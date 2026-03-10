Sports on TV for Wednesday, March 11

(All times Eastern)
Wednesday, March 11
BASEBALL
3 p.m.
FS2 — 2026 World Baseball Classic Pool Stage: Canada vs. Cuba, Pool A, San Juan, Puerto Rico
8 p.m.
FS1 — 2026 World Baseball Classic Pool Stage: Dominican Republic vs. Venezuela, Pool D, Miami
BASKETBALL (WOMEN’S)
4:45 p.m.
TRUTV — FIBA World Cup Qualifying: U.S. vs. Senegal, San Juan, Puerto Rico
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
11:30 a.m.
USA — Atlantic 10 Tournament: St. Bonaventure vs. La Salle, First Round, Pittsburgh
Noon
ESPN — Atlantic Coast Tournament: TBD vs. NC State, Second Round, Charlotte, N.C.
NBCSN — Big Ten Tournament: TBD vs. Iowa, Second Round, Chicago
PEACOCK — Big Ten Tournament: TBD vs. Iowa, Second Round, Chicago
12:30 p.m.
ESPN2 — Big 12 Tournament: TBD vs. Iowa St., Second Round, Kansas City, Mo.
SECN — Southeastern Tournament: LSU vs. Kentucky, First Round, Nashville, Tenn.
2 p.m.
USA — Atlantic 10 Tournament: Loyola of Chicago vs. Richmond, First Round, Pittsburgh
2:30 p.m.
ESPN — Atlantic Coast Tournament: TBD vs. Louisville, Second Round, Charlotte, N.C.
NBCSN — Big Ten Tournament: Southern Cal vs. Washington, Second Round, Chicago
PEACOCK — Big Ten Tournament: Southern Cal vs. Washington, Second Round, Chicago
3 p.m.
ESPNU — Big 12 Tournament: TBD vs. UCF, Second Round, Kansas City, Mo.
SECN — Southeastern Tournament: Mississippi St. vs. Auburn, First Round, Nashville, Tenn.
4 p.m.
NBCSN — Big East Tournament: Providence vs. Butler, First Round, New York
PEACOCK — Big East Tournament: Providence vs. Butler, First Round, New York
5 p.m.
ESPN2 — Southland Tournament: TBD, Championship, Lake Charles, La.
6:30 p.m.
BTN — Big Ten Tournament: TBD vs. Indiana, Second Round, Chicago
NBCSN — Big East Tournament: Xavier vs. Marquette, First Round, New York
PEACOCK — Big East Tournament: Xavier vs. Marquette, First Round, New York
7 p.m.
CBSSN — Patriot League Tournament: Boston U. at Lehigh, Championship
ESPN2 — Atlantic Coast Tournament: California vs. Florida St., Second Round, Charlotte, N.C.
ESPNEWS — American Athletic Tournament: Tulane vs. Memphis, First Round, Birmingham, Ala.
ESPNU — Big 12 Tournament: TBD vs. West Virginia, Second Round, Kansas City, Mo.
SECN — Southeastern Tournament: Mississippi vs. Texas, First Round, Nashville, Tenn.
9 p.m.
BTN — Big Ten Tournament: Rutgers vs. Minnesota, Second Round, Chicago
NBCSN — Big East Tournament: Georgetown vs. DePaul, First Round, New York
PEACOCK — Big East Tournament: Georgetown vs. DePaul, First Round, New York
9:30 p.m.
ESPN2 — Atlantic Coast Tournament: TBD vs. Clemson, Second Round, Charlotte, N.C.
ESPNU — Big 12 Tournament: TBD vs. TCU, Second Round, Kansas City, Mo.
SECN — Southeastern Tournament: South Carolina vs. Oklahoma, First Round, Nashville, Tenn.
11:30 p.m.
ESPN2 — Big Sky Tournament: TBD, Championship, Boise, Idaho
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
5 p.m.
ESPNU — Big Sky Tournament: TBD, Championship, Boise, Idaho
COLLEGE SOFTBALL
8 p.m.
ACCN — South Alabama at Florida St.
GOLF
11 p.m.
FS1 — LIV Golf League: First Round, Sentosa Golf Club, Singapore
MLB BASEBALL
1 p.m.
MLBN — Spring Training: Pittsburgh vs. Baltimore, Sarasota, Fla.
6:30 p.m.
MLBN — Spring Training: Toronto vs. N.Y. Yankees, Tampa, Fla.
NBA BASKETBALL
7:40 p.m.
ESPN — Cleveland at Orlando
10:05 p.m.
ESPN — Houston at Denver
NHL HOCKEY
7:30 p.m.
TNT — Washington at Philadelphia
TRUTV — Washington at Philadelphia
PARALYMPICS
4:45 a.m.
USA — M&W 10km Classic (Sitting)
6 a.m.
USA — Curling: U.S. vs. South Korea (Mixed Team)
6:30 a.m.
USA — Cross-Country Skiing: M&W 10km Classic (Standing/Vision Impaired)
8:45 a.m.
USA — Cross-Country Skiing: M&W 10km Classic (Sitting)
9:35 a.m.
USA — Curling: Mixed Doubles Gold, Bronze Final
11:15 a.m.
USA — Cross-Country Skiing: Men’s & Women’s 10km Classic – Vision Impaired
4 a.m. (Thursday)
USA — Alpine Skiing: Women’s Giant Slalom: Run 1
5:30 a.m. (Thursday)
USA — Curling: Mixed Doubles Gold, Bronze Final
RUGBY (MEN’S)
4:55 a.m. (Thursday)
FS2 — NRL: Parramatta at Brisbane
SOCCER (MEN’S)
4 p.m.
CBSSN — UEFA Champions League: Sporting CP at Bodø/Glimt, Round of 16 – Leg 1
7:20 p.m.
FS2 — CONCACAF Champions League: Inter Miami CF at Nashville SC, Round of 16 – Leg 1
9:20 p.m.
FS2 — CONCACAF Champions League: Mount Pleasant FA at Los Angeles Galaxy, Round of 16 – Leg 1
11:20 p.m.
FS2 — CONCACAF Champions League: Deportivo Toluca FC at San Diego FC, Round of 16 – Leg 1
TENNIS
2 p.m.
TENNIS CHANNEL — Indian Wells – Live; ATP/WTA Round of 16; WTA Doubles Quarterfinals
VOLLEYBALL (WOMEN’S)
8 p.m.
USA — League One Volleyball: Austin at Houston
