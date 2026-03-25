Sports on TV for March 30 – April 5

The Associated Press

March 25, 2026, 10:06 AM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Monday, March 30

COLLEGE BASEBALL

7 p.m.

ACCN — NC State at Georgia Tech

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

2:30 p.m.

ESPNU — WBIT Tournament: TBD, Semifinal, Wichita, Kan.

5 p.m.

ESPNU — WBIT Tournament: TBD, Semifinal, Wichita, Kan.

7 p.m.

ESPN — NCAA Tournament: TBD, Elite Eight, Fort Worth, Texas

9 p.m.

ESPN — NCAA Tournament: TBD, Elite Eight, Sacramento, Calif.

COLLEGE SOFTBALL

7 p.m.

SECN — South Carolina at Mississippi St.

HIGH SCHOOL BASKETBALL (BOY’S)

1:30 p.m.

ESPNU — McDonald’s All American: Scrimmage, Glendale, Ariz.

HIGH SCHOOL BASKETBALL (GIRL’S)

12:30 p.m.

ESPNU — McDonald’s All American: Scrimmage, Glendale, Ariz.

MLB BASEBALL

6:40 p.m.

FS1 — Pittsburgh at Cincinnati

9:40 p.m.

FS1 — San Francisco at San Diego

NBA BASKETBALL

7 p.m.

NBCSN — Philadelphia at Miami

PEACOCK — Philadelphia at Miami

8 p.m.

PEACOCK — Chicago at San Antonio

9:30 p.m.

NBCSN — Detroit at Oklahoma City

PEACOCK — Detroit at Oklahoma City

NHL HOCKEY

7 p.m.

NHLN — Pittsburgh at N.Y. Islanders

_____

Tuesday, March 31

COLLEGE BASEBALL

7 p.m.

ESPN2 — Auburn at Georgia Tech

8 p.m.

ACCN — Campbell at North Carolina

SECN — Kansas at Missouri

COLLEGE SOFTBALL

6 p.m.

ACCN — Penn St. at Pittsburgh

SECN — Wichita St. at Oklahoma

HIGH SCHOOL BASKETBALL (BOY’S)

9 p.m.

ESPN — McDonald’s All American: East vs. West, Glendale, Ariz.

HIGH SCHOOL BASKETBALL (GIRL’S)

7 p.m.

ESPN — McDonald’s All American: East vs. West, Glendale, Ariz.

MLB BASEBALL

9:40 p.m.

TBS — N.Y. Yankees at Seattle

NBA BASKETBALL

8 p.m.

NBC — Regional Coverage: New York at Houston

PEACOCK — New York at Houston

11 p.m.

NBC — Regional Coverage: Portland at L.A. Clippers

PEACOCK — Portland at L.A. Clippers

NBA G-LEAGUE BASKETBALL

8 p.m.

ESPNU — Conference Playoffs: TBD, Quarterfinal

10 p.m.

ESPNU — Conference Playoffs: TBD, Quarterfinal

_____

Wednesday, April 1

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

8 p.m.

FS1 — College Basketball Crown: Oklahoma vs. Colorado, Quarterfinal, Las Vegas

10:30 p.m.

FS1 — College Basketball Crown: Baylor vs. Minnesota, Quarterfinal, Las Vegas

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

7 p.m.

ESPN2 — WBIT Tournament: TBD, Championship, Wichita, Kan.

COLLEGE SOFTBALL

6 p.m.

ACCN — Mercer at Georgia Tech

GOLF

1:30 p.m.

GOLF — Augusta National Women’s Amateur: First Round, Champions Retreat Golf Club, Evans, Ga.

NBA BASKETBALL

7:40 p.m.

ESPN — Atlanta at Orlando

10:05 p.m.

ESPN — San Antonio at Golden State

NBA G-LEAGUE BASKETBALL

7:30 p.m.

ESPNU — Conference Playoffs: TBD, Quarterfinal

9:30 p.m.

ESPNU — Conference Playoffs: TBD, Quarterfinal

NHL HOCKEY

9 p.m.

