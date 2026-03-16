Sports on TV for Tuesday, March 17

The Associated Press

March 16, 2026, 10:15 AM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Tuesday, March 17

BASEBALL

8 p.m.

FOX — 2026 World Baseball Classic: TBD vs. U.S., Final, Miami

BASKETBALL (WOMEN’S)

4:45 p.m.

TNT — FIBA World Cup Qualifying: Spain vs. U.S., San Juan, Puerto Rico

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

6 p.m.

ESPN2 — NIT Tournament: Liberty at George Mason, First Round

6:40 p.m.

TRUTV — NCAA Tournament: UMBC vs. Howard, First Four, Dayton, Ohio

7 p.m.

ESPNU — NIT Tournament: Wyoming at Wichita St., First Round

8 p.m.

ESPN2 — NIT Tournament: Davidson at Oklahoma St., First Round

9 p.m.

ESPNU — NIT Tournament: Stephen F. Austin at Tulsa, First Round

9:15 p.m.

TRUTV — NCAA Tournament: Texas vs. NC State, First Four, Dayton, Ohio

10 p.m.

ESPN2 — NIT Tournament: South Alabama at Auburn, First Round

11 p.m.

ESPNU — NIT Tournament: UNLV at UC Irvine, First Round

COLLEGE LACROSSE (WOMEN’S)

4:30 p.m.

ESPNU — Yale at Syracuse

COLLEGE SOFTBALL

Noon

SECN — Cent. Arkansas at Arkansas

6 p.m.

ACCN — UNC-Wilmington at Duke

GOLF

6:30 p.m.

ESPN — TGL Playoffs: Los Angeles Golf Club vs. Atlanta Drive GC, Semifinal

9 p.m.

ESPN — TGL Playoffs: Jupiter Links Golf Club vs. Boston Common Golf, Semifinal

MLB BASEBALL

1 p.m.

MLBN — Spring Training: St. Louis vs. Washington, Palm Beach, Fla.

4 p.m.

MLBN — Spring Training: San Diego vs. Seattle (ss), Peoria, Ariz.

NBA BASKETBALL

8 p.m.

NBC — Regional Coverage: Cleveland at Milwaukee

PEACOCK — Cleveland at Milwaukee

10 p.m.

NBC — Regional Coverage: Philadelphia at Denver

PEACOCK — Philadelphia at Denver

NHL HOCKEY

7:30 p.m.

TNT — Minnesota at Chicago

10 p.m.

TNT — Tampa Bay at Seattle

SOCCER (MEN’S)

1:45 p.m.

CBSSN — UEFA Champions League: Bodø/Glimt at Sporting CP, Round of 16 – Leg 2

3:45 p.m.

CBSSN — English League Championship: Wrexham FC at Watford

7 p.m.

CBSSN — U.S. Open Cup: Portland at Vermont, First Round

9 p.m.

FS1 — CONCACAF Champions League: Los Angeles FC at Alajuelense, Round of 16 – Leg 2

11 p.m.

FS1 — CONCACAF Champions Cup: Monterrey at Cruz Azul, Round of 16 – Leg 2

SOCCER (WOMEN’S)

11:50 a.m.

FS2 — CONCACAF U-17 Qualifier: Mexico vs. Jamaica, Final Round, San Rafael de Alajuela, Costa Rica

2:20 p.m.

FS2 — CONCACAF U-17 Qualifier: U.S. vs. Bermuda, Final Round, San Rafael de Alajuela, Costa Rica

4:50 p.m.

FS2 — CONCACAF U-17 Qualifier: Canada vs. Nicaragua, Final Round, San Rafael de Alajuela, Costa Rica

TENNIS

11 a.m.

TENNIS CHANNEL — Miami-WTA/ATP – Live; ATP/WTA 1st Round

Related News

Recommended

