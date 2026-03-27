Sports on TV for March 28 – 29

The Associated Press

March 27, 2026, 5:15 PM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Saturday, March 28

AUSTRALIAN RULES FOOTBALL (MEN’S)

Midnight

FS2 — AFL: Melbourne at Carlton

AUTO RACING

10 a.m.

FS2 — Indy NXT Series: Qualifications, Barber Motorsports Park, Birmingham, Ala.

11 a.m.

FS1 — NTT IndyCar Series: Practice, Barber Motorsports Park, Birmingham, Ala.

12:30 p.m.

PRIME VIDEO — NASCAR Cup Series: Practice, Martinsville Speedway, Ridgeway, Va.

1 p.m.

FS1 — Indy NXT Series: Grand Prix of Alabama – Race 1, Barber Motorsports Park, Birmingham, Ala.

1:40 p.m.

PRIME VIDEO — NASCAR Cup Series: Qualifying, Martinsville Speedway, Ridgeway, Va.

2:30 p.m.

FS1 — NTT IndyCar Series: Qualifications, Barber Motorsports Park, Birmingham, Ala.

3:30 p.m.

CW — NASCAR O’Reilly Auto Parts Series: NFPA 250, Martinsville Speedway, Ridgeway, Va.

3:55 p.m.

FS2 — FIM MotoGP: Sprint Race, Austin, Texas

7 p.m.

NBCSN — Supermotocross World Championships: Round 11, Detroit

1 a.m. (Sunday)

APPLE TV — Formula 1: Aramco Japanese Grand Prix, Suzuka International Racing Course, Suzuka, Japan

BASKETBALL AFRICA LEAGUE

9 a.m.

NBATV — DAR City vs. NCT

Noon

NBATV — Petro de Luanda vs. Al Ahly Ly

COLLEGE BASEBALL

2 p.m.

ACCN — Duke at Florida St.

SECN — Tennessee at Vanderbilt

5 p.m.

SECN — Oklahoma at Texas

7 p.m.

ACCN — NC State at Georgia Tech

8 p.m.

SECN — Auburn at Alabama

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

4 p.m.

ESPNU — NJCAA Division I Tournament: TBD, Championship, Hutchinson, Kan.

6:09 p.m.

TBS — NCAA Tournament: Iowa vs. Illinois, Elite Eight, Houston

TRUTV — NCAA Tournament: Iowa vs. Illinois, Elite Eight, Houston

8:49 p.m.

TBS — NCAA Tournament: Purdue vs. Arizona, Elite Eight, San Jose, Calif.

TRUTV — NCAA Tournament: Purdue vs. Arizona, Elite Eight, San Jose, Calif.

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

12:30 p.m.

ABC — NCAA Tournament: Louisville vs. Michigan, Sweet Sixteen, Fort Worth, Texas

3 p.m.

ABC — NCAA Tournament: Kentucky vs. Texas, Sweet Sixteen, Fort Worth, Texas

5 p.m.

ESPN — NCAA Tournament: Oklahoma vs. South Carolina, Sweet Sixteen, Sacramento, Calif.

7:30 p.m.

ESPN — NCAA Tournament: Virginia vs. TCU, Sweet Sixteen, Sacramento, Calif.

COLLEGE FOOTBALL

Noon

BTN — Nebraska Spring Game: From Lincoln, Neb.

COLLEGE HOCKEY (MEN’S)

4:30 p.m.

ESPN2 — NCAA Tournament: Wisconsin vs. Michigan St., Regional Final, Worcester, Pa.

7 p.m.

ESPN2 — NCAA Tournament: Quinnipiac vs. N. Dakota, Regional Final

COLLEGE LACROSSE (MEN’S)

Noon

ESPNU — Notre Dame at Virginia

2 p.m.

BTN — Maryland at Michigan

ESPNU — Duke at Syracuse

4 p.m.

BTN — Penn St. at Ohio St.

COLLEGE LACROSSE (WOMEN’S)

11 a.m.

CBSSN — Navy at Loyola (Md.)

6 p.m.

BTN — Rutgers at Southern Cal

COLLEGE SOFTBALL

Noon

ACCN — Florida St. at Clemson

SECN — Oklahoma at LSU

2 p.m.

ESPN2 — Texas A&M at Texas

5 p.m.

ACCN — Stanford at Duke

FIGURE SKATING

1 p.m.

USA — ISU: 2026 World Figure Skating Championships, Prague

8 p.m.

NBC — ISU: 2026 World Figure Skating Championships, Prague (Taped)

FISHING

8 a.m.

