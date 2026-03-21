Sports on TV for Sunday, March 22

(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Sunday, March 22
AUTO RACING
8 a.m.
FS2 — NHRA: Qualifying, Firebird Motorsports Park, Chandler, Ariz. (Taped)
Noon
FS1 — NHRA: Qualifying, Firebird Motorsports Park, Chandler, Ariz. (Taped)
1 p.m.
NBC — Monster Energy AMA Supercross Championship: Round 10, Birmingham, Ala.
1:30 p.m.
FS2 — FIM MotoGP: Brazil Grand Prix, Goiânia, Brazil
3 p.m.
CBSSN — FIM Motocross: World Championship MX2, Cádiz, Spain
FS1 — NASCAR Cup Series: Goodyear 400, Darlington Raceway, Darlington, S.C.
4 p.m.
CBSSN — FIM Motocross: World Championship MXGP, Cádiz, Spain
6:30 p.m.
FS1 — NHRA: FMP NHRA Arizona Nationals presented by NGK Spark Plugs, Firebird Motorsports Park, Chandler, Ariz.
BOWLING
4 p.m.
CW — PBA Tour: Indiana Classic, Fort Wayne, Ind.
COLLEGE BASEBALL
1 p.m.
ACCN — Wake Forest at Virginia
SECN — Florida at Alabama
4 p.m.
SECN — Georgia at Texas A&M
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
12:10 p.m.
CBS — NCAA Tournament: Miami vs. Purdue, Second Round, St. Louis
2:45 p.m.
CBS — NCAA Tournament: Kentucky vs. Iowa St., Second Round, St. Louis
4:30 p.m.
ESPN2 — NIT Tournament: Illinois St. at Wake Forest, Second Round
5:15 p.m.
CBS — NCAA Tournament: St. John’s vs. Kansas, Second Round, San Diego
6:10 p.m.
TNT — NCAA Tournament: Tennessee vs. Virginia, Second Round, Philadelphia
6:30 p.m.
ESPN2 — NIT Tournament: Seattle at Auburn, Second Round
7 p.m.
ESPNU — NIT Tournament: UNLV at Tulsa, Second Round
7:10
TBS — NCAA Tournament: Iowa vs. Florida, Second Round, Tampa, Fla.
7:50 p.m.
TRUTV — NCAA Tournament: Utah St. vs. Arizona, Second Round, San Diego
8:30 p.m.
ESPN2 — NIT Tournament: Wichita St. at Oklahoma St., Second Round
8:45
TNT — NCAA Tournament: UCLA vs. UConn, Second Round, Philadelphia
9 p.m.
ESPNU — NIT Tournament: St. Joseph’s at California, Second Round
9:45 p.m.
TBS — NCAA Tournament: Texas Tech vs. Alabama, Second Round, Tampa, Fla.
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
Noon
ESPN — NCAA Tournament: Maryland at North Carolina, Second Round
1 p.m.
ABC — NCAA Tournament: NC State at Michigan, Second Round
2 p.m.
ESPN — NCAA Tournament: Mississippi at Minnesota, Second Round
3 p.m.
ABC — NCAA Tournament: Texas Tech at LSU, Second Round
4 p.m.
ESPN — NCAA Tournament: Baylor at Duke, Second Round
6 p.m.
ESPN — NCAA Tournament: Oregon at Texas, Second Round
8 p.m.
ESPN — NCAA Tournament: Michigan St. at Oklahoma, Second Round
10 p.m.
ESPN — NCAA Tournament: Washington at TCU, Second Round
COLLEGE GYMNASTICS (MEN’S)
3 p.m.
BTN — Ohio St. at Penn St.
COLLEGE HOCKEY (MEN’S)
3 p.m.
ESPNU — NCAA Men’s Ice Hockey Selection Special
COLLEGE HOCKEY (WOMEN’S)
4 p.m.
ESPNU — NCAA Tournament: Wisconsin vs. Ohio St., Championship, University Park, Pa.
COLLEGE LACROSSE (WOMEN’S)
Noon
ESPNU — Ohio St. at Johns Hopkins
COLLEGE SOFTBALL
Noon
BTN — Washington at Michigan
ESPN2 — Tennessee at Florida
4 p.m.
ACCN — Duke at Georgia Tech
5 p.m.
BTN — UCLA at Rutgers
6 p.m.
ACCN — Stanford at North Carolina
7 p.m.
SECN — Oklahoma at Mississippi
GOLF
6 a.m.
FS1 — LIV Golf League: Final Round, The Club at Steyn City, Midrand, South Africa
1 p.m.
GOLF — PGA Tour: Valspar Championship, Final Round, Innisbrook Resort and Golf Club – Copperhead Course, Palm Harbor, Fla.
3 p.m.
GOLF — PGA Tour Champions: Cologuard Classic, Final Round, La Paloma Country Club, Tucson, Ariz.
NBC — PGA Tour: Valspar Championship, Final Round, Innisbrook Resort and Golf Club – Copperhead Course, Palm Harbor, Fla.
6 p.m.
GOLF — LPGA Tour: Fortinet Founders Cup, Final Round, Sharon Heights Golf & Country Club, Menlo Park, Calif.
HORSE RACING
3 p.m.
FS2 — NYRA: America’s Day at the Races
MLB BASEBALL
1 p.m.
MLBN — Spring Training: Philadelphia vs. N.Y. Yankees, Tampa, Fla.
4 p.m.
MLBN — Exhibition: Milwaukee Prospects vs. Athletics Prospects, Mesa, Ariz.
9 p.m.
MLBN — Spring Training: L.A. Dodgers at L.A. Angels
NBA BASKETBALL
5 p.m.
NBATV — Portland at Denver
8 p.m.
NBC — Minnesota at Boston
PEACOCK — Minnesota at Boston
NBA G-LEAGUE BASKETBALL
Noon
NBATV — Cleveland at Maine
3 p.m.
NBATV — Greensboro at Westchester
NHL HOCKEY
12:30 p.m.
NHLN — Colorado at Washington
7 p.m.
NHLN — Vegas at Dallas
SOCCER (MEN’S)
8 a.m.
USA — English Premier League: Sunderland at Newcastle United
10:15 a.m.
NBCSN — English Premier League: West Ham United at Aston Villa
USA — English Premier League: Nottingham Forest at Tottenham Hotspur
2:30 p.m.
FOX — MLS: Seattle at Minnesota
4:30 p.m.
FOX — MLS: L.A. Galaxy at Portland
SOCCER (WOMEN’S)
2 p.m.
ESPN2 — NWSL: Kansas City at Chicago
TENNIS
11 a.m.
TENNIS CHANNEL — Miami-WTA/ATP – Live; ATP/WTA 3rd Round
