Live Radio
Home » Sports » Sports on TV for…

Sports on TV for Wednesday, March 4

The Associated Press

March 3, 2026, 10:16 AM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Wednesday, March 4

BASEBALL

10 p.m.

FS1 — 2026 World Baseball Classic Pool Stage: China vs. Australia, Pool C, Tokyo

5 a.m. (Thursday)

FS1 — 2026 World Baseball Classic Pool Stage: Czech Republic vs. South Korea, Pool C, Tokyo

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

6 p.m.

FS1 — Creighton at Butler

6:30 p.m.

BTN — Minnesota at Indiana

7 p.m.

ACCN — Miami at SMU

ESPN2 — Texas at Arkansas

ESPNU — California at Georgia Tech

PEACOCK — Marquette at Providence

7:30 p.m.

PEACOCK — Ohio St. at Penn St.

8 p.m.

CBSSN — Loyola of Chicago at Saint Louis

FS1 — Maryland at Wisconsin

PEACOCK — Villanova at DePaul

8:30 p.m.

BTN — Purdue at Northwestern

9 p.m.

ACCN — Florida St. at Pittsburgh

ESPN2 — Baylor at Houston

ESPNU — Stanford at Notre Dame

10 p.m.

CBSSN — Colorado St. at New Mexico

10:30 p.m.

BTN — Southern Cal at Washington

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

11 a.m.

ACCN — Atlantic Coast Tournament: Stanford vs. Miami, First Round, Duluth, Ga.

SECN — Southeastern Tournament: Arkansas vs. Kentucky, First Round, Greenville, S.C.

1:30 p.m.

ACCN — Atlantic Coast Tournament: Wake Forest vs. California, First Round, Duluth, Ga.

SECN — Southeastern Tournament: Mississippi St. vs. Florida, First Round, Greenville, S.C.

3:30 p.m.

NBCSN — Big Ten Tournament: Indiana vs. Nebraska, First Round, Indianapolis

PEACOCK — Big Ten Tournament: Indiana vs. Nebraska, First Round, Indianapolis

4 p.m.

ACCN — Atlantic Coast Tournament: Florida St. vs. Georgia Tech, First Round, Duluth, Ga.

6 p.m.

NBCSN — Big Ten Tournament: Wisconsin vs. Illinois, First Round, Indianapolis

PEACOCK — Big Ten Tournament: Wisconsin vs. Illinois, First Round, Indianapolis

SECN — Southeastern Tournament: Auburn vs. Texas A&M, First Round, Greenville, S.C.

8:30 p.m.

NBCSN — Big Ten Tournament: Purdue vs. Oregon, First Round, Indianapolis

PEACOCK — Big Ten Tournament: Purdue vs. Oregon, First Round, Indianapolis

SECN — Southeastern Tournament: Missouri vs. Alabama, First Round, Greenville, S.C.

COLLEGE GOLF (WOMEN’S)

2:30 p.m.

GOLF — Darius Rucker Intercollegiate: Final Round, Long Cove Club, Hilton Head, S.C.

GOLF

11 p.m.

GOLF — LPGA Tour: Blue Bay LPGA, First Round, Jian Lake Blue Bay Golf Course, Hainan, China

Midnight

FS2 — LIV Golf League: First Round, Hong Kong Golf Club at Fanling, Hong Kong

1 a.m. (Thursday)

FS1 — LIV Golf League: First Round, Hong Kong Golf Club at Fanling, Hong Kong

5:30 a.m. (Thursday)

GOLF — DP World Tour: Joburg Open, First Round, Houghton GC, Johannesburg, South Africa

MLB BASEBALL

1 p.m.

ESPN — Spring Training: N.Y. Yankees vs. Boston, Fort Myers, Fla.

2 p.m.

MLBN — Detroit (SS) vs. Dominican Republic, Santo Domingo, Dominican Republic

NBA BASKETBALL

7:10 p.m.

ESPN — Oklahoma City at New York

9:35 p.m.

ESPN — Atlanta at Milwaukee

SOCCER (MEN’S)

2:30 p.m.

USA — English Premier League: Chelsea at Aston Villa

2:50 p.m.

FS2 — French Cup: Toulouse FC at Olympique de Marseille, Quarterfinal

7:50 p.m.

FS2 — CONCACAF U-20 Championship Qualifier Group Stage, Canada vs. Nicaragua, Group F, Managua, Nicaragua

SOCCER (WOMEN’S)

3:30 p.m.

TRUTV — 2026 SheBelieves Cup: Argentina vs. Colombia, Round Robin, Columbus, Ohio

6:30 p.m.

TNT — 2026 SheBelieves Cup: U.S. vs. Canada, Round Robin, Columbus, Ohio

TRUTV — 2026 SheBelieves Cup: U.S. vs. Canada, Round Robin, Columbus, Ohio

TENNIS

2 p.m.

TENNIS CHANNEL — Indian Wells – Live; ATP/WTA 1st Round

UNRIVALED BASKETBALL

9:30 p.m.

TNT — Playoffs: Mist vs. Fantom, Championship, Miami

TRUTV — Playoffs: Mist vs. Fantom, Championship, Miami

VOLLEYBALL (WOMEN’S)

8 p.m.

USA — League One Volleyball: Houston at Madison

_____

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Other Sports News | Soccer News | Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up