FS1 — Bassmaster Elite Series: 2026 Mountain Dew Bassmaster Elite at Tennessee-Tombigbee Waterway, Columbus, Miss.

Noon

FOX — Bassmaster Elite Series: 2026 Mountain Dew Bassmaster Elite at Tennessee-Tombigbee Waterway, Columbus, Miss.

GOLF

4 a.m.

GOLF — DP World Tour: Hero Indian Open, Third Round, DLF G&CC, New Delhi, India

1 p.m.

GOLF — PGA Tour: Texas Children’s Houston Open, Third Round, Memorial Park Golf Course, Houston

3 p.m.

GOLF — Korn Ferry Tour: Club Car Championship at The Landings Golf & Athletic Club, Third Round, The Landings Golf & Athletic (Deer Club), Savannah, Ga.

NBC — PGA Tour: Texas Children’s Houston Open, Third Round, Memorial Park Golf Course, Houston

5 p.m.

GOLF — PGA Tour Champions: Hoag Classic, Second Round, Newport Beach Country Club, Newport Beach, Calif.

7 p.m.

GOLF — LPGA Tour: Ford Championship presented by Wild Horse Pass, Third Round, Whirlwind Golf Club (Cattail Course), Phoenix

2:30 a.m. (Sunday)

GOLF — DP World Tour: Hero Indian Open, Final Round, DLF G&CC, New Delhi, India

HORSE RACING

8 a.m.

FS2 — Dubai World Cup: From Meydan Racecourse in Dubai, United Arab Emirates

10:30 a.m.

FS2 — Dubai World Cup: From Meydan Racecourse in Dubai, United Arab Emirates

1 p.m.

FS2 — NYRA: America’s Day at the Races

4:30 p.m.

FS2 — NYRA: America’s Day at the Races

6 p.m.

NBCSN — 1/ST RACING TOUR: Florida Derby, Gulfstream Park, Hallandale Beach, Fla.

7 p.m.

FS1 — NYRA: America’s Day at the Races

MIXED MARTIAL ARTS

9:30 p.m.

ESPN2 — PFL: Early Card, Pittsburgh

10 p.m.

ESPN2 — PFL: Main Card, Pittsburgh

MLB BASEBALL

4 p.m.

FS1 — Minnesota at Baltimore (4:05 p.m.)

7 p.m.

FOX — Regional Coverage: Kansas City at Atlanta (7:15 p.m.) OR N.Y. Yankees at San Francisco (7:15 p.m.)

9:30 p.m.

MLBN — Cleveland at Seattle (9:40 p.m.)

NBA BASKETBALL

3 p.m.

PRIME VIDEO — San Antonio at Milwaukee

5:30 p.m.

ABC — Detroit at Minnesota

10 p.m.

NBATV — Utah at Phoenix

NBA G-LEAGUE BASKETBALL

2:30 p.m.

NBATV — Windy City at Westchester

NHL HOCKEY

5 p.m.

NHLN — Minnesota at Boston

8 p.m.

ABC — Philadelphia at Detroit

PWHL HOCKEY

1 p.m.

ION — New York at Montreal

SOCCER (MEN’S)

3:30 p.m.

TNT — International Friendly: U.S. vs. Belgium, Atlanta

SOCCER (WOMEN’S)

Noon

ESPN2 — NWSL: Utah at Boston

2 p.m.

CBS — NWSL: Washington at Denver

4 p.m.

CBS — NWSL: Kansas City at Portland

6:30 p.m.

ION — NWSL: Seattle vs. Louisville, Spokane, Wash.

8:45 p.m.

ION — NWSL: Chicago at San Diego

TENNIS

12:30 p.m.

TENNIS CHANNEL — Miami-ATP – Live; ATP Doubles Final

3 p.m.

TENNIS CHANNEL — Miami-WTA – Live; WTA Singles Final

UFL FOOTBALL

Noon

ESPN — DC at St. Louis

4 p.m.

FOX — Houston at Arlington

VOLLEYBALL (WOMEN’S)

Noon

CBS — 2026 Major League Volleyball All-Star Match: Team Launiere vs. Team Meske, Orlando, Fla.

Sunday, March 29

AUTO RACING

10 a.m.

FS2 — NTT IndyCar Series: Warmup, Barber Motorsports Park, Birmingham, Ala.

11 a.m.

FS1 — Indy NXT Series: Grand Prix of Alabama – Race 2, Barber Motorsports Park, Birmingham, Ala.

1 p.m.

FOX — NTT IndyCar Series: Children’s of Alabama Indy Grand Prix, Barber Motorsports Park, Birmingham, Ala.

