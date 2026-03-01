Sports on TV for Monday, March 2

(All times Eastern)
Monday, March 2
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
7 p.m.
ESPN — Duke at NC State
7:30 p.m.
CBSSN — McNeese St. at Nicholls St.
9 p.m.
ESPN — Iowa St. at Arizona
COLLEGE GOLF (WOMEN’S)
2:30 p.m.
GOLF — Darius Rucker Intercollegiate: First Round, Long Cove Club, Hilton Head, S.C.
GOLF
7 p.m.
ESPN2 — TGL: Los Angeles Golf Club vs. New York Golf Club
MLB BASEBALL
1 p.m.
ESPN — Spring Training: Atlanta vs. Detroit, Lakeland, Fla.
MLBN — Spring Training: Boston vs. Toronto, Dunedin, Fla.
3 p.m.
MLBN — Spring Training: Athletics vs. San Diego, Peoria, Ariz.
NBA BASKETBALL
7:30 p.m.
NBATV — Boston at Milwaukee
10 p.m.
NBCSN — L.A. Clippers at Golden State
PEACOCK — L.A. Clippers at Golden State
NHL HOCKEY
2 p.m.
NHLN — Detroit at Nashville
7 p.m.
NHLN — Columbus at N.Y. Rangers
SOCCER (MEN’S)
11:50 a.m.
FS2 — CONCACAF U-20 Championship Qualifier Group Stage, Sint Maarten vs. Trinidad & Tobago, Group E, Alajuela, Costa Rica
2:50 p.m.
FS2 — CONCACAF U-20 Championship Qualifier Group Stage, Bermuda vs. Costa Rica, Group E, Alajuela, Costa Rica
4:50 p.m.
FS2 — CONCACAF U-20 Championship Qualifier Group Stage, U.S. Virgin Islands vs. Nicaragua, Group F, Managua, Nicaragua
7:50 p.m.
FS2 — CONCACAF U-20 Championship Qualifier Group Stage, Aruba vs. Canada, Group F, Managua, Nicaragua
UNRIVALED BASKETBALL
7:30 p.m.
TNT — Playoffs: Phantom vs. Vinyl, Semifinal, Miami
TRUTV — Playoffs: Phantom vs. Vinyl, Semifinal, Miami
8:45 p.m.
TNT — Playoffs: Breeze vs. Mist, Semifinal, Miami
TRUTV — Playoffs: Breeze vs. Mist, Semifinal, Miami
