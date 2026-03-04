Live Radio
Sports on TV for March 9 – 15

The Associated Press

March 4, 2026, 10:05 AM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Monday, March 9

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

7 p.m.

ESPN — Southern Conference Tournament: TBD, Championship, Asheville, N.C.

ESPN2 — Sun Belt Tournament: TBD, Championship, Pensacola, Fla.

ESPNU — Horizon League Tournament: TBD, Semifinal, Indianapolis

9 p.m.

ESPN — West Coast Tournament: TBD, Semifinal, Las Vegas

9:30 p.m.

ESPN2 — Horizon League Tournament: TBD, Semifinal, Indianapolis

11:30 p.m.

ESPN2 — West Coast Tournament: TBD, Semifinal, Las Vegas

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

2 p.m.

ESPNU — Sun Belt Tournament: TBD, Championship, Pensacola, Fla.

5 p.m.

ESPNU — Atlantic Sun Tournament: TBD, Championship, Jacksonville, Fla.

COLLEGE LACROSSE (MEN’S)

2 p.m.

ACCN — Towson at Virginia

COLLEGE SOFTBALL

7 p.m.

SECN — Missouri at Florida

NBA BASKETBALL

7:30 p.m.

PEACOCK — Denver at Oklahoma City

10 p.m.

PEACOCK — New York at L.A. Clippers

_____

Tuesday, March 10

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

2 p.m.

ACCN — Atlantic Coast Tournament: TBD, First Round, Charlotte, N.C.

4:30 p.m.

ACCN — Atlantic Coast Tournament: TBD, First Round, Charlotte, N.C.

5 p.m.

PEACOCK — Big Ten Tournament: TBD, First Round, Chicago

7 p.m.

ACCN — Atlantic Coast Tournament: TBD, First Round, Charlotte, N.C.

ESPN — Horizon League Tournament: TBD, Championship, Indianapolis

ESPN2 — Northeast Tournament: TBD, Championship

ESPNU — Southland Tournament: TBD, Semifinal, Lake Charles, La.

7:30 p.m.

PEACOCK — Big Ten Tournament: TBD, First Round, Chicago

9 p.m.

ESPN — West Coast Tournament: TBD, Championship, Las Vegas

ESPN2 — Metro Atlantic Tournament: TBD, Championship, Atlantic City, N.J.

ESPNU — Big Sky Tournament: TBD, Semifinal, Boise, Idaho

11:30 p.m.

ESPN2 — Big Sky Tournament: TBD, Semifinal, Boise, Idaho

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

Noon

ESPN2 — Horizon League Tournament: TBD, Championship, Indianapolis

4 p.m.

ESPN2 — West Coast Tournament: TBD, Championship, Las Vegas

COLLEGE SOFTBALL

6 p.m.

SECN — Duke at South Carolina

8 p.m.

SECN — Samford at Alabama

NBA BASKETBALL

8 p.m.

NBC — Regional Coverage: Boston at San Antonio

PEACOCK — Boston at San Antonio

11 p.m.

NBC — Regional Coverage: Minnesota at L.A. Lakers

PEACOCK — Minnesota at L.A. Lakers

NHL HOCKEY

7:30 p.m.

TNT — N.Y. Islanders at St. Louis

TRUTV — N.Y. Islanders at St. Louis

10 p.m.

TNT — Edmonton at Colorado

TRUTV — Edmonton at Colorado

_____

Wednesday, March 11

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

11:30 a.m.

USA — Atlantic 10 Tournament: TBD, First Round, Pittsburgh

Noon

ESPN — Atlantic Coast Tournament: TBD, Second Round, Charlotte, N.C.

PEACOCK — Big Ten Tournament: TBD, Second Round, Chicago

12:30 p.m.

ESPN2 — Big 12 Tournament: TBD, Second Round, Kansas City, Mo.

SECN — Southeastern Tournament: TBD, First Round, Nashville, Tenn.