TNT — Anaheim at San Jose

TRUTV — Anaheim at San Jose

SOCCER (WOMEN’S)

8 p.m.

CBSSN — NWSL: TBA

VOLLEYBALL (WOMEN’S)

8 p.m.

USA — League One Volleyball: TBA

_____

Thursday, April 2

COLLEGE BASEBALL

7 p.m.

ESPN2 — Arkansas at Auburn

SECN — Texas at South Carolina

8 p.m.

SECN — Louisville at Duke

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

7 p.m.

ESPN — NIT Tournament: TBD, Semifinal, Indianapolis

8 p.m.

FS1 — College Basketball Crown: Stanford vs. West Virginia, Quarterfinal, Las Vegas

9:30 p.m.

ESPN — NIT Tournament: TBD, Semifinal, Indianapolis

10:30 p.m.

FS1 — College Basketball Crown: Rutgers vs. Creighton, Quarterfinal, Las Vegas

COLLEGE LACROSSE (MEN’S)

7 p.m.

BTN — Ohio St. at Michigan

COLLEGE SOFTBALL

5 p.m.

BTN — Wisconsin at Purdue

HIGH SCHOOL BASKETBALL (BOY’S)

2 p.m.

ESPN2 — Chipotle Nationals: Montverde Academy (Fla.) vs. Prolific Prep (Fla.), Quarterfinal, Fishers, Ind.

4 p.m.

ESPN2 — Chipotle Nationals: CIA Bella Vista Prep (Ariz.) vs. Paul VI (Va.), Quarterfinal, Fishers, Ind.

6 p.m.

ESPNU — Chipotle Nationals: TBD vs. AZ Compass Prep (Ariz.), Quarterfinal, Fishers, Ind.

8 p.m.

ESPNU — Chipotle Nationals: TBD vs. Dynamic Prep (Texas), Quarterfinal, Fishers, Ind.

HIGH SCHOOL BASKETBALL (GIRL’S)

10 a.m.

ESPN2 — Chipotle Nationals: DME Academy (Fla.) vs. Long Island Lutheran (N.Y.), Opening Round, Fishers, Ind.

Noon

ESPN2 — Chipotle Nationals: Bishop Gorman High School (Nev.) vs. Bullis School (Md.), Opening Round, Fishers, Ind.

GOLF

1:30 p.m.

GOLF — Augusta National Women’s Amateur: Second Round, Champions Retreat Golf Club, Evans, Ga.

4 p.m.

GOLF — PGA Tour: Valero Texas Open, First Round, TPC San Antonio – The Oaks Course, San Antonio

7 p.m.

GOLF — LPGA Tour: Aramco Championship, First Round, Shadow Creek, Las Vegas

MLB BASEBALL

9:45 p.m.

MLBN — N.Y. Mets at San Francisco

NBA BASKETBALL

7 p.m.

PRIME VIDEO — Minnesota at Detroit

9:30 p.m.

PRIME VIDEO — L.A. Lakers at Oklahoma City

NBA G-LEAGUE BASKETBALL

9:30 p.m.

ESPNU — Conference Playoffs: TBD, Semifinal

_____

Friday, April 3

AUTO RACING

4:30 p.m.

FS1 — NASCAR CRAFTSMAN Truck Series: Black’s Tire 200, Rockingham Speedway, Rockingham, N.C.

COLLEGE BASEBALL

5:30 p.m.

SECN — LSU at Tennessee

6 p.m.

ACCN — Louisville at Duke

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

7 p.m.

ESPN — NCAA Tournament: TBD, Final Four, Phoenix

ESPN2 — NCAA Tournament: TBD, Final Four, Phoenix (Courtside at the Women’s Final Four)

9:30 p.m.

ESPN — NCAA Tournament: TBD, Final Four, Phoenix

ESPN2 — NCAA Tournament: TBD, Final Four, Phoenix (Courtside at the Women’s Final Four)

COLLEGE GYMNASTICS (MEN’S)

8 p.m.