3 p.m.

CBSSN — FIM Motocross World Championship: MX2, Frauenfeld, Switzerland

3:30 p.m.

FOX — FIM MotoGP: 2026 Red Bull Grand Prix of The Americas, Austin, Texas

FS1 — NASCAR Cup Series: Cook Out 400, Martinsville Speedway, Ridgeway, Va.

4 p.m.

CBSSN — FIM Motocross World Championship: MXGP, Frauenfeld, Switzerland

BASKETBALL AFRICA LEAGUE

9 a.m.

NBATV — Petro de Luanda vs. APR

Noon

NBATV — Johannesburg Giants vs. NCT

BOWLING

4 p.m.

CW— PBA Tour: USBC Masters, Allen Park, Mich.

COLLEGE BASEBALL

Noon

ESPN2 — Tennessee at Vanderbilt

1 p.m.

SECN — Florida at Arkansas

3 p.m.

ACCN — NC State at Georgia Tech

4 p.m.

SECN — Mississippi St. at Mississippi

8 p.m.

ESPN2 — West Virginia at Arizona St.

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

2:15 p.m.

CBS — NCAA Tournament: TBD, Elite Eight

5:05 p.m.

CBS — NCAA Tournament: TBD, Elite Eight

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

1 p.m.

ABC — NCAA Tournament: TBD, Elite Eight, Fort Worth, Texas

3 p.m.

ABC — NCAA Tournament: TBD, Elite Eight, Sacramento, Calif.

COLLEGE HOCKEY (MEN’S)

3 p.m.

ESPN2 — NCAA Tournament: TBD, Regional Final

5:30 p.m.

ESPN — NCAA Tournament: TBD, Regional Final

COLLEGE LACROSSE (MEN’S)

Noon

BTN — Johns Hopkins at Rutgers

COLLEGE HOCKEY (WOMEN’S)

2 p.m.

BTN — Johns Hopkins at Northwestern

COLLEGE SOFTBALL

Noon

ESPN — Oklahoma at LSU

1 p.m.

ACCN — California at Notre Dame

2 p.m.

ESPN — Texas A&M at Texas

4 p.m.

BTN — Michigan St. at Ohio St.

ESPNU — Wichita St. at South Florida

6 p.m.

ACCN — Florida St. at Clemson

7 p.m.

SECN — South Carolina at Mississippi St.

FISHING

8 a.m.

FS1 — Bassmaster Elite Series: 2026 Mountain Dew Bassmaster Elite at Tennessee-Tombigbee Waterway, Columbus, Miss.

GOLF

1 p.m.

GOLF — PGA Tour: Texas Children’s Houston Open, Final Round, Memorial Park Golf Course, Houston

3 p.m.

GOLF — Korn Ferry Tour: Club Car Championship at The Landings Golf & Athletic Club, Final Round, The Landings Golf & Athletic (Deer Club), Savannah, Ga.

NBC — PGA Tour: Texas Children’s Houston Open, Final Round, Memorial Park Golf Course, Houston

5 p.m.

GOLF — PGA Tour Champions: Hoag Classic, Final Round, Newport Beach Country Club, Newport Beach, Calif.

7 p.m.

GOLF — LPGA Tour: Ford Championship presented by Wild Horse Pass, Final Round, Whirlwind Golf Club (Cattail Course), Phoenix

HORSE RACING

3 p.m.

FS2 — NYRA: America’s Day at the Races

MLB BASEBALL

1:30 p.m.

MLBN — Kansas City at Atlanta (1:35 p.m.)

7:20 p.m.

NBCSN — Cleveland at Seattle

PEACOCK — Cleveland at Seattle

NBA BASKETBALL

3:30 p.m.

NBATV — L.A. Clippers at Milwaukee

7:30 p.m.

NBC — New York at Oklahoma City

PEACOCK — New York at Oklahoma City

10 p.m.

NBC — Golden State at Denver

PEACOCK — Golden State at Denver

NHL HOCKEY

1 p.m.

NHLN — Florida at N.Y. Rangers

7 p.m.

NHLN — Chicago at New Jersey

RODEO

Noon

CBS — PBR: Monster Energy Team Challenge, Albuquerque, N.M.

TENNIS

12:30 p.m.

TENNIS CHANNEL — Miami-WTA – Live; WTA Doubles Final

3 p.m.

TENNIS CHANNEL — Miami-ATP – Live; ATP Singles Final

UFL FOOTBALL

8 p.m.

ESPN — Columbus at Orlando