2 p.m.

USA — Atlantic 10 Tournament: TBD, First Round, Pittsburgh

2:30 p.m.

ESPN — Atlantic Coast Tournament: TBD, Second Round, Charlotte, N.C.

PEACOCK — Big Ten Tournament: TBD, Second Round, Chicago

3 p.m.

SECN — Southeastern Tournament: TBD, First Round, Nashville, Tenn.

4 p.m.

PEACOCK — Big East Tournament: TBD, First Round, New York

5 p.m.

ESPN2 — Southland Tournament: TBD, Championship, Lake Charles, La.

6:30 p.m.

BTN — Big Ten Tournament: TBD, Second Round, Chicago

PEACOCK — Big East Tournament: TBD, First Round, New York

7 p.m.

ESPN2 — Atlantic Coast Tournament: TBD, Second Round, Charlotte, N.C.

SECN — Southeastern Tournament: TBD, First Round, Nashville, Tenn.

9 p.m.

BTN — Big Ten Tournament: TBD, Second Round, Chicago

PEACOCK — Big East Tournament: TBD, First Round, New York

9:30 p.m.

ESPN2 — Atlantic Coast Tournament: TBD, Second Round, Charlotte, N.C.

ESPNU — Big 12 Tournament: TBD, Second Round, Kansas City, Mo.

SECN — Southeastern Tournament: TBD, First Round, Nashville, Tenn.

11:30 p.m.

ESPN2 — Big Sky Tournament: TBD, Championship, Boise, Idaho

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

5 p.m.

ESPNU — Big Sky Tournament: TBD, Championship, Boise, Idaho

COLLEGE SOFTBALL

6 p.m.

ACCN — Robert Morris at Pittsburgh

8 p.m.

ACCN — South Alabama at Florida St.

NBA BASKETBALL

7:40 p.m.

ESPN — Cleveland at Orlando

10:05 p.m.

ESPN — Houston at Denver

NHL HOCKEY

7:30 p.m.

TNT — Washington at Philadelphia

TRUTV — Washington at Philadelphia

VOLLEYBALL (WOMEN’S)

8 p.m.

USA — League One Volleyball: TBA

_____

Thursday, March 12

COLLEGE BASEBALL

7 p.m.

ACCN — Georgia Tech at Clemson

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

11:30 a.m.

USA — Atlantic 10 Tournament: TBD, Second Round, Pittsburgh

Noon

BTN — Big Ten Tournament: TBD, Third Round, Chicago

ESPN — Atlantic Coast Tournament: TBD, Quarterfinal, Charlotte, N.C.

PEACOCK — Big East Tournament: TBD, Quarterfinal, New York

12:30 p.m.

ESPN2 — Big 12 Tournament: TBD, Quarterfinal, Kansas City, Mo.

SECN — Southeastern Tournament: TBD, Second Round, Nashville, Tenn.

2 p.m.

USA — Atlantic 10 Tournament: TBD, Second Round, Pittsburgh

2:30 p.m.

BTN — Big Ten Tournament: TBD, Third Round, Chicago

ESPN — Atlantic Coast Tournament: TBD, Quarterfinal, Charlotte, N.C.

PEACOCK — Big East Tournament: TBD, Quarterfinal, New York

3 p.m.

ESPN2 — Big 12 Tournament: TBD, Quarterfinal, Kansas City, Mo.

SECN — Southeastern Tournament: TBD, Second Round, Nashville, Tenn.

5 p.m.

USA — Atlantic 10 Tournament: TBD, Second Round, Pittsburgh

6:30 p.m.

BTN — Big Ten Tournament: TBD, Third Round, Chicago

7 p.m.

ESPN — Atlantic Coast Tournament: TBD, Quarterfinal, Charlotte, N.C.

ESPN2 — Big 12 Tournament: TBD, Quarterfinal, Kansas City, Mo.

