THE PLAYERS Championship Par Scores

The Associated Press

March 15, 2026, 7:30 PM

Sunday

At TPC Sawgrass

Ponte Vedra Beach, Fla.

Purse: $25 million

Yardage: 7,352; Par: 72

Final Round

Cameron Young (750), $4,500,000 68-67-72-68—275 -13
Matt Fitzpatrick (500), $2,725,000 70-69-69-68—276 -12
Xander Schauffele (350), $1,725,000 69-65-74-69—277 -11
Robert MacIntyre (325), $1,225,000 72-72-65-69—278 -10
Ludvig Aberg (275), $925,000 69-63-71-76—279 -9
Jacob Bridgeman (275), $925,000 70-68-71-70—279 -9
Sudarshan Yellamaraju (275), $925,000 73-72-66-68—279 -9
Tommy Fleetwood (200), $731,250 69-70-73-68—280 -8
Sepp Straka (200), $731,250 67-70-72-71—280 -8
Justin Thomas (200), $731,250 68-68-72-72—280 -8
Brian Harman (145), $606,250 75-64-69-73—281 -7
Patrick Rodgers (145), $606,250 70-70-71-70—281 -7
Akshay Bhatia (81), $409,028 71-71-70-70—282 -6
Sam Burns (81), $409,028 76-68-69-69—282 -6
Corey Conners (81), $409,028 69-67-72-74—282 -6
Russell Henley (81), $409,028 68-71-71-72—282 -6
Ryo Hisatsune (81), $409,028 71-69-70-72—282 -6
Viktor Hovland (81), $409,028 69-70-69-74—282 -6
Brooks Koepka (81), $409,028 72-70-69-71—282 -6
Justin Rose (81), $409,028 72-68-70-72—282 -6
Austin Smotherman (81), $409,028 67-72-70-73—282 -6
Scottie Scheffler (52), $271,250 72-73-67-71—283 -5
Michael Thorbjornsen (52), $271,250 74-65-67-77—283 -5
William Mouw (47), $221,250 69-72-69-74—284 -4
Alex Smalley (47), $221,250 70-70-71-73—284 -4
J.J. Spaun (47), $221,250 71-72-68-73—284 -4
Ryan Gerard (39), $178,750 73-68-73-71—285 -3
Nicolai Hojgaard (39), $178,750 71-74-71-69—285 -3
Chris Kirk (39), $178,750 71-74-71-69—285 -3
Hideki Matsuyama (39), $178,750 70-72-76-67—285 -3
Chad Ramey (39), $178,750 72-69-73-71—285 -3
Patrick Cantlay (26), $128,250 73-73-70-70—286 -2
Bud Cauley (26), $128,250 70-74-72-70—286 -2
Eric Cole (26), $128,250 73-73-71-69—286 -2
Max Homa (26), $128,250 71-72-70-73—286 -2
Min Woo Lee (26), $128,250 72-70-70-74—286 -2
Maverick McNealy (26), $128,250 67-71-73-75—286 -2
Alex Noren (26), $128,250 71-71-73-71—286 -2
Andrew Putnam (26), $128,250 70-72-73-71—286 -2
Jordan Spieth (26), $128,250 73-68-76-69—286 -2
Sahith Theegala (26), $128,250 67-74-68-77—286 -2
Wyndham Clark (19), $91,250 73-70-71-73—287 -1
Rickie Fowler (19), $91,250 70-72-75-70—287 -1
Joe Highsmith (19), $91,250 70-75-68-74—287 -1
Nick Taylor (19), $91,250 74-70-70-73—287 -1
Rory McIlroy (16), $72,125 74-71-72-71—288 E
Keith Mitchell (16), $72,125 72-68-72-76—288 E
Taylor Pendrith (16), $72,125 74-69-72-73—288 E
Matti Schmid (16), $72,125 70-73-71-74—288 E
Zachary Bauchou (13), $61,083 74-72-69-74—289 +1
Keegan Bradley (13), $61,083 77-66-68-78—289 +1
Si Woo Kim (13), $61,083 73-72-68-76—289 +1
Max McGreevy (13), $61,083 72-72-70-75—289 +1
Taylor Moore (13), $61,083 68-75-72-74—289 +1
J.T. Poston (13), $61,083 76-69-71-73—289 +1
Chris Gotterup (11), $58,000 71-73-68-78—290 +2
Adam Scott (11), $58,000 72-72-71-75—290 +2
Sam Stevens (10), $57,250 72-72-72-75—291 +3
Jason Day (9), $56,250 70-70-72-80—292 +4
Lee Hodges (9), $56,250 67-71-77-77—292 +4
Kevin Roy (9), $56,250 75-71-71-75—292 +4
Steven Fisk (8), $54,500 75-71-75-72—293 +5
Rico Hoey (8), $54,500 77-69-75-72—293 +5
Stephan Jaeger (8), $54,500 75-71-69-78—293 +5
Danny Walker (8), $54,500 71-75-78-69—293 +5
Daniel Berger (7), $52,750 72-74-75-73—294 +6
Nicolas Echavarria (7), $52,750 74-71-72-77—294 +6
Kristoffer Reitan (7), $52,750 75-71-76-72—294 +6
Michael Brennan (7), $51,750 72-74-73-76—295 +7
Ricky Castillo (6), $50,750 71-74-77-74—296 +8
Tony Finau (6), $50,750 69-75-75-77—296 +8
Seamus Power (6), $50,750 74-72-74-76—296 +8
Takumi Kanaya (6), $49,750 73-72-81-72—298 +10

