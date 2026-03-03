Sports on TV for Wednesday, March 4

(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Wednesday, March 4
BASEBALL
10 p.m.
FS1 — 2026 World Baseball Classic Pool Stage: China vs. Australia, Pool C, Tokyo
5 a.m. (Thursday)
FS1 — 2026 World Baseball Classic Pool Stage: Czech Republic vs. South Korea, Pool C, Tokyo
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
6 p.m.
FS1 — Creighton at Butler
6:30 p.m.
BTN — Minnesota at Indiana
7 p.m.
ACCN — Miami at SMU
ESPN2 — Texas at Arkansas
ESPNU — California at Georgia Tech
PEACOCK — Marquette at Providence
7:30 p.m.
PEACOCK — Ohio St. at Penn St.
8 p.m.
CBSSN — Loyola of Chicago at Saint Louis
FS1 — Maryland at Wisconsin
PEACOCK — Villanova at DePaul
8:30 p.m.
BTN — Purdue at Northwestern
9 p.m.
ACCN — Florida St. at Pittsburgh
ESPN2 — Baylor at Houston
ESPNU — Stanford at Notre Dame
10 p.m.
CBSSN — Colorado St. at New Mexico
10:30 p.m.
BTN — Southern Cal at Washington
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
11 a.m.
ACCN — Atlantic Coast Tournament: Stanford vs. Miami, First Round, Duluth, Ga.
SECN — Southeastern Tournament: Arkansas vs. Kentucky, First Round, Greenville, S.C.
1:30 p.m.
ACCN — Atlantic Coast Tournament: Wake Forest vs. California, First Round, Duluth, Ga.
SECN — Southeastern Tournament: Mississippi St. vs. Florida, First Round, Greenville, S.C.
3:30 p.m.
NBCSN — Big Ten Tournament: Indiana vs. Nebraska, First Round, Indianapolis
PEACOCK — Big Ten Tournament: Indiana vs. Nebraska, First Round, Indianapolis
4 p.m.
ACCN — Atlantic Coast Tournament: Florida St. vs. Georgia Tech, First Round, Duluth, Ga.
6 p.m.
NBCSN — Big Ten Tournament: Wisconsin vs. Illinois, First Round, Indianapolis
PEACOCK — Big Ten Tournament: Wisconsin vs. Illinois, First Round, Indianapolis
SECN — Southeastern Tournament: Auburn vs. Texas A&M, First Round, Greenville, S.C.
8:30 p.m.
NBCSN — Big Ten Tournament: Purdue vs. Oregon, First Round, Indianapolis
PEACOCK — Big Ten Tournament: Purdue vs. Oregon, First Round, Indianapolis
SECN — Southeastern Tournament: Missouri vs. Alabama, First Round, Greenville, S.C.
COLLEGE GOLF (WOMEN’S)
2:30 p.m.
GOLF — Darius Rucker Intercollegiate: Final Round, Long Cove Club, Hilton Head, S.C.
GOLF
11 p.m.
GOLF — LPGA Tour: Blue Bay LPGA, First Round, Jian Lake Blue Bay Golf Course, Hainan, China
Midnight
FS2 — LIV Golf League: First Round, Hong Kong Golf Club at Fanling, Hong Kong
1 a.m. (Thursday)
FS1 — LIV Golf League: First Round, Hong Kong Golf Club at Fanling, Hong Kong
5:30 a.m. (Thursday)
GOLF — DP World Tour: Joburg Open, First Round, Houghton GC, Johannesburg, South Africa
MLB BASEBALL
1 p.m.
ESPN — Spring Training: N.Y. Yankees vs. Boston, Fort Myers, Fla.
2 p.m.
MLBN — Detroit (SS) vs. Dominican Republic, Santo Domingo, Dominican Republic
NBA BASKETBALL
7:10 p.m.
ESPN — Oklahoma City at New York
9:35 p.m.
ESPN — Atlanta at Milwaukee
SOCCER (MEN’S)
2:30 p.m.
USA — English Premier League: Chelsea at Aston Villa
2:50 p.m.
FS2 — French Cup: Toulouse FC at Olympique de Marseille, Quarterfinal
7:50 p.m.
FS2 — CONCACAF U-20 Championship Qualifier Group Stage, Canada vs. Nicaragua, Group F, Managua, Nicaragua
SOCCER (WOMEN’S)
3:30 p.m.
TRUTV — 2026 SheBelieves Cup: Argentina vs. Colombia, Round Robin, Columbus, Ohio
6:30 p.m.
TNT — 2026 SheBelieves Cup: U.S. vs. Canada, Round Robin, Columbus, Ohio
TRUTV — 2026 SheBelieves Cup: U.S. vs. Canada, Round Robin, Columbus, Ohio
TENNIS
2 p.m.
TENNIS CHANNEL — Indian Wells – Live; ATP/WTA 1st Round
UNRIVALED BASKETBALL
9:30 p.m.
TNT — Playoffs: Mist vs. Fantom, Championship, Miami
TRUTV — Playoffs: Mist vs. Fantom, Championship, Miami
VOLLEYBALL (WOMEN’S)
8 p.m.
USA — League One Volleyball: Houston at Madison
_____
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.