ESPNU — American Athletic Tournament: TBD, Second Round, Birmingham, Ala.

FS1 — Big East Tournament: TBD, Quarterfinal, New York

SECN — Southeastern Tournament: TBD, Second Round, Nashville, Tenn.

7:30 p.m.

USA — Atlantic 10 Tournament: TBD, Second Round, Pittsburgh

9 p.m.

BTN — Big Ten Tournament: TBD, Third Round, Chicago

9:30 p.m.

ESPN — Atlantic Coast Tournament: TBD, Quarterfinal, Charlotte, N.C.

ESPN2 — Big 12 Tournament: TBD, Quarterfinal, Kansas City, Mo.

ESPNU — American Athletic Tournament: TBD, Second Round, Birmingham, Ala.

FS1 — Big East Tournament: TBD, Quarterfinal, New York

SECN — Southeastern Tournament: TBD, Second Round, Nashville, Tenn.

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

5 p.m.

ESPNU — Southland Tournament: TBD, Championship, Lake Charles, La.

GOLF

1 p.m.

GOLF — PGA Tour: The PLAYERS Championship, First Round, TPC Sawgrass (The PLAYERS Stadium Course), Ponte Vedra Beach, Fla.

NBA BASKETBALL

7 p.m.

PRIME VIDEO — Philadelphia at Detroit

9:30 p.m.

PRIME VIDEO — Boston at Oklahoma City

_____

Friday, March 13

AUTO RACING

3 p.m.

FS2 — Indy NXT Series: Practice, Streets of Arlington, Arlington, Texas

4 p.m.

FS2 — NTT IndyCar Series: Practice, Streets of Arlington, Arlington, Texas

COLLEGE BASEBALL

8 p.m.

ACCN — Georgia Tech at Clemson

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

11 a.m.

USA — Atlantic 10 Tournament: TBD, Quarterfinal, Pittsburgh

Noon

BTN — Big Ten Tournament: TBD, Quarterfinal, Chicago

1 p.m.

ESPN — Southeastern Tournament: TBD, Quarterfinal, Nashville, Tenn.

ESPN2 — American Athletic Tournament: TBD, Quarterfinal, Birmingham, Ala.

2 p.m.

USA — Atlantic 10 Tournament: TBD, Quarterfinal, Pittsburgh

2:30 p.m.

BTN — Big Ten Tournament: TBD, Quarterfinal, Chicago

3:30 p.m.

ESPN — Southeastern Tournament: TBD, Quarterfinal, Nashville, Tenn.

ESPN2 — American Athletic Tournament: TBD, Quarterfinal, Birmingham, Ala.

5 p.m.

USA — Atlantic 10 Tournament: TBD, Quarterfinal, Pittsburgh

5:30 p.m.

FS1 — Big East Tournament: TBD, Semifinal, New York

6:30 p.m.

BTN — Big Ten Tournament: TBD, Quarterfinal, Chicago

7 p.m.

ESPN — Atlantic Coast Tournament: TBD, Semifinal, Charlotte, N.C.

ESPN2 — Big 12 Tournament: TBD, Semifinal, Kansas City, Mo.

SECN — Southeastern Tournament: TBD, Quarterfinal, Nashville, Tenn.

7:30 p.m.

CNBC — Atlantic 10 Tournament: TBD, Quarterfinal, Pittsburgh

9 p.m.

BTN — Big Ten Tournament: TBD, Quarterfinal, Chicago

9:30 p.m.

ESPN — Atlantic Coast Tournament: TBD, Semifinal, Charlotte, N.C.

ESPN2 — Big 12 Tournament: TBD, Semifinal, Kansas City, Mo.

FOX — Big East Tournament: TBD, Semifinal, New York

SECN — Southeastern Tournament: TBD, Quarterfinal, Nashville, Tenn.

11:30 p.m.

ESPN2 — Big West Tournament: TBD, Semifinal, Henderson, Nev.

