69—143
|Davis Thompson
|66-77—143
|John VanDerLaan
|69-74—143
|Vince Whaley
|69-74—143
|Dylan Wu
|72-71—143
|Wyndham Clark
|70-74—144
|Eric Cole
|72-72—144
|Zecheng Dou
|73-71—144
|Steven Fisk
|74-70—144
|Ben Griffin
|70-74—144
|Thorbjorn Olesen
|73-71—144
|Kristoffer Reitan
|74-70—144
|Adrien Saddier
|71-73—144
|Neal Shipley
|72-72—144
|Kris Ventura
|71-73—144
|Zachary Bauchou
|69-76—145
|Michael Brennan
|75-70—145
|Viktor Hovland
|70-75—145
|Pontus Nyholm
|74-71—145
|Paul Peterson
|70-75—145
|Aaron Rai
|68-77—145
|Marcelo Rozo
|73-72—145
|Jesper Svensson
|69-76—145
|Paul Waring
|75-70—145
|Daniel Brown
|75-71—146
|Nick Dunlap
|74-72—146
|Austin Eckroat
|78-68—146
|Luke Guthrie
|70-76—146
|Peter Malnati
|74-72—146
|Max McGreevy
|72-74—146
|Jackson Suber
|74-72—146
|Nick Taylor
|72-74—146
|Zac Blair
|71-76—147
|Lucas Glover
|73-74—147
|Joe Highsmith
|76-71—147
|Patton Kizzire
|74-73—147
|Danny Willett
|73-74—147
|Brice Garnett
|75-73—148
|Beau Hossler
|72-76—148
|Mark Hubbard
|73-75—148
|Mac Meissner
|74-74—148
|Davis Riley
|76-72—148
|Gordon Sargent
|75-73—148
|J.J. Spaun
|77-71—148
|Adam Svensson
|75-73—148
|Adam Hadwin
|76-73—149
|Greg Koch
|76-73—149
|Jeremy Paul
|76-73—149
|Taylor Pendrith
|76-73—149
|Adam Schenk
|73-76—149
|Sahith Theegala
|77-72—149
|Erik Van Rooyen
|73-76—149
|Rafael Campos
|73-77—150
|Garrick Higgo
|77-73—150
|Matt Kuchar
|73-77—150
|Taylor Moore
|73-77—150
|Austin Smotherman
|71-79—150
|Tyler Wilkes
|74-76—150
|Charley Hoffman
|78-73—151
|Matthew McCarty
|74-77—151
|Cameron Davis
|76-76—152
|Max Homa
|78-74—152
|Luke Clanton
|78-75—153
|Jeffrey Kang
|76-77—153
|John Keefer
|79-77—156
|Brian Campbell
|73-WD
