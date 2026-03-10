Live Radio
Sports on TV for Wednesday, March 11

The Associated Press

March 10, 2026, 4:05 PM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Wednesday, March 11

BASEBALL

3 p.m.

FS2 — 2026 World Baseball Classic Pool Stage: Canada vs. Cuba, Pool A, San Juan, Puerto Rico

8 p.m.

FS1 — 2026 World Baseball Classic Pool Stage: Dominican Republic vs. Venezuela, Pool D, Miami

BASKETBALL (WOMEN’S)

4:45 p.m.

TRUTV — FIBA World Cup Qualifying: U.S. vs. Senegal, San Juan, Puerto Rico

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

11:30 a.m.

USA — Atlantic 10 Tournament: St. Bonaventure vs. La Salle, First Round, Pittsburgh

Noon

ESPN — Atlantic Coast Tournament: TBD vs. NC State, Second Round, Charlotte, N.C.

NBCSN — Big Ten Tournament: TBD vs. Iowa, Second Round, Chicago

PEACOCK — Big Ten Tournament: TBD vs. Iowa, Second Round, Chicago

12:30 p.m.

ESPN2 — Big 12 Tournament: TBD vs. Iowa St., Second Round, Kansas City, Mo.

SECN — Southeastern Tournament: LSU vs. Kentucky, First Round, Nashville, Tenn.

2 p.m.

USA — Atlantic 10 Tournament: Loyola of Chicago vs. Richmond, First Round, Pittsburgh

2:30 p.m.

ESPN — Atlantic Coast Tournament: TBD vs. Louisville, Second Round, Charlotte, N.C.

NBCSN — Big Ten Tournament: Southern Cal vs. Washington, Second Round, Chicago

PEACOCK — Big Ten Tournament: Southern Cal vs. Washington, Second Round, Chicago

3 p.m.

ESPNU — Big 12 Tournament: TBD vs. UCF, Second Round, Kansas City, Mo.

SECN — Southeastern Tournament: Mississippi St. vs. Auburn, First Round, Nashville, Tenn.

4 p.m.

NBCSN — Big East Tournament: Providence vs. Butler, First Round, New York

PEACOCK — Big East Tournament: Providence vs. Butler, First Round, New York

5 p.m.

ESPN2 — Southland Tournament: TBD, Championship, Lake Charles, La.

6:30 p.m.

BTN — Big Ten Tournament: TBD vs. Indiana, Second Round, Chicago

NBCSN — Big East Tournament: Xavier vs. Marquette, First Round, New York

PEACOCK — Big East Tournament: Xavier vs. Marquette, First Round, New York

7 p.m.

CBSSN — Patriot League Tournament: Boston U. at Lehigh, Championship

ESPN2 — Atlantic Coast Tournament: California vs. Florida St., Second Round, Charlotte, N.C.

ESPNEWS — American Athletic Tournament: Tulane vs. Memphis, First Round, Birmingham, Ala.

ESPNU — Big 12 Tournament: TBD vs. West Virginia, Second Round, Kansas City, Mo.

SECN — Southeastern Tournament: Mississippi vs. Texas, First Round, Nashville, Tenn.

9 p.m.

BTN — Big Ten Tournament: Rutgers vs. Minnesota, Second Round, Chicago

NBCSN — Big East Tournament: Georgetown vs. DePaul, First Round, New York

PEACOCK — Big East Tournament: Georgetown vs. DePaul, First Round, New York

9:30 p.m.

ESPN2 — Atlantic Coast Tournament: TBD vs. Clemson, Second Round, Charlotte, N.C.

ESPNU — Big 12 Tournament: TBD vs. TCU, Second Round, Kansas City, Mo.

SECN — Southeastern Tournament: South Carolina vs. Oklahoma, First Round, Nashville, Tenn.

11:30 p.m.

ESPN2 — Big Sky Tournament: TBD, Championship, Boise, Idaho

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

5 p.m.

ESPNU — Big Sky Tournament: TBD, Championship, Boise, Idaho

COLLEGE SOFTBALL

8 p.m.

ACCN — South Alabama at Florida St.

GOLF

11 p.m.

FS1 — LIV Golf League: First Round, Sentosa Golf Club, Singapore

MLB BASEBALL

1 p.m.

MLBN — Spring Training: Pittsburgh vs. Baltimore, Sarasota, Fla.

6:30 p.m.

MLBN — Spring Training: Toronto vs. N.Y. Yankees, Tampa, Fla.

NBA BASKETBALL

7:40 p.m.

ESPN — Cleveland at Orlando

10:05 p.m.

ESPN — Houston at Denver

NHL HOCKEY

7:30 p.m.

TNT — Washington at Philadelphia

TRUTV — Washington at Philadelphia

PARALYMPICS

4:45 a.m.

USA — M&W 10km Classic (Sitting)

6 a.m.

USA — Curling: U.S. vs. South Korea (Mixed Team)

6:30 a.m.

USA — Cross-Country Skiing: M&W 10km Classic (Standing/Vision Impaired)

8:45 a.m.

USA — Cross-Country Skiing: M&W 10km Classic (Sitting)

9:35 a.m.

USA — Curling: Mixed Doubles Gold, Bronze Final

11:15 a.m.

USA — Cross-Country Skiing: Men’s & Women’s 10km Classic – Vision Impaired

4 a.m. (Thursday)

USA — Alpine Skiing: Women’s Giant Slalom: Run 1

5:30 a.m. (Thursday)

USA — Curling: Mixed Doubles Gold, Bronze Final

RUGBY (MEN’S)

4:55 a.m. (Thursday)

FS2 — NRL: Parramatta at Brisbane

SOCCER (MEN’S)

4 p.m.

CBSSN — UEFA Champions League: Sporting CP at Bodø/Glimt, Round of 16 – Leg 1

7:20 p.m.

FS2 — CONCACAF Champions League: Inter Miami CF at Nashville SC, Round of 16 – Leg 1

9:20 p.m.

FS2 — CONCACAF Champions League: Mount Pleasant FA at Los Angeles Galaxy, Round of 16 – Leg 1

11:20 p.m.

FS2 — CONCACAF Champions League: Deportivo Toluca FC at San Diego FC, Round of 16 – Leg 1

TENNIS

2 p.m.

TENNIS CHANNEL — Indian Wells – Live; ATP/WTA Round of 16; WTA Doubles Quarterfinals

VOLLEYBALL (WOMEN’S)

8 p.m.

USA — League One Volleyball: Austin at Houston

_____

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