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

5 p.m.

ESPNU — America East Tournament: TBD, Championship

COLLEGE GYMNASTICS (WOMEN’S)

4 p.m.

ACCN — TBA

6 p.m.

ACCN — BYU at Clemson

GOLF

1 p.m.

GOLF — PGA Tour: The PLAYERS Championship, Second Round, TPC Sawgrass (The PLAYERS Stadium Course), Ponte Vedra Beach, Fla.

NBA BASKETBALL

7:30 p.m.

PRIME VIDEO — Cleveland at Dallas

10 p.m.

PRIME VIDEO — Minnesota at Golden State

_____

Saturday, March 14

AUTO RACING

9:30 a.m.

FS1 — NTT IndyCar Series: Practice, Streets of Arlington, Arlington, Texas

11 a.m.

FS2 — Indy NXT Series: Practice, Streets of Arlington, Arlington, Texas

2:30 p.m.

FS2 — NTT IndyCar Series: Qualifications, Streets of Arlington, Arlington, Texas

4:30 p.m.

FS2 — Indy NXT Series: Qualifications, Streets of Arlington, Arlington, Texas

5:30 p.m.

CW — NASCAR O’Reilly Auto Parts Series: The LiUNA!, Las Vegas Motor Speedway, Las Vegas

COLLEGE BASEBALL

2 p.m.

SECN — Mississippi St. at Arkansas

5 p.m.

SECN — Tennessee at Georgia

6 p.m.

ACCN — Notre Dame at Louisville

8 p.m.

SECN — LSU at Vanderbilt

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

11 a.m.

ESPN2 — America East Tournament: TBD, Championship

ESPNU — Ivy League Tournament: TBD, Semifinal, Ithaca, N.Y.

1 p.m.

CBS — Big Ten Tournament: TBD, Semifinal, Chicago

CBSSN — Atlantic 10 Tournament: TBD, Semifinal, Pittsburgh

ESPN — Southeastern Tournament: TBD, Semifinal, Nashville, Tenn.

ESPN2 — Mid-Eastern Athletic Tournament: TBD, Championship, Norfolk, Va.

3 p.m.

ESPN2 — American Athletic Tournament: TBD, Semifinal, Birmingham, Ala.

3:30 p.m.

CBS — Big Ten Tournament: TBD, Semifinal, Chicago

CBSSN — Atlantic 10 Tournament: TBD, Semifinal, Pittsburgh

ESPN — Southeastern Tournament: TBD, Semifinal, Nashville, Tenn.

5:30 p.m.

ESPN2 — American Athletic Tournament: TBD, Semifinal, Birmingham, Ala.

6 p.m.

ESPN — Big 12 Tournament: TBD, Championship, Kansas City, Mo.

6:30 p.m.

FOX — Big East Tournament: TBD, Championship, New York

7:30 p.m.

ESPNU — Southwestern Athletic Tournament: TBD, Championship, College Park, Ga.

8 p.m.

ESPN2 — Mid-American Tournament: TBD, Championship, Cleveland

8:30 p.m.

ESPN — Atlantic Coast Tournament: TBD, Championship, Charlotte, N.C.

10 p.m.

ESPN2 — Big West Tournament: TBD, Championship, Henderson, Nev.

Midnight

ESPN2 — Western Athletic Tournament: TBD, Championship, Las Vegas

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

1 p.m.

ESPNU — Southwestern Athletic Tournament: TBD, Championship, Atlanta

3:30 p.m.

ESPNU — Western Athletic Tournament: TBD, Championship, Las Vegas

5:30 p.m.

ESPNU — Ivy League Tournament: TBD, Championship, Ithaca, N.Y.

9:30 p.m.

ESPNU — American Athletic Tournament: TBD, Championship, Birmingham, Ala.

COLLEGE LACROSSE (MEN’S)

Noon

ACCN — Michigan at Notre Dame

COLLEGE LACROSSE (WOMEN’S)

4 p.m.

