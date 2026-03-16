Sports on TV for Tuesday, March 17

(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Tuesday, March 17
BASEBALL
8 p.m.
FOX — 2026 World Baseball Classic: TBD vs. U.S., Final, Miami
BASKETBALL (WOMEN’S)
4:45 p.m.
TNT — FIBA World Cup Qualifying: Spain vs. U.S., San Juan, Puerto Rico
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
6 p.m.
ESPN2 — NIT Tournament: Liberty at George Mason, First Round
6:40 p.m.
TRUTV — NCAA Tournament: UMBC vs. Howard, First Four, Dayton, Ohio
7 p.m.
ESPNU — NIT Tournament: Wyoming at Wichita St., First Round
8 p.m.
ESPN2 — NIT Tournament: Davidson at Oklahoma St., First Round
9 p.m.
ESPNU — NIT Tournament: Stephen F. Austin at Tulsa, First Round
9:15 p.m.
TRUTV — NCAA Tournament: Texas vs. NC State, First Four, Dayton, Ohio
10 p.m.
ESPN2 — NIT Tournament: South Alabama at Auburn, First Round
11 p.m.
ESPNU — NIT Tournament: UNLV at UC Irvine, First Round
COLLEGE LACROSSE (WOMEN’S)
4:30 p.m.
ESPNU — Yale at Syracuse
COLLEGE SOFTBALL
Noon
SECN — Cent. Arkansas at Arkansas
6 p.m.
ACCN — UNC-Wilmington at Duke
GOLF
6:30 p.m.
ESPN — TGL Playoffs: Los Angeles Golf Club vs. Atlanta Drive GC, Semifinal
9 p.m.
ESPN — TGL Playoffs: Jupiter Links Golf Club vs. Boston Common Golf, Semifinal
MLB BASEBALL
1 p.m.
MLBN — Spring Training: St. Louis vs. Washington, Palm Beach, Fla.
4 p.m.
MLBN — Spring Training: San Diego vs. Seattle (ss), Peoria, Ariz.
NBA BASKETBALL
8 p.m.
NBC — Regional Coverage: Cleveland at Milwaukee
PEACOCK — Cleveland at Milwaukee
10 p.m.
NBC — Regional Coverage: Philadelphia at Denver
PEACOCK — Philadelphia at Denver
NHL HOCKEY
7:30 p.m.
TNT — Minnesota at Chicago
10 p.m.
TNT — Tampa Bay at Seattle
SOCCER (MEN’S)
1:45 p.m.
CBSSN — UEFA Champions League: Bodø/Glimt at Sporting CP, Round of 16 – Leg 2
3:45 p.m.
CBSSN — English League Championship: Wrexham FC at Watford
7 p.m.
CBSSN — U.S. Open Cup: Portland at Vermont, First Round
9 p.m.
FS1 — CONCACAF Champions League: Los Angeles FC at Alajuelense, Round of 16 – Leg 2
11 p.m.
FS1 — CONCACAF Champions Cup: Monterrey at Cruz Azul, Round of 16 – Leg 2
SOCCER (WOMEN’S)
11:50 a.m.
FS2 — CONCACAF U-17 Qualifier: Mexico vs. Jamaica, Final Round, San Rafael de Alajuela, Costa Rica
2:20 p.m.
FS2 — CONCACAF U-17 Qualifier: U.S. vs. Bermuda, Final Round, San Rafael de Alajuela, Costa Rica
4:50 p.m.
FS2 — CONCACAF U-17 Qualifier: Canada vs. Nicaragua, Final Round, San Rafael de Alajuela, Costa Rica
TENNIS
11 a.m.
TENNIS CHANNEL — Miami-WTA/ATP – Live; ATP/WTA 1st Round
