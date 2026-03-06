Sports on TV for March 9 – 15

Adv07-08
(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Monday, March 9
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
7 p.m.
ESPN — Southern Conference Tournament: TBD, Championship, Asheville, N.C.
ESPN2 — Sun Belt Tournament: TBD, Championship, Pensacola, Fla.
ESPNU — Horizon League Tournament: TBD, Semifinal, Indianapolis
9 p.m.
ESPN — West Coast Tournament: TBD, Semifinal, Las Vegas
9:30 p.m.
ESPN2 — Horizon League Tournament: TBD, Semifinal, Indianapolis
11:30 p.m.
ESPN2 — West Coast Tournament: TBD, Semifinal, Las Vegas
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
2 p.m.
ESPNU — Sun Belt Tournament: TBD, Championship, Pensacola, Fla.
5 p.m.
ESPNU — Atlantic Sun Tournament: TBD, Championship, Jacksonville, Fla.
COLLEGE LACROSSE (MEN’S)
2 p.m.
ACCN — Towson at Virginia
COLLEGE SOFTBALL
7 p.m.
SECN — Missouri at Florida
NBA BASKETBALL
7:30 p.m.
PEACOCK — Denver at Oklahoma City
10 p.m.
PEACOCK — New York at L.A. Clippers
_____
Tuesday, March 10
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
2 p.m.
ACCN — Atlantic Coast Tournament: TBD, First Round, Charlotte, N.C.
4:30 p.m.
ACCN — Atlantic Coast Tournament: TBD, First Round, Charlotte, N.C.
5 p.m.
PEACOCK — Big Ten Tournament: TBD, First Round, Chicago
7 p.m.
ACCN — Atlantic Coast Tournament: TBD, First Round, Charlotte, N.C.
ESPN — Horizon League Tournament: TBD, Championship, Indianapolis
ESPN2 — Northeast Tournament: TBD, Championship
ESPNU — Southland Tournament: TBD, Semifinal, Lake Charles, La.
7:30 p.m.
PEACOCK — Big Ten Tournament: TBD, First Round, Chicago
9 p.m.
ESPN — West Coast Tournament: TBD, Championship, Las Vegas
ESPN2 — Metro Atlantic Tournament: TBD, Championship, Atlantic City, N.J.
ESPNU — Big Sky Tournament: TBD, Semifinal, Boise, Idaho
11:30 p.m.
ESPN2 — Big Sky Tournament: TBD, Semifinal, Boise, Idaho
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
Noon
ESPN2 — Horizon League Tournament: TBD, Championship, Indianapolis
4 p.m.
ESPN2 — West Coast Tournament: TBD, Championship, Las Vegas
COLLEGE SOFTBALL
6 p.m.
SECN — Duke at South Carolina
8 p.m.
SECN — Samford at Alabama
NBA BASKETBALL
8 p.m.
NBC — Regional Coverage: Boston at San Antonio
PEACOCK — Boston at San Antonio
11 p.m.
NBC — Regional Coverage: Minnesota at L.A. Lakers
PEACOCK — Minnesota at L.A. Lakers
NHL HOCKEY
7:30 p.m.
TNT — N.Y. Islanders at St. Louis
TRUTV — N.Y. Islanders at St. Louis
10 p.m.
TNT — Edmonton at Colorado
TRUTV — Edmonton at Colorado
_____
Wednesday, March 11
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
11:30 a.m.
USA — Atlantic 10 Tournament: TBD, First Round, Pittsburgh
Noon
ESPN — Atlantic Coast Tournament: TBD, Second Round, Charlotte, N.C.
PEACOCK — Big Ten Tournament: TBD, Second Round, Chicago
12:30 p.m.
ESPN2 — Big 12 Tournament: TBD, Second Round, Kansas City, Mo.
SECN — Southeastern Tournament: TBD, First Round, Nashville, Tenn.
2 p.m.
