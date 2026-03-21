Sports on TV for Sunday, March 22

The Associated Press

March 21, 2026, 10:15 AM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Sunday, March 22

AUTO RACING

8 a.m.

FS2 — NHRA: Qualifying, Firebird Motorsports Park, Chandler, Ariz. (Taped)

Noon

FS1 — NHRA: Qualifying, Firebird Motorsports Park, Chandler, Ariz. (Taped)

1 p.m.

NBC — Monster Energy AMA Supercross Championship: Round 10, Birmingham, Ala.

1:30 p.m.

FS2 — FIM MotoGP: Brazil Grand Prix, Goiânia, Brazil

3 p.m.

CBSSN — FIM Motocross: World Championship MX2, Cádiz, Spain

FS1 — NASCAR Cup Series: Goodyear 400, Darlington Raceway, Darlington, S.C.

4 p.m.

CBSSN — FIM Motocross: World Championship MXGP, Cádiz, Spain

6:30 p.m.

FS1 — NHRA: FMP NHRA Arizona Nationals presented by NGK Spark Plugs, Firebird Motorsports Park, Chandler, Ariz.

BOWLING

4 p.m.

CW — PBA Tour: Indiana Classic, Fort Wayne, Ind.

COLLEGE BASEBALL

1 p.m.

ACCN — Wake Forest at Virginia

SECN — Florida at Alabama

4 p.m.

SECN — Georgia at Texas A&M

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

12:10 p.m.

CBS — NCAA Tournament: Miami vs. Purdue, Second Round, St. Louis

2:45 p.m.

CBS — NCAA Tournament: Kentucky vs. Iowa St., Second Round, St. Louis

4:30 p.m.

ESPN2 — NIT Tournament: Illinois St. at Wake Forest, Second Round

5:15 p.m.

CBS — NCAA Tournament: St. John’s vs. Kansas, Second Round, San Diego

6:10 p.m.

TNT — NCAA Tournament: Tennessee vs. Virginia, Second Round, Philadelphia

6:30 p.m.

ESPN2 — NIT Tournament: Seattle at Auburn, Second Round

7 p.m.

ESPNU — NIT Tournament: UNLV at Tulsa, Second Round

7:10

TBS — NCAA Tournament: Iowa vs. Florida, Second Round, Tampa, Fla.

7:50 p.m.

TRUTV — NCAA Tournament: Utah St. vs. Arizona, Second Round, San Diego

8:30 p.m.

ESPN2 — NIT Tournament: Wichita St. at Oklahoma St., Second Round

8:45

TNT — NCAA Tournament: UCLA vs. UConn, Second Round, Philadelphia

9 p.m.

ESPNU — NIT Tournament: St. Joseph’s at California, Second Round

9:45 p.m.

TBS — NCAA Tournament: Texas Tech vs. Alabama, Second Round, Tampa, Fla.

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

Noon

ESPN — NCAA Tournament: Maryland at North Carolina, Second Round

1 p.m.

ABC — NCAA Tournament: NC State at Michigan, Second Round

2 p.m.

ESPN — NCAA Tournament: Mississippi at Minnesota, Second Round

3 p.m.

ABC — NCAA Tournament: Texas Tech at LSU, Second Round

4 p.m.

ESPN — NCAA Tournament: Baylor at Duke, Second Round

6 p.m.

ESPN — NCAA Tournament: Oregon at Texas, Second Round

8 p.m.

ESPN — NCAA Tournament: Michigan St. at Oklahoma, Second Round

10 p.m.

ESPN — NCAA Tournament: Washington at TCU, Second Round

COLLEGE GYMNASTICS (MEN’S)

3 p.m.

BTN — Ohio St. at Penn St.

COLLEGE HOCKEY (MEN’S)

3 p.m.

ESPNU — NCAA Men’s Ice Hockey Selection Special

COLLEGE HOCKEY (WOMEN’S)

4 p.m.

ESPNU — NCAA Tournament: Wisconsin vs. Ohio St., Championship, University Park, Pa.

COLLEGE LACROSSE (WOMEN’S)

Noon

ESPNU — Ohio St. at Johns Hopkins

COLLEGE SOFTBALL

Noon

BTN — Washington at Michigan

ESPN2 — Tennessee at Florida

4 p.m.

ACCN — Duke at Georgia Tech

5 p.m.

BTN — UCLA at Rutgers

6 p.m.

ACCN — Stanford at North Carolina

7 p.m.

SECN — Oklahoma at Mississippi

GOLF

6 a.m.

FS1 — LIV Golf League: Final Round, The Club at Steyn City, Midrand, South Africa

1 p.m.

GOLF — PGA Tour: Valspar Championship, Final Round, Innisbrook Resort and Golf Club – Copperhead Course, Palm Harbor, Fla.

3 p.m.

GOLF — PGA Tour Champions: Cologuard Classic, Final Round, La Paloma Country Club, Tucson, Ariz.

NBC — PGA Tour: Valspar Championship, Final Round, Innisbrook Resort and Golf Club – Copperhead Course, Palm Harbor, Fla.

6 p.m.

GOLF — LPGA Tour: Fortinet Founders Cup, Final Round, Sharon Heights Golf & Country Club, Menlo Park, Calif.

HORSE RACING

3 p.m.

FS2 — NYRA: America’s Day at the Races

MLB BASEBALL

1 p.m.

MLBN — Spring Training: Philadelphia vs. N.Y. Yankees, Tampa, Fla.

4 p.m.

MLBN — Exhibition: Milwaukee Prospects vs. Athletics Prospects, Mesa, Ariz.

9 p.m.

MLBN — Spring Training: L.A. Dodgers at L.A. Angels

NBA BASKETBALL

5 p.m.

NBATV — Portland at Denver

8 p.m.

NBC — Minnesota at Boston

PEACOCK — Minnesota at Boston

NBA G-LEAGUE BASKETBALL

Noon

NBATV — Cleveland at Maine

3 p.m.

NBATV — Greensboro at Westchester

NHL HOCKEY

12:30 p.m.

NHLN — Colorado at Washington

7 p.m.

NHLN — Vegas at Dallas

SOCCER (MEN’S)

8 a.m.

USA — English Premier League: Sunderland at Newcastle United

10:15 a.m.

NBCSN — English Premier League: West Ham United at Aston Villa

USA — English Premier League: Nottingham Forest at Tottenham Hotspur

2:30 p.m.

FOX — MLS: Seattle at Minnesota

4:30 p.m.

FOX — MLS: L.A. Galaxy at Portland

SOCCER (WOMEN’S)

2 p.m.

ESPN2 — NWSL: Kansas City at Chicago

TENNIS

11 a.m.

TENNIS CHANNEL — Miami-WTA/ATP – Live; ATP/WTA 3rd Round

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

