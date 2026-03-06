Live Radio
Sports on TV for March 7 – 8

The Associated Press

March 6, 2026, 4:45 PM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Saturday, March 7

AUSTRALIAN RULES FOOTBALL (MEN’S)

3:30 a.m.

FS2 — AFL: Western at Brisbane

4:05 a.m. (Sunday)

FS2 — AFL: Collingwood at St. Kilda

AUTO RACING

Noon

PRIME VIDEO — NASCAR Cup Series: Practice, Phoenix Raceway, Avondale, Ariz.

1:05 p.m.

PRIME VIDEO — NASCAR Cup Series: Qualifying, Phoenix Raceway, Avondale, Ariz.

3 p.m.

FOX — NTT IndyCar Series: Good Ranchers 250, Phoenix Raceway, Avondale, Ariz.

4 p.m.

FS1 — NHRA: Top Fuel All-Star Callout, Gainesville Raceway, Gainesville, Fla.

7:30 p.m.

CW — NASCAR O’Reilly Auto Parts Series: GOVX 200, Phoenix Raceway, Avondale, Ariz.

BASEBALL

5 a.m.

FS1 — 2026 World Baseball Classic Pool Stage: South Korea vs. Japan, Pool C, Tokyo

11 a.m.

FS2 — 2026 World Baseball Classic Pool Stage: Colombia vs. Canada, Pool A, San Juan, Puerto Rico

6 p.m.

FS1 — 2026 World Baseball Classic Pool Stage: Panama vs. Puerto Rico, Pool A, San Juan, Puerto Rico

7 p.m.

FS2 — 2026 World Baseball Classic Pool Stage: Israel vs. Venezuela, Pool D, Miami

8 p.m.

FOX — 2026 World Baseball Classic Pool Stage: Great Britain vs. U.S., Pool B, Houston

10 p.m.

FS2 — 2026 World Baseball Classic Pool Stage: China vs. South Korea, Pool C, Tokyo

6 a.m. (Sunday)

FS1 — 2026 World Baseball Classic Pool Stage: Australia vs. Japan, Pool C, Tokyo

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

Noon

ACCN — Georgia Tech at Clemson

CBS — Houston at Oklahoma St.

CW — Virginia Tech at Virginia

ESPN — Arkansas at Missouri

ESPNU — Notre Dame at Boston College

FS1 — Butler at DePaul

TNT — Xavier at Villanova

USA — Davidson at St. Bonaventure

12:30 p.m.

FOX — UConn at Marquette

1 p.m.

SECN — South Carolina at Mississippi

2 p.m.

ACCN — SMU at Florida St.

CBS — Kansas St. at Kansas

ESPN — Vanderbilt at Tennessee

ESPNU — Louisville at Miami

FS1 — Arizona St. at Iowa St.

TNT — Cincinnati at TCU

USA — George Washington at Loyola of Chicago

2:15 p.m.

CW — Stanford at NC State

3:30 p.m.

CBSSN — Missouri Valley Tournament: TBD, Semifinal, St. Louis

SECN — Georgia at Mississippi St.

4 p.m.

ACCN — California at Wake Forest

CBS — Wisconsin at Purdue

ESPN — Florida at Kentucky

ESPNU — FAU at Wichita St.

USA — Saint Louis at George Mason

4:30 p.m.

CW — Pittsburgh at Syracuse

5 p.m.

NBCSN — Utah at Baylor

PEACOCK — Utah at Baylor

5:30 p.m.

FOX — Indiana at Ohio St.

6 p.m.

CBSSN — Missouri Valley Tournament: TBD, Semifinal, St. Louis

SECN — Texas A&M at LSU

6:30 p.m.

ESPN — North Carolina at Duke

8 p.m.

CBSSN — Summit League Tournament: TBD, Semifinal, Sioux Falls, S.D.

ESPNU — UC Davis at UC Irvine

TRUTV — Providence at Georgetown

8:30 p.m.

ESPN — Auburn at Alabama

SECN — Oklahoma at Texas

9 p.m.

BTN — Northwestern at Minnesota

ESPN2 — Ohio Valley Tournament: TBD, Championship, Evansville, Ind.

FS1 — UCLA at Southern Cal

10:30 p.m.

CBSSN — Summit League Tournament: TBD, Semifinal, Sioux Falls, S.D.

ESPN — Texas Tech at BYU

11 p.m.

ESPN2 — Arizona at Colorado

FS1 — Washington at Oregon

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

11 a.m.

CBSSN — Atlantic 10 Tournament: TBD, Semifinal, Henrico, Va.

Noon

ESPN2 — Atlantic Coast Tournament: TBD, Semifinal, Duluth, Ga.

NBCSN — Big East Tournament: TBD vs. UConn, Quarterfinal, Uncasville, Conn.