USA — Atlantic 10 Tournament: TBD, First Round, Pittsburgh
2:30 p.m.
ESPN — Atlantic Coast Tournament: TBD, Second Round, Charlotte, N.C.
PEACOCK — Big Ten Tournament: TBD, Second Round, Chicago
3 p.m.
SECN — Southeastern Tournament: TBD, First Round, Nashville, Tenn.
4 p.m.
PEACOCK — Big East Tournament: TBD, First Round, New York
5 p.m.
ESPN2 — Southland Tournament: TBD, Championship, Lake Charles, La.
6:30 p.m.
BTN — Big Ten Tournament: TBD, Second Round, Chicago
PEACOCK — Big East Tournament: TBD, First Round, New York
7 p.m.
ESPN2 — Atlantic Coast Tournament: TBD, Second Round, Charlotte, N.C.
SECN — Southeastern Tournament: TBD, First Round, Nashville, Tenn.
9 p.m.
BTN — Big Ten Tournament: TBD, Second Round, Chicago
PEACOCK — Big East Tournament: TBD, First Round, New York
9:30 p.m.
ESPN2 — Atlantic Coast Tournament: TBD, Second Round, Charlotte, N.C.
ESPNU — Big 12 Tournament: TBD, Second Round, Kansas City, Mo.
SECN — Southeastern Tournament: TBD, First Round, Nashville, Tenn.
11:30 p.m.
ESPN2 — Big Sky Tournament: TBD, Championship, Boise, Idaho
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
5 p.m.
ESPNU — Big Sky Tournament: TBD, Championship, Boise, Idaho
COLLEGE SOFTBALL
6 p.m.
ACCN — Robert Morris at Pittsburgh
8 p.m.
ACCN — South Alabama at Florida St.
NBA BASKETBALL
7:40 p.m.
ESPN — Cleveland at Orlando
10:05 p.m.
ESPN — Houston at Denver
NHL HOCKEY
7:30 p.m.
TNT — Washington at Philadelphia
TRUTV — Washington at Philadelphia
VOLLEYBALL (WOMEN’S)
8 p.m.
USA — League One Volleyball: TBA
_____
Thursday, March 12
COLLEGE BASEBALL
7 p.m.
ACCN — Georgia Tech at Clemson
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
11:30 a.m.
USA — Atlantic 10 Tournament: TBD, Second Round, Pittsburgh
Noon
BTN — Big Ten Tournament: TBD, Third Round, Chicago
ESPN — Atlantic Coast Tournament: TBD, Quarterfinal, Charlotte, N.C.
PEACOCK — Big East Tournament: TBD, Quarterfinal, New York
12:30 p.m.
ESPN2 — Big 12 Tournament: TBD, Quarterfinal, Kansas City, Mo.
SECN — Southeastern Tournament: TBD, Second Round, Nashville, Tenn.
2 p.m.
USA — Atlantic 10 Tournament: TBD, Second Round, Pittsburgh
2:30 p.m.
BTN — Big Ten Tournament: TBD, Third Round, Chicago
ESPN — Atlantic Coast Tournament: TBD, Quarterfinal, Charlotte, N.C.
PEACOCK — Big East Tournament: TBD, Quarterfinal, New York
3 p.m.
ESPN2 — Big 12 Tournament: TBD, Quarterfinal, Kansas City, Mo.
SECN — Southeastern Tournament: TBD, Second Round, Nashville, Tenn.
5 p.m.
USA — Atlantic 10 Tournament: TBD, Second Round, Pittsburgh
6:30 p.m.
BTN — Big Ten Tournament: TBD, Third Round, Chicago
7 p.m.
ESPN — Atlantic Coast Tournament: TBD, Quarterfinal, Charlotte, N.C.
ESPN2 — Big 12 Tournament: TBD, Quarterfinal, Kansas City, Mo.
ESPNU — American Athletic Tournament: TBD, Second Round, Birmingham, Ala.
