Sports on TV for March 7 – 8

Saturday, March 7
AUSTRALIAN RULES FOOTBALL (MEN’S)
3:30 a.m.
FS2 — AFL: Western at Brisbane
4:05 a.m. (Sunday)
FS2 — AFL: Collingwood at St. Kilda
AUTO RACING
Noon
PRIME VIDEO — NASCAR Cup Series: Practice, Phoenix Raceway, Avondale, Ariz.
1:05 p.m.
PRIME VIDEO — NASCAR Cup Series: Qualifying, Phoenix Raceway, Avondale, Ariz.
3 p.m.
FOX — NTT IndyCar Series: Good Ranchers 250, Phoenix Raceway, Avondale, Ariz.
4 p.m.
FS1 — NHRA: Top Fuel All-Star Callout, Gainesville Raceway, Gainesville, Fla.
7:30 p.m.
CW — NASCAR O’Reilly Auto Parts Series: GOVX 200, Phoenix Raceway, Avondale, Ariz.
BASEBALL
5 a.m.
FS1 — 2026 World Baseball Classic Pool Stage: South Korea vs. Japan, Pool C, Tokyo
11 a.m.
FS2 — 2026 World Baseball Classic Pool Stage: Colombia vs. Canada, Pool A, San Juan, Puerto Rico
6 p.m.
FS1 — 2026 World Baseball Classic Pool Stage: Panama vs. Puerto Rico, Pool A, San Juan, Puerto Rico
7 p.m.
FS2 — 2026 World Baseball Classic Pool Stage: Israel vs. Venezuela, Pool D, Miami
8 p.m.
FOX — 2026 World Baseball Classic Pool Stage: Great Britain vs. U.S., Pool B, Houston
10 p.m.
FS2 — 2026 World Baseball Classic Pool Stage: China vs. South Korea, Pool C, Tokyo
6 a.m. (Sunday)
FS1 — 2026 World Baseball Classic Pool Stage: Australia vs. Japan, Pool C, Tokyo
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
Noon
ACCN — Georgia Tech at Clemson
CBS — Houston at Oklahoma St.
CW — Virginia Tech at Virginia
ESPN — Arkansas at Missouri
ESPNU — Notre Dame at Boston College
FS1 — Butler at DePaul
TNT — Xavier at Villanova
USA — Davidson at St. Bonaventure
12:30 p.m.
FOX — UConn at Marquette
1 p.m.
SECN — South Carolina at Mississippi
2 p.m.
ACCN — SMU at Florida St.
CBS — Kansas St. at Kansas
ESPN — Vanderbilt at Tennessee
ESPNU — Louisville at Miami
FS1 — Arizona St. at Iowa St.
TNT — Cincinnati at TCU
USA — George Washington at Loyola of Chicago
2:15 p.m.
CW — Stanford at NC State
3:30 p.m.
CBSSN — Missouri Valley Tournament: TBD, Semifinal, St. Louis
SECN — Georgia at Mississippi St.
4 p.m.
ACCN — California at Wake Forest
CBS — Wisconsin at Purdue
ESPN — Florida at Kentucky
ESPNU — FAU at Wichita St.
USA — Saint Louis at George Mason
4:30 p.m.
CW — Pittsburgh at Syracuse
5 p.m.
NBCSN — Utah at Baylor
PEACOCK — Utah at Baylor
5:30 p.m.
FOX — Indiana at Ohio St.
6 p.m.
CBSSN — Missouri Valley Tournament: TBD, Semifinal, St. Louis
SECN — Texas A&M at LSU
6:30 p.m.
ESPN — North Carolina at Duke
8 p.m.
CBSSN — Summit League Tournament: TBD, Semifinal, Sioux Falls, S.D.
ESPNU — UC Davis at UC Irvine
TRUTV — Providence at Georgetown
8:30 p.m.
ESPN — Auburn at Alabama
SECN — Oklahoma at Texas
9 p.m.
BTN — Northwestern at Minnesota
ESPN2 — Ohio Valley Tournament: TBD, Championship, Evansville, Ind.
FS1 — UCLA at Southern Cal
10:30 p.m.
CBSSN — Summit League Tournament: TBD, Semifinal, Sioux Falls, S.D.
ESPN — Texas Tech at BYU
11 p.m.
ESPN2 — Arizona at Colorado
FS1 — Washington at Oregon
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
11 a.m.
CBSSN — Atlantic 10 Tournament: TBD, Semifinal, Henrico, Va.
Noon
ESPN2 — Atlantic Coast Tournament: TBD, Semifinal, Duluth, Ga.
NBCSN — Big East Tournament: TBD vs. UConn, Quarterfinal, Uncasville, Conn.
PEACOCK — Big East Tournament: TBD vs. UConn, Quarterfinal, Uncasville, Conn.