PEACOCK — Big East Tournament: TBD vs. UConn, Quarterfinal, Uncasville, Conn.

1:30 p.m.

CBSSN — Atlantic 10 Tournament: TBD, Semifinal, Henrico, Va.

2 p.m.

BTN — Big Ten Tournament: TBD, Semifinal, Indianapolis

2:30 p.m.

ESPN2 — Atlantic Coast Tournament: TBD, Semifinal, Duluth, Ga.

NBCSN — Big East Tournament: Creighton vs. Marquette, Quarterfinal, Uncasville, Conn.

PEACOCK — Big East Tournament: Creighton vs. Marquette, Quarterfinal, Uncasville, Conn.

4:30 p.m.

BTN — Big Ten Tournament: TBD, Semifinal, Indianapolis

ESPN2 — Southeastern Tournament: TBD, Semifinal, Greenville, S.C.

6 p.m.

ESPNU — Miami (Ohio) at Ohio

7 p.m.

ESPN2 — Southeastern Tournament: TBD, Semifinal, Greenville, S.C.

NBCSN — Big East Tournament: TBD vs. Villanova, Quarterfinal, Uncasville, Conn.

PEACOCK — Big East Tournament: TBD vs. Villanova, Quarterfinal, Uncasville, Conn.

9:30 p.m.

NBCSN — Big East Tournament: TBD vs. Seton Hall, Quarterfinal, Uncasville, Conn.

PEACOCK — Big East Tournament: TBD vs. Seton Hall, Quarterfinal, Uncasville, Conn.

COLLEGE HOCKEY (WOMEN’S)

3:30 p.m.

ESPNEWS — East Tournament: Northeastern at UConn, Championship

COLLEGE LACROSSE (MEN’S)

6 p.m.

ACCN — Towson at Virginia

COLLEGE WRESTLING (MEN’S)

10 a.m.

BTN — Big Ten Tournament: Session 1, College Park, Pa.

7 p.m.

BTN — Big Ten Tournament: Semifinals, College Park, Pa.

GOLF

5:30 a.m.

GOLF — DP World Tour: Joburg Open, Third Round, Houghton GC, Johannesburg, South Africa

12:30 p.m.

GOLF — PGA Tour: Arnold Palmer Invitational presented by Mastercard, Third Round, Arnold Palmer’s Bay Hill Club & Lodge, Orlando, Fla.

2:30 p.m.

GOLF — PGA Tour: Puerto Rico Open, Third Round, Grand Reserve Golf Club, Rio Grande, Puerto Rico

NBC — PGA Tour: Arnold Palmer Invitational presented by Mastercard, Third Round, Arnold Palmer’s Bay Hill Club & Lodge, Orlando, Fla.

7 p.m.

GOLF — PGA Tour Champions: James Hardie Pro Football Hall of Fame invitational, Second Round, The Old Course at Broken Sound Club, Boca Raton, Fla. (Taped)

11 p.m.

GOLF — LPGA Tour: Blue Bay LPGA, Final Round, Jian Lake Blue Bay Golf Course, Hainan, China

1 a.m. (Sunday)

FS1 — LIV Golf League: Final Round, Hong Kong Golf Club at Fanling, Hong Kong

5 a.m. (Sunday)

GOLF — DP World Tour: Joburg Open, Final Round, Houghton GC, Johannesburg, South Africa

HORSE RACING

2 p.m.

FS2 — NYRA: America’s Day at the Races

MIXED MARTIAL ARTS

8 p.m.

CBS — UFC 326 Prelims: Undercard Bouts, Las Vegas

9 p.m.

CBS — UFC 326 Main Card: Max Holloway vs. Charles Oliveira (Lightweights), Las Vegas

MLB BASEBALL

1 p.m.

MLBN — Spring Training: Pittsburgh vs. Detroit, Lakeland, Fla.

3 p.m.

MLBN — Spring Training: Texas vs. San Francisco, Scottsdale, Ariz.

8 p.m.

MLBN — Spring Training: Colorado vs. L.A. Dodgers, Phoenix

NBA BASKETBALL

3 p.m.

PRIME VIDEO — Orlando at Minnesota

6 p.m.

NBATV — Philadelphia at Atlanta

8:30 p.m.

ABC — Golden State at Oklahoma City

NHL HOCKEY

12:25 p.m.

ABC — Washington at Boston

3 p.m.

ABC — N.Y. Rangers at New Jersey

7 p.m.

NHLN — Tampa Bay at Toronto

PARALYMPICS

4 a.m.

CNBC — M&W 7.5km Sprint (Sitting)

5:15 a.m.

CNBC — Men’s Downhill

6:30 a.m.

CNBC — M&W 7.5km Sprint (Standing/Vision Impaired)

8:35 a.m.

CNBC — South Korea vs. USA (Mixed Doubles)

10:15 a.m.