FS1 — Big East Tournament: TBD, Quarterfinal, New York
SECN — Southeastern Tournament: TBD, Second Round, Nashville, Tenn.
7:30 p.m.
USA — Atlantic 10 Tournament: TBD, Second Round, Pittsburgh
9 p.m.
BTN — Big Ten Tournament: TBD, Third Round, Chicago
9:30 p.m.
ESPN — Atlantic Coast Tournament: TBD, Quarterfinal, Charlotte, N.C.
ESPN2 — Big 12 Tournament: TBD, Quarterfinal, Kansas City, Mo.
ESPNU — American Athletic Tournament: TBD, Second Round, Birmingham, Ala.
FS1 — Big East Tournament: TBD, Quarterfinal, New York
SECN — Southeastern Tournament: TBD, Second Round, Nashville, Tenn.
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
5 p.m.
ESPNU — Southland Tournament: TBD, Championship, Lake Charles, La.
GOLF
1 p.m.
GOLF — PGA Tour: The PLAYERS Championship, First Round, TPC Sawgrass (The PLAYERS Stadium Course), Ponte Vedra Beach, Fla.
NBA BASKETBALL
7 p.m.
PRIME VIDEO — Philadelphia at Detroit
9:30 p.m.
PRIME VIDEO — Boston at Oklahoma City
_____
Friday, March 13
AUTO RACING
3 p.m.
FS2 — Indy NXT Series: Practice, Streets of Arlington, Arlington, Texas
4 p.m.
FS2 — NTT IndyCar Series: Practice, Streets of Arlington, Arlington, Texas
COLLEGE BASEBALL
8 p.m.
ACCN — Georgia Tech at Clemson
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
11 a.m.
USA — Atlantic 10 Tournament: TBD, Quarterfinal, Pittsburgh
Noon
BTN — Big Ten Tournament: TBD, Quarterfinal, Chicago
1 p.m.
ESPN — Southeastern Tournament: TBD, Quarterfinal, Nashville, Tenn.
ESPN2 — American Athletic Tournament: TBD, Quarterfinal, Birmingham, Ala.
2 p.m.
USA — Atlantic 10 Tournament: TBD, Quarterfinal, Pittsburgh
2:30 p.m.
BTN — Big Ten Tournament: TBD, Quarterfinal, Chicago
3:30 p.m.
ESPN — Southeastern Tournament: TBD, Quarterfinal, Nashville, Tenn.
ESPN2 — American Athletic Tournament: TBD, Quarterfinal, Birmingham, Ala.
5 p.m.
USA — Atlantic 10 Tournament: TBD, Quarterfinal, Pittsburgh
5:30 p.m.
FS1 — Big East Tournament: TBD, Semifinal, New York
6:30 p.m.
BTN — Big Ten Tournament: TBD, Quarterfinal, Chicago
7 p.m.
ESPN — Atlantic Coast Tournament: TBD, Semifinal, Charlotte, N.C.
ESPN2 — Big 12 Tournament: TBD, Semifinal, Kansas City, Mo.
SECN — Southeastern Tournament: TBD, Quarterfinal, Nashville, Tenn.
7:30 p.m.
CNBC — Atlantic 10 Tournament: TBD, Quarterfinal, Pittsburgh
9 p.m.
BTN — Big Ten Tournament: TBD, Quarterfinal, Chicago
9:30 p.m.
ESPN — Atlantic Coast Tournament: TBD, Semifinal, Charlotte, N.C.
ESPN2 — Big 12 Tournament: TBD, Semifinal, Kansas City, Mo.
FOX — Big East Tournament: TBD, Semifinal, New York
SECN — Southeastern Tournament: TBD, Quarterfinal, Nashville, Tenn.
11:30 p.m.
ESPN2 — Big West Tournament: TBD, Semifinal, Henderson, Nev.
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
5 p.m.
