THE PLAYERS Championship Par Scores

Sunday
At TPC Sawgrass
Ponte Vedra Beach, Fla.
Purse: $25 million
Yardage: 7,352; Par: 72
Final Round
|Cameron Young (750), $4,500,000
|68-67-72-68—275
|-13
|Matt Fitzpatrick (500), $2,725,000
|70-69-69-68—276
|-12
|Xander Schauffele (350), $1,725,000
|69-65-74-69—277
|-11
|Robert MacIntyre (325), $1,225,000
|72-72-65-69—278
|-10
|Ludvig Aberg (275), $925,000
|69-63-71-76—279
|-9
|Jacob Bridgeman (275), $925,000
|70-68-71-70—279
|-9
|Sudarshan Yellamaraju (275), $925,000
|73-72-66-68—279
|-9
|Tommy Fleetwood (200), $731,250
|69-70-73-68—280
|-8
|Sepp Straka (200), $731,250
|67-70-72-71—280
|-8
|Justin Thomas (200), $731,250
|68-68-72-72—280
|-8
|Brian Harman (145), $606,250
|75-64-69-73—281
|-7
|Patrick Rodgers (145), $606,250
|70-70-71-70—281
|-7
|Akshay Bhatia (81), $409,028
|71-71-70-70—282
|-6
|Sam Burns (81), $409,028
|76-68-69-69—282
|-6
|Corey Conners (81), $409,028
|69-67-72-74—282
|-6
|Russell Henley (81), $409,028
|68-71-71-72—282
|-6
|Ryo Hisatsune (81), $409,028
|71-69-70-72—282
|-6
|Viktor Hovland (81), $409,028
|69-70-69-74—282
|-6
|Brooks Koepka (81), $409,028
|72-70-69-71—282
|-6
|Justin Rose (81), $409,028
|72-68-70-72—282
|-6
|Austin Smotherman (81), $409,028
|67-72-70-73—282
|-6
|Scottie Scheffler (52), $271,250
|72-73-67-71—283
|-5
|Michael Thorbjornsen (52), $271,250
|74-65-67-77—283
|-5
|William Mouw (47), $221,250
|69-72-69-74—284
|-4
|Alex Smalley (47), $221,250
|70-70-71-73—284
|-4
|J.J. Spaun (47), $221,250
|71-72-68-73—284
|-4
|Ryan Gerard (39), $178,750
|73-68-73-71—285
|-3
|Nicolai Hojgaard (39), $178,750
|71-74-71-69—285
|-3
|Chris Kirk (39), $178,750
|71-74-71-69—285
|-3
|Hideki Matsuyama (39), $178,750
|70-72-76-67—285
|-3
|Chad Ramey (39), $178,750
|72-69-73-71—285
|-3
|Patrick Cantlay (26), $128,250
|73-73-70-70—286
|-2
|Bud Cauley (26), $128,250
|70-74-72-70—286
|-2
|Eric Cole (26), $128,250
|73-73-71-69—286
|-2
|Max Homa (26), $128,250
|71-72-70-73—286
|-2
|Min Woo Lee (26), $128,250
|72-70-70-74—286
|-2
|Maverick McNealy (26), $128,250
|67-71-73-75—286
|-2
|Alex Noren (26), $128,250
|71-71-73-71—286
|-2
|Andrew Putnam (26), $128,250
|70-72-73-71—286
|-2
|Jordan Spieth (26), $128,250
|73-68-76-69—286
|-2
|Sahith Theegala (26), $128,250
|67-74-68-77—286
|-2
|Wyndham Clark (19), $91,250
|73-70-71-73—287
|-1
|Rickie Fowler (19), $91,250
|70-72-75-70—287
|-1
|Joe Highsmith (19), $91,250
|70-75-68-74—287
|-1
|Nick Taylor (19), $91,250
|74-70-70-73—287
|-1
|Rory McIlroy (16), $72,125
|74-71-72-71—288
|E
|Keith Mitchell (16), $72,125
|72-68-72-76—288
|E
|Taylor Pendrith (16), $72,125
|74-69-72-73—288
|E
|Matti Schmid (16), $72,125
|70-73-71-74—288
|E
|Zachary Bauchou (13), $61,083
|74-72-69-74—289
|+1
|Keegan Bradley (13), $61,083
|77-66-68-78—289
|+1
|Si Woo Kim (13), $61,083
|73-72-68-76—289
|+1
|Max McGreevy (13), $61,083
|72-72-70-75—289
|+1
|Taylor Moore (13), $61,083
|68-75-72-74—289
|+1
|J.T. Poston (13), $61,083
|76-69-71-73—289
|+1
|Chris Gotterup (11), $58,000
|71-73-68-78—290
|+2
|Adam Scott (11), $58,000
|72-72-71-75—290
|+2
|Sam Stevens (10), $57,250
|72-72-72-75—291
|+3
|Jason Day (9), $56,250
|70-70-72-80—292
|+4
|Lee Hodges (9), $56,250
|67-71-77-77—292
|+4
|Kevin Roy (9), $56,250
|75-71-71-75—292
|+4
|Steven Fisk (8), $54,500
|75-71-75-72—293
|+5
|Rico Hoey (8), $54,500
|77-69-75-72—293
|+5
|Stephan Jaeger (8), $54,500
|75-71-69-78—293
|+5
|Danny Walker (8), $54,500
|71-75-78-69—293
|+5
|Daniel Berger (7), $52,750
|72-74-75-73—294
|+6
|Nicolas Echavarria (7), $52,750
|74-71-72-77—294
|+6
|Kristoffer Reitan (7), $52,750
|75-71-76-72—294
|+6
|Michael Brennan (7), $51,750
|72-74-73-76—295
|+7
|Ricky Castillo (6), $50,750
|71-74-77-74—296
|+8
|Tony Finau (6), $50,750
|69-75-75-77—296
|+8
|Seamus Power (6), $50,750
|74-72-74-76—296
|+8
|Takumi Kanaya (6), $49,750
|73-72-81-72—298
|+10