CNBC — Men’s & Women’s Downhill

11:05 a.m.

CBNC — U.S. vs. Italy (Group Stage)

5 a.m. (Sunday)

CNBC — M&W 12.5km Individual (Sitting)

6:20 a.m. (Sunday)

CNBC — Men’s & Women’s Snowboard Cross: Finals

RUGBY (MEN’S)

9 a.m.

NBCSN — Six Nations: Scotland vs. France, Edinburgh, Scotland

SOCCER (MEN’S)

7 a.m.

ESPN2 — English FA Cup: Arsenal at Mansfield Town, Fifth Round

SOCCER (WOMEN’S)

7:30 a.m.

CBSSN — UEFA European Qualifier Group Stage: England vs. Iceland, League A – Group A3, West Bridgford, England

12:30 p.m.

TRUTV — 2026 SheBelieves Cup: Canada vs. Argentina, Round Robin, Harrison, N.J.

3:30 p.m.

TBS — 2026 SheBelieves Cup: U.S. vs. Colombia, Round Robin, Harrison, N.J.

TRUTV — 2026 SheBelieves Cup: U.S. vs. Colombia, Round Robin, Harrison, N.J.

SWIMMING

1 p.m.

NBC — TYR: Pro Swim Series, Westmont, Ill.

TENNIS

2 p.m.

TENNIS CHANNEL — Indian Wells – Live; ATP/WTA 2nd Round

_____

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Sunday, March 8

AHL HOCKEY

4 p.m.

NHLN — Texas at Chicago

AUSTRALIAN RULES FOOTBALL (MEN’S)

4:05 a.m.

FS2 — AFL: Collingwood at St. Kilda

AUTO RACING

10 a.m.

FS1 — NHRA: Qualifying, Gainesville Raceway, Gainesville, Fla. (Taped)

Noon

FS1 — NHRA: AMALIE Motor Oil NHRA Gatornationals, Gainesville Raceway, Gainesville, Fla.

3:30 p.m.

FS1 — NASCAR Cup Series: Straight Talk Wireless 500, Phoenix Raceway, Avondale, Ariz.

BASEBALL

6 a.m.

FS1 — 2026 World Baseball Classic Pool Stage: Australia vs. Japan, Pool C, Tokyo

Noon

FOX — 2026 World Baseball Classic Pool Stage: Netherlands vs. Dominican Republic, Pool D, Miami

FS2 — 2026 World Baseball Classic Pool Stage: Colombia vs. Cuba, Pool A, San Juan, Puerto Rico

7 p.m.

FS2 — 2026 World Baseball Classic Pool Stage: Panama vs. Canada, Pool A, San Juan, Puerto Rico

8 p.m.

FS1 — 2026 World Baseball Classic Pool Stage: Brazil vs. Mexico, Pool B, Houston

6 a.m. (Monday)

FS1 — 2026 World Baseball Classic Pool Stage: South Korea vs. Australia, Pool C, Tokyo

BOWLING

4 p.m.

CW — PBA Tour: U.S. Open, Indianapolis

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

Noon

BTN — Penn St. at Rutgers

CBS — Missouri Valley Tournament: TBD, Championship, St. Louis

CBSSN — Patriot League Tournament: Boston U. at Navy, Semifinal

ESPN2 — Big South Tournament: TBD, Championship, Johnson City, Tenn.

2 p.m.

CBSSN — Patriot League Tournament: Colgate at Lehigh, Semifinal

ESPN2 — Atlantic Sun Tournament: TBD, Championship, Jacksonville, Fla.

3 p.m.

FOX — Illinois at Maryland

4 p.m.

ESPNU — Southern Tournament: TBD, Semifinal, Asheville, N.C.

4:30 p.m.

CBS — Michigan St. at Michigan

5 p.m.

FOX — Iowa at Nebraska

5:30 p.m.

CBS — Michigan St. at Michigan

6:30 p.m.

ESPNU — Southern Tournament: TBD, Semifinal, Asheville, N.C.

8:30 p.m.

ESPN2 — West Coast Tournament: TBD vs. Oregon St., Quarterfinal, Las Vegas

9 p.m.

CBSSN — Summit League Tournament: TBD, Championship, Sioux Falls, S.D.

11 p.m.

ESPN2 — West Coast Tournament: TBD vs. Santa Clara, Quarterfinal, Las Vegas

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

Noon

ESPNU — Southern Tournament: TBD, Championship, Asheville, N.C.

1 p.m.

ESPN — Atlantic Coast Tournament: TBD, Championship, Duluth, Ga.

2:15 p.m.

CBS — Big Ten Tournament: TBD, Championship, Indianapolis

2:30 p.m.

NBCSN — Big East Tournament: TBD, Semifinal, Uncasville, Conn.