ESPNU — America East Tournament: TBD, Championship
COLLEGE GYMNASTICS (WOMEN’S)
4 p.m.
ACCN — TBA
6 p.m.
ACCN — BYU at Clemson
GOLF
1 p.m.
GOLF — PGA Tour: The PLAYERS Championship, Second Round, TPC Sawgrass (The PLAYERS Stadium Course), Ponte Vedra Beach, Fla.
NBA BASKETBALL
7:30 p.m.
PRIME VIDEO — Cleveland at Dallas
10 p.m.
PRIME VIDEO — Minnesota at Golden State
_____
Saturday, March 14
AUTO RACING
9:30 a.m.
FS1 — NTT IndyCar Series: Practice, Streets of Arlington, Arlington, Texas
11 a.m.
FS2 — Indy NXT Series: Practice, Streets of Arlington, Arlington, Texas
2:30 p.m.
FS2 — NTT IndyCar Series: Qualifications, Streets of Arlington, Arlington, Texas
4:30 p.m.
FS2 — Indy NXT Series: Qualifications, Streets of Arlington, Arlington, Texas
5:30 p.m.
CW — NASCAR O’Reilly Auto Parts Series: The LiUNA!, Las Vegas Motor Speedway, Las Vegas
COLLEGE BASEBALL
2 p.m.
SECN — Mississippi St. at Arkansas
5 p.m.
SECN — Tennessee at Georgia
6 p.m.
ACCN — Notre Dame at Louisville
8 p.m.
SECN — LSU at Vanderbilt
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
11 a.m.
ESPN2 — America East Tournament: TBD, Championship
ESPNU — Ivy League Tournament: TBD, Semifinal, Ithaca, N.Y.
1 p.m.
CBS — Big Ten Tournament: TBD, Semifinal, Chicago
CBSSN — Atlantic 10 Tournament: TBD, Semifinal, Pittsburgh
ESPN — Southeastern Tournament: TBD, Semifinal, Nashville, Tenn.
ESPN2 — Mid-Eastern Athletic Tournament: TBD, Championship, Norfolk, Va.
3 p.m.
ESPN2 — American Athletic Tournament: TBD, Semifinal, Birmingham, Ala.
3:30 p.m.
CBS — Big Ten Tournament: TBD, Semifinal, Chicago
CBSSN — Atlantic 10 Tournament: TBD, Semifinal, Pittsburgh
ESPN — Southeastern Tournament: TBD, Semifinal, Nashville, Tenn.
5:30 p.m.
ESPN2 — American Athletic Tournament: TBD, Semifinal, Birmingham, Ala.
6 p.m.
ESPN — Big 12 Tournament: TBD, Championship, Kansas City, Mo.
6:30 p.m.
FOX — Big East Tournament: TBD, Championship, New York
7:30 p.m.
ESPNU — Southwestern Athletic Tournament: TBD, Championship, College Park, Ga.
8 p.m.
ESPN2 — Mid-American Tournament: TBD, Championship, Cleveland
8:30 p.m.
ESPN — Atlantic Coast Tournament: TBD, Championship, Charlotte, N.C.
10 p.m.
ESPN2 — Big West Tournament: TBD, Championship, Henderson, Nev.
Midnight
ESPN2 — Western Athletic Tournament: TBD, Championship, Las Vegas
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
1 p.m.
ESPNU — Southwestern Athletic Tournament: TBD, Championship, Atlanta
3:30 p.m.
ESPNU — Western Athletic Tournament: TBD, Championship, Las Vegas
5:30 p.m.
ESPNU — Ivy League Tournament: TBD, Championship, Ithaca, N.Y.
9:30 p.m.
ESPNU — American Athletic Tournament: TBD, Championship, Birmingham, Ala.
COLLEGE LACROSSE (MEN’S)
Noon
ACCN — Michigan at Notre Dame
COLLEGE LACROSSE (WOMEN’S)
4 p.m.