BTN — Big Ten Tournament: Team and All-Around Championships, Lincoln, Neb.

COLLEGE LACROSSE (WOMEN’S)

4 p.m.

ACCN — North Carolina at Virginia

COLLEGE SOFTBALL

8:30 p.m.

SECN — Texas at Alabama

GOLF

1:30 p.m.

GOLF — Augusta National Women’s Amateur: Third Round, Augusta National Golf Club, Augusta, Ga.

4 p.m.

GOLF — PGA Tour: Valero Texas Open, Second Round, TPC San Antonio – The Oaks Course, San Antonio

7 p.m.

GOLF — LPGA Tour: Aramco Championship, Second Round, Shadow Creek, Las Vegas

HIGH SCHOOL BASKETBALL (BOY’S)

2 p.m.

ESPN2 — Chipotle Nationals: TBD, Semifinal, Fishers, Ind.

4 p.m.

ESPN2 — Chipotle Nationals: TBD, Semifinal, Fishers, Ind.

HIGH SCHOOL BASKETBALL (GIRL’S)

10 a.m.

ESPN2 — Chipotle Nationals: TBD vs. St. James Academy (Va.), Semifinal, Fishers, Ind.

Noon

ESPN2 — Chipotle Nationals: TBD vs. Westtown (Pa.), Semifinal, Fishers, Ind.

MLB BASEBALL

7:40 p.m.

APPLE TV — Milwaukee at Kansas City

NBA BASKETBALL

7:30 p.m.

NBATV — Chicago at New York

10 p.m.

NBATV — New Orleans at Sacramento

NBA G-LEAGUE BASKETBALL

7 p.m.

ESPNU — Conference Playoffs: TBD, Semifinal

_____

Saturday, April 4

AUTO RACING

2:30 p.m.

CW — NASCAR O’Reilly Auto Parts Series: North Carolina Education Lottery 250 Presented by Black’s Tire, Rockingham Speedway, Rockingham, N.C.

BOWLING

2 p.m.

CBS — PBA Tour: PBA U.S. vs. The World, Columbus, Ohio

COLLEGE BASEBALL

6 p.m.

ESPN2 — LSU at Tennessee

7:30 p.m.

SECN — Mississippi at Florida

9 p.m.

ESPN2 — Arizona St. at Arizona

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

1:30 p.m.

FOX — College Basketball Crown: TBD, Semifinal, Las Vegas

4 p.m.

FOX — College Basketball Crown: TBD, Semifinal, Las Vegas

6 p.m.

TBS — NCAA Tournament: TBD, Final Four, Indianapolis

TNT — NCAA Tournament: TBD, Final Four, Indianapolis

TRUTV — NCAA Tournament: TBD, Final Four, Indianapolis

8:30 p.m.

TBS — NCAA Tournament: TBD, Final Four, Indianapolis

TNT — NCAA Tournament: TBD, Final Four, Indianapolis

TRUTV — NCAA Tournament: TBD, Final Four, Indianapolis

COLLEGE GYMNASTICS (MEN’S)

8 p.m.

BTN — Big Ten Tournament: Individual Event Finals, Lincoln, Neb.

COLLEGE LACROSSE (MEN’S)

Noon

ACCN — Virginia at Duke

ESPNU — Penn St. at Johns Hopkins

2 p.m.

ESPNU — Syracuse at North Carolina

6 p.m.

BTN — Ohio St. at Maryland

COLLEGE LACROSSE (WOMEN’S)

3 p.m.

BTN — Southern Cal at Northwestern

4 p.m.

ACCN — Syracuse at Duke

COLLEGE SOFTBALL

11:30 a.m.

SECN — Mississippi St. at Florida

1:30 p.m.

SECN — Georgia at Texas A&M

2 p.m.

ACCN — Notre Dame at Florida St.

3:30 p.m.

SECN — LSU at Missouri

4 p.m.

ESPNU — Gardner-Webb at SC-Upstate

5:30 p.m.

