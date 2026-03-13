THE PLAYERS Championship Par Scores

The Associated Press

March 13, 2026, 7:45 PM

Friday

At TPC Sawgrass

Ponte Vedra Beach, Fla.

Purse: $25 million

Yardage: 7,352; Par: 72

Second Round

Ludvig Aberg 69-63—132 -12
Xander Schauffele 69-65—134 -10
Cameron Young 68-67—135 -9
Corey Conners 69-67—136 -8
Justin Thomas 68-68—136 -8
Sepp Straka 67-70—137 -7
Jacob Bridgeman 70-68—138 -6
Lee Hodges 67-71—138 -6
Maverick McNealy 67-71—138 -6
Matt Fitzpatrick 70-69—139 -5
Tommy Fleetwood 69-70—139 -5
Brian Harman 75-64—139 -5
Russell Henley 68-71—139 -5
Viktor Hovland 69-70—139 -5
Austin Smotherman 67-72—139 -5
Michael Thorbjornsen 74-65—139 -5
Jason Day 70-70—140 -4
Ryo Hisatsune 71-69—140 -4
Keith Mitchell 72-68—140 -4
Patrick Rodgers 70-70—140 -4
Justin Rose 72-68—140 -4
Alex Smalley 70-70—140 -4
Ryan Gerard 73-68—141 -3
William Mouw 69-72—141 -3
Chad Ramey 72-69—141 -3
Jordan Spieth 73-68—141 -3
Sahith Theegala 67-74—141 -3
Akshay Bhatia 71-71—142 -2
Rickie Fowler 70-72—142 -2
Brooks Koepka 72-70—142 -2
Min Woo Lee 72-70—142 -2
Hideki Matsuyama 70-72—142 -2
Alex Noren 71-71—142 -2
Andrew Putnam 70-72—142 -2
Keegan Bradley 77-66—143 -1
Wyndham Clark 73-70—143 -1
Max Homa 71-72—143 -1
Taylor Moore 68-75—143 -1
Taylor Pendrith 74-69—143 -1
Matti Schmid 70-73—143 -1
J.J. Spaun 71-72—143 -1
Sam Burns 76-68—144 E
Bud Cauley 70-74—144 E
Tony Finau 69-75—144 E
Chris Gotterup 71-73—144 E
Robert MacIntyre 72-72—144 E
Max McGreevy 72-72—144 E
Adam Scott 72-72—144 E
Sam Stevens 72-72—144 E
Nick Taylor 74-70—144 E
Ricky Castillo 71-74—145 +1
Nicolas Echavarria 74-71—145 +1
Joe Highsmith 70-75—145 +1
Nicolai Hojgaard 71-74—145 +1
Takumi Kanaya 73-72—145 +1
Si Woo Kim 73-72—145 +1
Chris Kirk 71-74—145 +1
Rory McIlroy 74-71—145 +1
J.T. Poston 76-69—145 +1
Scottie Scheffler 72-73—145 +1
Sudarshan Yellamaraju 73-72—145 +1
Zachary Bauchou 74-72—146 +2
Daniel Berger 72-74—146 +2
Michael Brennan 72-74—146 +2
Patrick Cantlay 73-73—146 +2
Eric Cole 73-73—146 +2
Steven Fisk 75-71—146 +2
Rico Hoey 77-69—146 +2
Stephan Jaeger 75-71—146 +2
Seamus Power 74-72—146 +2
Kristoffer Reitan 75-71—146 +2
Kevin Roy 75-71—146 +2
Danny Walker 71-75—146 +2

Missed Cut

Brian Campbell 74-73—147 +3
David Ford 75-72—147 +3
Lucas Glover 70-77—147 +3
Rasmus Hojgaard 75-72—147 +3
Sungjae Im 75-72—147 +3
Jake Knapp 75-72—147 +3
Matthew McCarty 75-72—147 +3
Mac Meissner 73-74—147 +3
Adam Schenk 77-70—147 +3
Jhonattan Vegas 75-72—147 +3
Ben Griffin 70-78—148 +4
Harry Hall 76-72—148 +4
John Keefer 76-72—148 +4
Hao-Tong Li 74-74—148 +4
Aaron Rai 74-74—148 +4
Davis Thompson 73-75—148 +4
Erik Van Rooyen 77-71—148 +4
Gary Woodland 75-73—148 +4
Seonghyeon Kim 75-74—149 +5
Kurt Kitayama 74-75—149 +5
Shane Lowry 76-73—149 +5
Thorbjorn Olesen 79-70—149 +5
Matthieu Pavon 75-74—149 +5
Vince Whaley 77-72—149 +5
Christiaan Bezuidenhout 73-77—150 +6
Joel Dahmen 77-73—150 +6
Cameron Davis 77-73—150 +6
Zecheng Dou 76-74—150 +6
Harris English 73-77—150 +6
Mark Hubbard 74-76—150 +6
Andrew Novak 75-75—150 +6
Mackenzie Hughes 74-77—151 +7
Denny McCarthy 76-75—151 +7
Marco Penge 75-76—151 +7
Aldrich Potgieter 74-77—151 +7
Garrick Higgo 76-76—152 +8
Patton Kizzire 80-72—152 +8
Jordan L. Smith 79-73—152 +8
Sami Valimaki 78-74—152 +8
Karl Vilips 73-79—152 +8
A.J. Ewart 78-75—153 +9
Max Greyserman 73-80—153 +9
Tom Hoge 73-80—153 +9
Michael Kim 73-81—154 +10
Pierceson Coody 75-83—158 +14
Chandler Phillips 80-78—158 +14
Kevin Yu 80-78—158 +14
Emiliano Grillo 84-77—161 +17
Davis Riley 84-79—163 +19