PEACOCK — Big East Tournament: TBD, Semifinal, Uncasville, Conn.

3 p.m.

ESPN — Southeastern Tournament: TBD, Championship, Greenville, S.C.

4 p.m.

CBSSN — Summit League Tournament: TBD, Championship, Sioux Falls, S.D.

ESPN2 — Atlantic 10 Tournament: TBD, Championship, Henrico, Va.

5 p.m.

ESPN — Big 12 Tournament: TBD, Championship, Kansas City, Mo.

NBCSN — Big East Tournament: TBD, Semifinal, Uncasville, Conn.

PEACOCK — Big East Tournament: TBD, Semifinal, Uncasville, Conn.

6 p.m.

ESPN2 — Big South Tournament: TBD, Championship, Johnson City, Tenn.

COLLEGE GYMNASTICS (WOMEN’S)

4 p.m.

ACCN — 2026 Elevate the Stage: Auburn, Clemson, Georgia, and Pittsburgh, Huntsville, Ala.

6 p.m.

SECN — LSU at Florida

COLLEGE HOCKEY (WOMEN’S)

11:30 a.m.

ESPNU — NCAA Women’s Ice Hockey Selection Special

COLLEGE LACROSSE (MEN’S)

2 p.m.

ESPNU — Syracuse at Johns Hopkins

COLLEGE SOFTBALL

Noon

SECN — Texas at South Carolina

2 p.m.

SECN — LSU at Tennessee

4 p.m.

SECN — Missouri at Florida

6 p.m.

ACCN — Georgia Tech at Clemson

COLLEGE WRESTLING (MEN’S)

4 p.m.

ESPNEWS — Ivy League Tournament: Championships, New York

4:30 p.m.

BTN — Big Ten Tournament: Championships, College Park, Pa.

8 p.m.

ACCN — Atlantic Coast Tournament: Championships, Blacksburg, Va.

GOLF

5 a.m.

GOLF — DP World Tour: Joburg Open, Final Round, Houghton GC, Johannesburg, South Africa

12:30 p.m.

GOLF — PGA Tour: Arnold Palmer Invitational presented by Mastercard, Final Round, Arnold Palmer’s Bay Hill Club & Lodge, Orlando, Fla.

2:30 p.m.

GOLF — PGA Tour: Puerto Rico Open, Final Round, Grand Reserve Golf Club, Rio Grande, Puerto Rico

NBC — PGA Tour: Arnold Palmer Invitational presented by Mastercard, Final Round, Arnold Palmer’s Bay Hill Club & Lodge, Orlando, Fla.

7 p.m.

GOLF — PGA Tour Champions: James Hardie Pro Football Hall of Fame invitational, Final Round, The Old Course at Broken Sound Club, Boca Raton, Fla. (Taped)

HORSE RACING

3 p.m.

FS2 — NYRA: America’s Day at the Races

MLB BASEBALL

1 p.m.

MLBN — Spring Training: N.Y. Yankees vs. N.Y. Mets, Port St. Lucie, Fla.

4 p.m.

MLBN — Spring Training: San Francisco vs. Chicago Cubs, Mesa, Ariz.

NBA BASKETBALL

1 p.m.

ABC — Boston at Cleveland

3:30 p.m.

ABC — New York at L.A. Lakers

8 p.m.

NBC — Houston at San Antonio

PEACOCK — Houston at San Antonio

10 p.m.

NBCSN — Charlotte at Phoenix

PEACOCK — Charlotte at Phoenix

NBA G-LEAGUE BASKETBALL

3 p.m.

NBATV — Maine at Osceola

NHL HOCKEY

2 p.m.

TNT — Minnesota at Colorado

TRUTV — Minnesota at Colorado

4:30 p.m.

TNT — Boston at Pittsburgh

TRUTV — Boston at Pittsburgh

7 p.m.

ESPN — Detroit at New Jersey

9:30 p.m.

ESPN — Edmonton at Vegas

PARALYMPICS

5 a.m.

CNBC — M&W 12.5km Individual (Sitting)

6:20 a.m.

CNBC — Men’s & Women’s Snowboard Cross: Finals

7:55 a.m.

CNBC — M&W 12.5km Indiv. (Standing/Vision Impaired)

9:45 a.m.

CNBC — U.S. vs. Italy (Mixed Doubles)

11:15 a.m.

CNBC — M&W 12.5km Individual (Sitting)

12:30 p.m.

NBC — Daytime: Paralympics Coverage

5 a.m. (Monday)

USA — Men’s & Women’s Super-G

SOCCER (MEN’S)

7:30 a.m.

ESPN2 — English FA Cup: Southampton at Fulham, Fifth Round

TENNIS

2 p.m.

TENNIS CHANNEL — Indian Wells – Live; ATP/WTA 3rd Round

_____

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