SECN — South Carolina at Tennessee

6 p.m.

ACCN — Clemson at Virginia Tech

ESPN — Texas at Alabama

GOLF

Noon

NBC — Augusta National Women’s Amateur: Final Round, Augusta National Golf Club, Augusta, Ga.

1 p.m.

GOLF — PGA Tour: Valero Texas Open, Third Round, TPC San Antonio – The Oaks Course, San Antonio

3:30 p.m.

NBC — PGA Tour: Valero Texas Open, Third Round, TPC San Antonio – The Oaks Course, San Antonio

5 p.m.

GOLF — LPGA Tour: Aramco Championship, Third Round, Shadow Creek, Las Vegas

HIGH SCHOOL BASKETBALL (BOY’S)

Noon

ESPN — Chipotle Nationals: TBD, Final, Fishers, Ind.

HIGH SCHOOL BASKETBALL (GIRL’S)

10 a.m.

ESPN2 — Chipotle Nationals: TBD, Final, Fishers, Ind.

MLB BASEBALL

4:10 p.m.

FS1 — Milwaukee at Kansas City

7 p.m.

FOX — Regional Coverage: Atlanta at Arizona OR Chicago Cubs at Cleveland

NBA BASKETBALL

3 p.m.

PRIME VIDEO — San Antonio at Denver

7 p.m.

NBATV — Detroit at Philadelphia

NHL HOCKEY

12:25 p.m.

ABC — Detroit at N.Y. Rangers

3 p.m.

ABC — Colorado at Dallas

SOCCER (WOMEN’S)

4 p.m.

CBS — NWSL: Gotham FC at Kansas City

UFL FOOTBALL

8 p.m.

ESPN — Louisville at Orlando

_____

Sunday, April 5

COLLEGE BASEBALL

1 p.m.

SECN — Missouri at Kentucky

6 p.m.

BTN — Southern Cal at UCLA

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

5:30 p.m.

FOX — College Basketball Crown: TBD, Championship, Las Vegas

8 p.m.

ESPN2 — NIT Tournament: TBD, Championship, Indianapolis

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

3:30 p.m.

ABC — NCAA Tournament: TBD, Championship, Phoenix

ESPN — NCAA Tournament: TBD, Championship, Phoenix (Courtside at the Women’s Championship)

COLLEGE LACROSSE (MEN’S)

Noon

BTN — Rutgers at Michigan

COLLEGE SOFTBALL

2:30 p.m.

BTN — Michigan at Northwestern

4 p.m.

SECN — Auburn at Arkansas

GOLF

1 p.m.

GOLF — PGA Tour: Valero Texas Open, Final Round, TPC San Antonio – The Oaks Course, San Antonio

2:30 p.m.

NBC — PGA Tour: Valero Texas Open, Final Round, TPC San Antonio – The Oaks Course, San Antonio

5 p.m.

GOLF — LPGA Tour: Aramco Championship, Final Round, Shadow Creek, Las Vegas

MLB BASEBALL

7:20 p.m.

PEACOCK — St. Louis at Detroit

NBA BASKETBALL

3:30 p.m.

NBATV — Toronto at Boston

7:30 p.m.

NBC — L.A. Lakers at Dallas

PEACOCK — L.A. Lakers at Dallas

10 p.m.

NBC — Houston at Golden State

PEACOCK — Houston at Golden State

NBA G-LEAGUE BASKETBALL

8 p.m.

ESPNU — Conference Playoffs: TBD, Final

10 p.m.

ESPNU — Conference Playoffs: TBD, Final

NHL HOCKEY

TNT — Minnesota at Detroit

TRUTV — Minnesota at Detroit

3:30 p.m.

TNT — Boston at Philadelphia

TRUTV — Boston at Philadelphia

7 p.m.

ESPN — Washington at N.Y. Rangers

9:30 p.m.

ESPN — St. Louis at Colorado

SOCCER (WOMEN’S)

5 p.m.

ESPN2 — NWSL: Washington at Bay FC

_____

