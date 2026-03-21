Valspar Championship Par Scores

The Associated Press

March 21, 2026, 6:06 PM

Saturday

At Innisbrook, A Salamander Golf and Spa Resort – Copperhead

Palm Harbor, Fla.

Purse: $9.1 million

Yardage: 7,352; Par: 71

Third Round

Sungjae Im 64-69-69—202 -11
David Lipsky 69-65-70—204 -9
Brandt Snedeker 65-72-67—204 -9
Matt Fitzpatrick 68-69-68—205 -8
Marco Penge 69-68-68—205 -8
Adrien Dumont De Chassart 69-71-67—207 -6
Seonghyeon Kim 72-68-67—207 -6
Chandler Blanchet 69-66-73—208 -5
Corey Conners 69-69-70—208 -5
Tom Kim 69-70-69—208 -5
Tony Finau 69-69-71—209 -4
Rico Hoey 71-68-70—209 -4
Brooks Koepka 71-67-71—209 -4
Jordan L. Smith 69-68-72—209 -4
Gary Woodland 70-68-71—209 -4
Kevin Yu 73-68-68—209 -4
Jacob Bridgeman 68-70-72—210 -3
Patrick Cantlay 70-69-71—210 -3
Doug Ghim 68-67-75—210 -3
Matthieu Pavon 70-70-70—210 -3
Seamus Power 72-68-70—210 -3
David Skinns 69-70-71—210 -3
Jordan Spieth 69-70-71—210 -3
Danny Walker 74-64-72—210 -3
Davis Chatfield 69-74-68—211 -2
A.J. Ewart 71-72-68—211 -2
Patrick Fishburn 68-71-72—211 -2
Ryo Hisatsune 71-71-69—211 -2
Lee Hodges 72-70-69—211 -2
Stephan Jaeger 71-72-68—211 -2
Rasmus Neergaard-Petersen 68-73-70—211 -2
Patrick Rodgers 71-72-68—211 -2
Isaiah Salinda 74-68-69—211 -2
Xander Schauffele 68-72-71—211 -2
Alex Smalley 68-69-74—211 -2
Matt Wallace 73-68-70—211 -2
Dylan Wu 72-71-68—211 -2
Emiliano Grillo 71-70-71—212 -1
Takumi Kanaya 73-68-71—212 -1
Hank Lebioda 71-68-73—212 -1
Justin Lower 71-71-70—212 -1
Denny McCarthy 70-72-70—212 -1
John Parry 72-71-69—212 -1
Chandler Phillips 71-69-72—212 -1
Andrew Putnam 67-73-72—212 -1
Webb Simpson 68-74-70—212 -1
Jimmy Stanger 71-71-70—212 -1
Christiaan Bezuidenhout 70-73-70—213 E
Blades Brown 69-71-73—213 E
Ricky Castillo 68-73-72—213 E
Joel Dahmen 72-70-71—213 E
Nicolai Hojgaard 69-70-74—213 E
Mackenzie Hughes 72-71-70—213 E
Michael Kim 74-69-70—213 E
Chad Ramey 71-70-72—213 E
Sam Ryder 72-69-72—213 E
Alejandro Tosti 71-68-74—213 E
John VanDerLaan 69-74-70—213 E
Karl Vilips 69-72-72—213 E
Keegan Bradley 73-69-72—214 +1
Pierceson Coody 67-73-74—214 +1
Kensei Hirata 71-69-74—214 +1
Billy Horschel 67-72-75—214 +1
Henrik Norlander 73-68-73—214 +1
Andrew Novak 73-70-71—214 +1
Kevin Roy 72-69-73—214 +1
Justin Thomas 72-69-73—214 +1
Matti Schmid 73-70-72—215 +2
Kevin Streelman 74-69-72—215 +2
Rasmus Hojgaard 71-71-74—216 +3
Davis Thompson 66-77-73—216 +3
Bud Cauley 69-74-74—217 +4
David Ford 69-70-78—217 +4
Vince Whaley 69-74-75—218 +5

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