1:30 p.m.
CBSSN — Atlantic 10 Tournament: TBD, Semifinal, Henrico, Va.
2 p.m.
BTN — Big Ten Tournament: TBD, Semifinal, Indianapolis
2:30 p.m.
ESPN2 — Atlantic Coast Tournament: TBD, Semifinal, Duluth, Ga.
NBCSN — Big East Tournament: Creighton vs. Marquette, Quarterfinal, Uncasville, Conn.
PEACOCK — Big East Tournament: Creighton vs. Marquette, Quarterfinal, Uncasville, Conn.
4:30 p.m.
BTN — Big Ten Tournament: TBD, Semifinal, Indianapolis
ESPN2 — Southeastern Tournament: TBD, Semifinal, Greenville, S.C.
6 p.m.
ESPNU — Miami (Ohio) at Ohio
7 p.m.
ESPN2 — Southeastern Tournament: TBD, Semifinal, Greenville, S.C.
NBCSN — Big East Tournament: TBD vs. Villanova, Quarterfinal, Uncasville, Conn.
PEACOCK — Big East Tournament: TBD vs. Villanova, Quarterfinal, Uncasville, Conn.
9:30 p.m.
NBCSN — Big East Tournament: TBD vs. Seton Hall, Quarterfinal, Uncasville, Conn.
PEACOCK — Big East Tournament: TBD vs. Seton Hall, Quarterfinal, Uncasville, Conn.
COLLEGE HOCKEY (WOMEN’S)
3:30 p.m.
ESPNEWS — East Tournament: Northeastern at UConn, Championship
COLLEGE LACROSSE (MEN’S)
6 p.m.
ACCN — Towson at Virginia
COLLEGE WRESTLING (MEN’S)
10 a.m.
BTN — Big Ten Tournament: Session 1, College Park, Pa.
7 p.m.
BTN — Big Ten Tournament: Semifinals, College Park, Pa.
GOLF
5:30 a.m.
GOLF — DP World Tour: Joburg Open, Third Round, Houghton GC, Johannesburg, South Africa
12:30 p.m.
GOLF — PGA Tour: Arnold Palmer Invitational presented by Mastercard, Third Round, Arnold Palmer’s Bay Hill Club & Lodge, Orlando, Fla.
2:30 p.m.
GOLF — PGA Tour: Puerto Rico Open, Third Round, Grand Reserve Golf Club, Rio Grande, Puerto Rico
NBC — PGA Tour: Arnold Palmer Invitational presented by Mastercard, Third Round, Arnold Palmer’s Bay Hill Club & Lodge, Orlando, Fla.
7 p.m.
GOLF — PGA Tour Champions: James Hardie Pro Football Hall of Fame invitational, Second Round, The Old Course at Broken Sound Club, Boca Raton, Fla. (Taped)
11 p.m.
GOLF — LPGA Tour: Blue Bay LPGA, Final Round, Jian Lake Blue Bay Golf Course, Hainan, China
1 a.m. (Sunday)
FS1 — LIV Golf League: Final Round, Hong Kong Golf Club at Fanling, Hong Kong
5 a.m. (Sunday)
GOLF — DP World Tour: Joburg Open, Final Round, Houghton GC, Johannesburg, South Africa
HORSE RACING
2 p.m.
FS2 — NYRA: America’s Day at the Races
MIXED MARTIAL ARTS
8 p.m.
CBS — UFC 326 Prelims: Undercard Bouts, Las Vegas
9 p.m.
CBS — UFC 326 Main Card: Max Holloway vs. Charles Oliveira (Lightweights), Las Vegas
MLB BASEBALL
1 p.m.
MLBN — Spring Training: Pittsburgh vs. Detroit, Lakeland, Fla.
3 p.m.
MLBN — Spring Training: Texas vs. San Francisco, Scottsdale, Ariz.
8 p.m.
MLBN — Spring Training: Colorado vs. L.A. Dodgers, Phoenix
NBA BASKETBALL
3 p.m.
PRIME VIDEO — Orlando at Minnesota
6 p.m.
NBATV — Philadelphia at Atlanta
8:30 p.m.
ABC — Golden State at Oklahoma City
NHL HOCKEY
12:25 p.m.
ABC — Washington at Boston
3 p.m.
ABC — N.Y. Rangers at New Jersey
7 p.m.
NHLN — Tampa Bay at Toronto
PARALYMPICS
4 a.m.
CNBC — M&W 7.5km Sprint (Sitting)
5:15 a.m.
CNBC — Men’s Downhill
6:30 a.m.
CNBC — M&W 7.5km Sprint (Standing/Vision Impaired)
8:35 a.m.
CNBC — South Korea vs. USA (Mixed Doubles)
10:15 a.m.
