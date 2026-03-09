USA Today Baseball Coaches Poll

Dropped out: No. 21 Miami (Fla.) (12-4); No. 23 Oregon (12-3).
Others receiving votes: Oregon (12-3) 97; Texas-San Antonio (13-2) 90; West Virginia (10-3) 32; UC Santa Barbara (12-2) 30; Oklahoma State (11-4) 26; Alabama (14-3) 18; Miami (Fla.) (12-4) 15; Louisville (10-5) 9; Arizona State (11-4) 8; California Baptist (14-3) 3; California (13-3) 2; Mercer (14-2) 2; Cincinnati (13-4) 1; Minnesota (12-3) 1.
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.