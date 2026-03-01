Live Radio
Sports on TV for Monday, March 2

The Associated Press

March 1, 2026, 10:16 AM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Monday, March 2

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

7 p.m.

ESPN — Duke at NC State

7:30 p.m.

CBSSN — McNeese St. at Nicholls St.

9 p.m.

ESPN — Iowa St. at Arizona

COLLEGE GOLF (WOMEN’S)

2:30 p.m.

GOLF — Darius Rucker Intercollegiate: First Round, Long Cove Club, Hilton Head, S.C.

GOLF

7 p.m.

ESPN2 — TGL: Los Angeles Golf Club vs. New York Golf Club

MLB BASEBALL

1 p.m.

ESPN — Spring Training: Atlanta vs. Detroit, Lakeland, Fla.

MLBN — Spring Training: Boston vs. Toronto, Dunedin, Fla.

3 p.m.

MLBN — Spring Training: Athletics vs. San Diego, Peoria, Ariz.

NBA BASKETBALL

7:30 p.m.

NBATV — Boston at Milwaukee

10 p.m.

NBCSN — L.A. Clippers at Golden State

PEACOCK — L.A. Clippers at Golden State

NHL HOCKEY

2 p.m.

NHLN — Detroit at Nashville

7 p.m.

NHLN — Columbus at N.Y. Rangers

SOCCER (MEN’S)

11:50 a.m.

FS2 — CONCACAF U-20 Championship Qualifier Group Stage, Sint Maarten vs. Trinidad & Tobago, Group E, Alajuela, Costa Rica

2:50 p.m.

FS2 — CONCACAF U-20 Championship Qualifier Group Stage, Bermuda vs. Costa Rica, Group E, Alajuela, Costa Rica

4:50 p.m.

FS2 — CONCACAF U-20 Championship Qualifier Group Stage, U.S. Virgin Islands vs. Nicaragua, Group F, Managua, Nicaragua

7:50 p.m.

FS2 — CONCACAF U-20 Championship Qualifier Group Stage, Aruba vs. Canada, Group F, Managua, Nicaragua

UNRIVALED BASKETBALL

7:30 p.m.

TNT — Playoffs: Phantom vs. Vinyl, Semifinal, Miami

TRUTV — Playoffs: Phantom vs. Vinyl, Semifinal, Miami

8:45 p.m.

TNT — Playoffs: Breeze vs. Mist, Semifinal, Miami

TRUTV — Playoffs: Breeze vs. Mist, Semifinal, Miami