CNBC — Men’s & Women’s Downhill
11:05 a.m.
CBNC — U.S. vs. Italy (Group Stage)
5 a.m. (Sunday)
CNBC — M&W 12.5km Individual (Sitting)
6:20 a.m. (Sunday)
CNBC — Men’s & Women’s Snowboard Cross: Finals
RUGBY (MEN’S)
9 a.m.
NBCSN — Six Nations: Scotland vs. France, Edinburgh, Scotland
SOCCER (MEN’S)
7 a.m.
ESPN2 — English FA Cup: Arsenal at Mansfield Town, Fifth Round
SOCCER (WOMEN’S)
7:30 a.m.
CBSSN — UEFA European Qualifier Group Stage: England vs. Iceland, League A – Group A3, West Bridgford, England
12:30 p.m.
TRUTV — 2026 SheBelieves Cup: Canada vs. Argentina, Round Robin, Harrison, N.J.
3:30 p.m.
TBS — 2026 SheBelieves Cup: U.S. vs. Colombia, Round Robin, Harrison, N.J.
TRUTV — 2026 SheBelieves Cup: U.S. vs. Colombia, Round Robin, Harrison, N.J.
SWIMMING
1 p.m.
NBC — TYR: Pro Swim Series, Westmont, Ill.
TENNIS
2 p.m.
TENNIS CHANNEL — Indian Wells – Live; ATP/WTA 2nd Round
Sunday, March 8
AHL HOCKEY
4 p.m.
NHLN — Texas at Chicago
AUSTRALIAN RULES FOOTBALL (MEN’S)
4:05 a.m.
FS2 — AFL: Collingwood at St. Kilda
AUTO RACING
10 a.m.
FS1 — NHRA: Qualifying, Gainesville Raceway, Gainesville, Fla. (Taped)
Noon
FS1 — NHRA: AMALIE Motor Oil NHRA Gatornationals, Gainesville Raceway, Gainesville, Fla.
3:30 p.m.
FS1 — NASCAR Cup Series: Straight Talk Wireless 500, Phoenix Raceway, Avondale, Ariz.
BASEBALL
6 a.m.
FS1 — 2026 World Baseball Classic Pool Stage: Australia vs. Japan, Pool C, Tokyo
Noon
FOX — 2026 World Baseball Classic Pool Stage: Netherlands vs. Dominican Republic, Pool D, Miami
FS2 — 2026 World Baseball Classic Pool Stage: Colombia vs. Cuba, Pool A, San Juan, Puerto Rico
7 p.m.
FS2 — 2026 World Baseball Classic Pool Stage: Panama vs. Canada, Pool A, San Juan, Puerto Rico
8 p.m.
FS1 — 2026 World Baseball Classic Pool Stage: Brazil vs. Mexico, Pool B, Houston
6 a.m. (Monday)
FS1 — 2026 World Baseball Classic Pool Stage: South Korea vs. Australia, Pool C, Tokyo
BOWLING
4 p.m.
CW — PBA Tour: U.S. Open, Indianapolis
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
Noon
BTN — Penn St. at Rutgers
CBS — Missouri Valley Tournament: TBD, Championship, St. Louis
CBSSN — Patriot League Tournament: Boston U. at Navy, Semifinal
ESPN2 — Big South Tournament: TBD, Championship, Johnson City, Tenn.
2 p.m.
CBSSN — Patriot League Tournament: Colgate at Lehigh, Semifinal
ESPN2 — Atlantic Sun Tournament: TBD, Championship, Jacksonville, Fla.
3 p.m.
FOX — Illinois at Maryland
4 p.m.
ESPNU — Southern Tournament: TBD, Semifinal, Asheville, N.C.
4:30 p.m.
CBS — Michigan St. at Michigan
5 p.m.
FOX — Iowa at Nebraska
5:30 p.m.
CBS — Michigan St. at Michigan
6:30 p.m.
ESPNU — Southern Tournament: TBD, Semifinal, Asheville, N.C.
8:30 p.m.
ESPN2 — West Coast Tournament: TBD vs. Oregon St., Quarterfinal, Las Vegas
9 p.m.
CBSSN — Summit League Tournament: TBD, Championship, Sioux Falls, S.D.
11 p.m.
ESPN2 — West Coast Tournament: TBD vs. Santa Clara, Quarterfinal, Las Vegas
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
Noon
ESPNU — Southern Tournament: TBD, Championship, Asheville, N.C.
1 p.m.
ESPN — Atlantic Coast Tournament: TBD, Championship, Duluth, Ga.
2:15 p.m.
CBS — Big Ten Tournament: TBD, Championship, Indianapolis
2:30 p.m.
NBCSN — Big East Tournament: TBD, Semifinal, Uncasville, Conn.
