THE PLAYERS Championship Par Scores

Friday At TPC Sawgrass Ponte Vedra Beach, Fla. Purse: $25 million Yardage: 7,352; Par: 72 Second Round Ludvig Aberg 69-63—132…
|Ludvig Aberg
|69-63—132
|-12
|Xander Schauffele
|69-65—134
|-10
|Cameron Young
|68-67—135
|-9
|Corey Conners
|69-67—136
|-8
|Justin Thomas
|68-68—136
|-8
|Sepp Straka
|67-70—137
|-7
|Jacob Bridgeman
|70-68—138
|-6
|Lee Hodges
|67-71—138
|-6
|Maverick McNealy
|67-71—138
|-6
|Matt Fitzpatrick
|70-69—139
|-5
|Tommy Fleetwood
|69-70—139
|-5
|Brian Harman
|75-64—139
|-5
|Russell Henley
|68-71—139
|-5
|Viktor Hovland
|69-70—139
|-5
|Austin Smotherman
|67-72—139
|-5
|Michael Thorbjornsen
|74-65—139
|-5
|Jason Day
|70-70—140
|-4
|Ryo Hisatsune
|71-69—140
|-4
|Keith Mitchell
|72-68—140
|-4
|Patrick Rodgers
|70-70—140
|-4
|Justin Rose
|72-68—140
|-4
|Alex Smalley
|70-70—140
|-4
|Ryan Gerard
|73-68—141
|-3
|William Mouw
|69-72—141
|-3
|Chad Ramey
|72-69—141
|-3
|Jordan Spieth
|73-68—141
|-3
|Sahith Theegala
|67-74—141
|-3
|Akshay Bhatia
|71-71—142
|-2
|Rickie Fowler
|70-72—142
|-2
|Brooks Koepka
|72-70—142
|-2
|Min Woo Lee
|72-70—142
|-2
|Hideki Matsuyama
|70-72—142
|-2
|Alex Noren
|71-71—142
|-2
|Andrew Putnam
|70-72—142
|-2
|Keegan Bradley
|77-66—143
|-1
|Wyndham Clark
|73-70—143
|-1
|Max Homa
|71-72—143
|-1
|Taylor Moore
|68-75—143
|-1
|Taylor Pendrith
|74-69—143
|-1
|Matti Schmid
|70-73—143
|-1
|J.J. Spaun
|71-72—143
|-1
|Sam Burns
|76-68—144
|E
|Bud Cauley
|70-74—144
|E
|Tony Finau
|69-75—144
|E
|Chris Gotterup
|71-73—144
|E
|Robert MacIntyre
|72-72—144
|E
|Max McGreevy
|72-72—144
|E
|Adam Scott
|72-72—144
|E
|Sam Stevens
|72-72—144
|E
|Nick Taylor
|74-70—144
|E
|Ricky Castillo
|71-74—145
|+1
|Nicolas Echavarria
|74-71—145
|+1
|Joe Highsmith
|70-75—145
|+1
|Nicolai Hojgaard
|71-74—145
|+1
|Takumi Kanaya
|73-72—145
|+1
|Si Woo Kim
|73-72—145
|+1
|Chris Kirk
|71-74—145
|+1
|Rory McIlroy
|74-71—145
|+1
|J.T. Poston
|76-69—145
|+1
|Scottie Scheffler
|72-73—145
|+1
|Sudarshan Yellamaraju
|73-72—145
|+1
|Zachary Bauchou
|74-72—146
|+2
|Daniel Berger
|72-74—146
|+2
|Michael Brennan
|72-74—146
|+2
|Patrick Cantlay
|73-73—146
|+2
|Eric Cole
|73-73—146
|+2
|Steven Fisk
|75-71—146
|+2
|Rico Hoey
|77-69—146
|+2
|Stephan Jaeger
|75-71—146
|+2
|Seamus Power
|74-72—146
|+2
|Kristoffer Reitan
|75-71—146
|+2
|Kevin Roy
|75-71—146
|+2
|Danny Walker
|71-75—146
|+2
Missed Cut
|Brian Campbell
|74-73—147
|+3
|David Ford
|75-72—147
|+3
|Lucas Glover
|70-77—147
|+3
|Rasmus Hojgaard
|75-72—147
|+3
|Sungjae Im
|75-72—147
|+3
|Jake Knapp
|75-72—147
|+3
|Matthew McCarty
|75-72—147
|+3
|Mac Meissner
|73-74—147
|+3
|Adam Schenk
|77-70—147
|+3
|Jhonattan Vegas
|75-72—147
|+3
|Ben Griffin
|70-78—148
|+4
|Harry Hall
|76-72—148
|+4
|John Keefer
|76-72—148
|+4
|Hao-Tong Li
|74-74—148
|+4
|Aaron Rai
|74-74—148
|+4
|Davis Thompson
|73-75—148
|+4
|Erik Van Rooyen
|77-71—148
|+4
|Gary Woodland
|75-73—148
|+4
|Seonghyeon Kim
|75-74—149
|+5
|Kurt Kitayama
|74-75—149
|+5
|Shane Lowry
|76-73—149
|+5
|Thorbjorn Olesen
|79-70—149
|+5
|Matthieu Pavon
|75-74—149
|+5
|Vince Whaley
|77-72—149
|+5
|Christiaan Bezuidenhout
|73-77—150
|+6
|Joel Dahmen
|77-73—150
|+6
|Cameron Davis
|77-73—150
|+6
|Zecheng Dou
|76-74—150
|+6
|Harris English
|73-77—150
|+6
|Mark Hubbard
|74-76—150
|+6
|Andrew Novak
|75-75—150
|+6
|Mackenzie Hughes
|74-77—151
|+7
|Denny McCarthy
|76-75—151
|+7
|Marco Penge
|75-76—151
|+7
|Aldrich Potgieter
|74-77—151
|+7
|Garrick Higgo
|76-76—152
|+8
|Patton Kizzire
|80-72—152
|+8
|Jordan L. Smith
|79-73—152
|+8
|Sami Valimaki
|78-74—152
|+8
|Karl Vilips
|73-79—152
|+8
|A.J. Ewart
|78-75—153
|+9
|Max Greyserman
|73-80—153
|+9
|Tom Hoge
|73-80—153
|+9
|Michael Kim
|73-81—154
|+10
|Pierceson Coody
|75-83—158
|+14
|Chandler Phillips
|80-78—158
|+14
|Kevin Yu
|80-78—158
|+14
|Emiliano Grillo
|84-77—161
|+17
|Davis Riley
|84-79—163
|+19