ACCN — Clemson at Virginia

COLLEGE SOFTBALL

Noon

SECN — Florida at Kentucky

2 p.m.

ACCN — Virginia Tech at Duke

GOLF

2 p.m.

NBC — PGA Tour: The PLAYERS Championship, Third Round, TPC Sawgrass (The PLAYERS Stadium Course), Ponte Vedra Beach, Fla.

NBA BASKETBALL

3:30 p.m.

PRIME VIDEO — Charlotte at San Antonio

6 p.m.

NBATV — Washington at Boston

8:30 p.m.

ABC — Denver at L.A. Lakers

10:30 p.m.

ESPN — Sacramento at L.A. Clippers

NHL HOCKEY

3 p.m.

ABC — Boston at Washington

7 p.m.

NHLN — Toronto at Buffalo

SOCCER (MEN’S)

8:30 a.m.

USA — English Premier League: Manchester City at West Ham United

11 a.m.

USA — English Premier League: Bright & Hove Albion at Sunderland

1:30 p.m.

USA — English Premier League: Newcastle United at Chelsea

3 p.m.

FOX — MLS: Philadelphia Union at Atlanta United FC

SOCCER (WOMEN’S)

12:30 p.m.

ABC — NWSL: NJ/NY at Boston

_____

Sunday, March 15

AUTO RACING

10 a.m.

FS1 — NTT IndyCar Series: Warmup, Streets of Arlington, Arlington, Texas

11 a.m.

FS1 — Indy NXT Series: Grand Prix of Arlington, Streets of Arlington, Arlington, Texas

12:30 p.m.

FOX — NTT IndyCar Series: Java House Grand Prix of Arlington, Streets of Arlington, Arlington, Texas

4 p.m.

FS1 — NASCAR Cup Series: Pennzoil 400 presented by Jiffy Lube, Las Vegas Motor Speedway, Las Vegas

COLLEGE BASEBALL

3 p.m.

ACCN — Florida St. at Wake Forest

4 p.m.

SECN — LSU at Vanderbilt

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

Noon

ESPN2 — Ivy League Tournament: TBD, Championship, Ithaca, N.Y.

1 p.m.

CBS — Atlantic 10 Tournament: TBD, Championship, Pittsburgh

ESPN — Southeastern Tournament: TBD, Championship, Nashville, Tenn.

3:15 p.m.

ESPN — American Athletic Tournament: TBD, Championship, Birmingham, Ala.

3:30 p.m.

CBS — Big Ten Tournament: TBD, Championship, Chicago

6 p.m.

CBS — NCAA Men’s Selection Show

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

Noon

ESPNU — Northeast Tournament: TBD, Championship

2 p.m.

ESPN2 — Missouri Valley Tournament: TBD, Championship, Coralville, Iowa

8 p.m.

ESPN — NCAA Women’s Selection Special

COLLEGE SOFTBALL

1 p.m.

ACCN — Georgia Tech at Virginia

SECN — Auburn at Oklahoma

6 p.m.

ACCN — Virginia Tech at Duke

7 p.m.

SECN — Texas A&M at LSU

GOLF

1 p.m.

NBC — PGA Tour: The PLAYERS Championship, Final Round, TPC Sawgrass (The PLAYERS Stadium Course), Ponte Vedra Beach, Fla.

NBA BASKETBALL

1 p.m.

ABC — Minnesota at Oklahoma City

3:30 p.m.

NBATV — Dallas at Cleveland

8 p.m.

NBC — Golden State at New York

PEAOCK — Golden State at New York

NHL HOCKEY

3 p.m.

NHLN — St. Louis at Winnipeg

7:30 p.m.

TNT — Toronto at Minnesota

TRUTV — Toronto at Minnesota

SOCCER (MEN’S)

10 a.m.

USA — English Premier League: Everton at Arsenal

_____