PEACOCK — Big East Tournament: TBD, Semifinal, Uncasville, Conn.
3 p.m.
ESPN — Southeastern Tournament: TBD, Championship, Greenville, S.C.
4 p.m.
CBSSN — Summit League Tournament: TBD, Championship, Sioux Falls, S.D.
ESPN2 — Atlantic 10 Tournament: TBD, Championship, Henrico, Va.
5 p.m.
ESPN — Big 12 Tournament: TBD, Championship, Kansas City, Mo.
NBCSN — Big East Tournament: TBD, Semifinal, Uncasville, Conn.
PEACOCK — Big East Tournament: TBD, Semifinal, Uncasville, Conn.
6 p.m.
ESPN2 — Big South Tournament: TBD, Championship, Johnson City, Tenn.
COLLEGE GYMNASTICS (WOMEN’S)
4 p.m.
ACCN — 2026 Elevate the Stage: Auburn, Clemson, Georgia, and Pittsburgh, Huntsville, Ala.
6 p.m.
SECN — LSU at Florida
COLLEGE HOCKEY (WOMEN’S)
11:30 a.m.
ESPNU — NCAA Women’s Ice Hockey Selection Special
COLLEGE LACROSSE (MEN’S)
2 p.m.
ESPNU — Syracuse at Johns Hopkins
COLLEGE SOFTBALL
Noon
SECN — Texas at South Carolina
2 p.m.
SECN — LSU at Tennessee
4 p.m.
SECN — Missouri at Florida
6 p.m.
ACCN — Georgia Tech at Clemson
COLLEGE WRESTLING (MEN’S)
4 p.m.
ESPNEWS — Ivy League Tournament: Championships, New York
4:30 p.m.
BTN — Big Ten Tournament: Championships, College Park, Pa.
8 p.m.
ACCN — Atlantic Coast Tournament: Championships, Blacksburg, Va.
GOLF
5 a.m.
GOLF — DP World Tour: Joburg Open, Final Round, Houghton GC, Johannesburg, South Africa
12:30 p.m.
GOLF — PGA Tour: Arnold Palmer Invitational presented by Mastercard, Final Round, Arnold Palmer’s Bay Hill Club & Lodge, Orlando, Fla.
2:30 p.m.
GOLF — PGA Tour: Puerto Rico Open, Final Round, Grand Reserve Golf Club, Rio Grande, Puerto Rico
NBC — PGA Tour: Arnold Palmer Invitational presented by Mastercard, Final Round, Arnold Palmer’s Bay Hill Club & Lodge, Orlando, Fla.
7 p.m.
GOLF — PGA Tour Champions: James Hardie Pro Football Hall of Fame invitational, Final Round, The Old Course at Broken Sound Club, Boca Raton, Fla. (Taped)
HORSE RACING
3 p.m.
FS2 — NYRA: America’s Day at the Races
MLB BASEBALL
1 p.m.
MLBN — Spring Training: N.Y. Yankees vs. N.Y. Mets, Port St. Lucie, Fla.
4 p.m.
MLBN — Spring Training: San Francisco vs. Chicago Cubs, Mesa, Ariz.
NBA BASKETBALL
1 p.m.
ABC — Boston at Cleveland
3:30 p.m.
ABC — New York at L.A. Lakers
8 p.m.
NBC — Houston at San Antonio
PEACOCK — Houston at San Antonio
10 p.m.
NBCSN — Charlotte at Phoenix
PEACOCK — Charlotte at Phoenix
NBA G-LEAGUE BASKETBALL
3 p.m.
NBATV — Maine at Osceola
NHL HOCKEY
2 p.m.
TNT — Minnesota at Colorado
TRUTV — Minnesota at Colorado
4:30 p.m.
TNT — Boston at Pittsburgh
TRUTV — Boston at Pittsburgh
7 p.m.
ESPN — Detroit at New Jersey
9:30 p.m.
ESPN — Edmonton at Vegas
PARALYMPICS
5 a.m.
CNBC — M&W 12.5km Individual (Sitting)
6:20 a.m.
CNBC — Men’s & Women’s Snowboard Cross: Finals
7:55 a.m.
CNBC — M&W 12.5km Indiv. (Standing/Vision Impaired)
9:45 a.m.
CNBC — U.S. vs. Italy (Mixed Doubles)
11:15 a.m.
CNBC — M&W 12.5km Individual (Sitting)
12:30 p.m.
NBC — Daytime: Paralympics Coverage
5 a.m. (Monday)
USA — Men’s & Women’s Super-G
SOCCER (MEN’S)
7:30 a.m.
ESPN2 — English FA Cup: Southampton at Fulham, Fifth Round
TENNIS
2 p.m.
TENNIS CHANNEL — Indian Wells – Live; ATP/WTA 3rd Round