ACCN — Clemson at Virginia
COLLEGE SOFTBALL
Noon
SECN — Florida at Kentucky
2 p.m.
ACCN — Virginia Tech at Duke
GOLF
2 p.m.
NBC — PGA Tour: The PLAYERS Championship, Third Round, TPC Sawgrass (The PLAYERS Stadium Course), Ponte Vedra Beach, Fla.
NBA BASKETBALL
3:30 p.m.
PRIME VIDEO — Charlotte at San Antonio
6 p.m.
NBATV — Washington at Boston
8:30 p.m.
ABC — Denver at L.A. Lakers
10:30 p.m.
ESPN — Sacramento at L.A. Clippers
NHL HOCKEY
3 p.m.
ABC — Boston at Washington
7 p.m.
NHLN — Toronto at Buffalo
SOCCER (MEN’S)
8:30 a.m.
USA — English Premier League: Manchester City at West Ham United
11 a.m.
USA — English Premier League: Bright & Hove Albion at Sunderland
1:30 p.m.
USA — English Premier League: Newcastle United at Chelsea
3 p.m.
FOX — MLS: Philadelphia Union at Atlanta United FC
SOCCER (WOMEN’S)
12:30 p.m.
ABC — NWSL: NJ/NY at Boston
_____
Sunday, March 15
AUTO RACING
10 a.m.
FS1 — NTT IndyCar Series: Warmup, Streets of Arlington, Arlington, Texas
11 a.m.
FS1 — Indy NXT Series: Grand Prix of Arlington, Streets of Arlington, Arlington, Texas
12:30 p.m.
FOX — NTT IndyCar Series: Java House Grand Prix of Arlington, Streets of Arlington, Arlington, Texas
4 p.m.
FS1 — NASCAR Cup Series: Pennzoil 400 presented by Jiffy Lube, Las Vegas Motor Speedway, Las Vegas
COLLEGE BASEBALL
3 p.m.
ACCN — Florida St. at Wake Forest
4 p.m.
SECN — LSU at Vanderbilt
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
Noon
ESPN2 — Ivy League Tournament: TBD, Championship, Ithaca, N.Y.
1 p.m.
CBS — Atlantic 10 Tournament: TBD, Championship, Pittsburgh
ESPN — Southeastern Tournament: TBD, Championship, Nashville, Tenn.
3:15 p.m.
ESPN — American Athletic Tournament: TBD, Championship, Birmingham, Ala.
3:30 p.m.
CBS — Big Ten Tournament: TBD, Championship, Chicago
6 p.m.
CBS — NCAA Men’s Selection Show
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
Noon
ESPNU — Northeast Tournament: TBD, Championship
2 p.m.
ESPN2 — Missouri Valley Tournament: TBD, Championship, Coralville, Iowa
8 p.m.
ESPN — NCAA Women’s Selection Special
COLLEGE SOFTBALL
1 p.m.
ACCN — Georgia Tech at Virginia
SECN — Auburn at Oklahoma
6 p.m.
ACCN — Virginia Tech at Duke
7 p.m.
SECN — Texas A&M at LSU
GOLF
1 p.m.
NBC — PGA Tour: The PLAYERS Championship, Final Round, TPC Sawgrass (The PLAYERS Stadium Course), Ponte Vedra Beach, Fla.
NBA BASKETBALL
1 p.m.
ABC — Minnesota at Oklahoma City
3:30 p.m.
NBATV — Dallas at Cleveland
8 p.m.
NBC — Golden State at New York
PEAOCK — Golden State at New York
NHL HOCKEY
3 p.m.
NHLN — St. Louis at Winnipeg
7:30 p.m.
TNT — Toronto at Minnesota
TRUTV — Toronto at Minnesota
SOCCER (MEN’S)
10 a.m.
USA — English Premier League: Everton at Arsenal
_____
