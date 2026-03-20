Sports on TV for March 21 – 22

(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Saturday, March 21
AUTO RACING
10 a.m.
FS1 — NHRA: Qualifying, Firebird Motorsports Park, Chandler, Ariz. (Taped)
1:55 p.m.
FS1 — FIM MotoGP: Sprint Race, Goiânia, Brazil
2:30 p.m.
PRIME VIDEO — NASCAR Cup Series: Practice, Darlington Raceway, Darlington, S.C.
3:40 p.m.
PRIME VIDEO — NASCAR Cup Series: Qualifying, Darlington Raceway, Darlington, S.C.
4:30 p.m.
NBCSN — IMSA WeatherTech SportsCar Championship: Mobil 1 Twelve Hours of Sebring, Sebring International Raceway, Sebring, Fla.
5:30 p.m.
CW — NASCAR O’Reilly Auto Parts Series: Sport Clips Haircuts VFW Help a Hero 200, Darlington Raceway, Darlington, S.C.
7 p.m.
FS2 — NHRA: Qualifying, Firebird Motorsports Park, Chandler, Ariz. (Taped)
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
12:10 p.m.
CBS — NCAA Tournament: Saint Louis vs. Michigan, Second Round, Buffalo, N.Y.
2:45 p.m.
CBS — NCAA Tournament: Louisville vs. Michigan St., Second Round, Buffalo, N.Y.
5:15 p.m.
CBS — NCAA Tournament: TCU vs. Duke, Second Round, Greenville, S.C.
6:10 p.m.
TNT — NCAA Tournament: Texas A&M vs. Houston, Second Round, Oklahoma City
7:10 p.m.
TBS — NCAA Tournament: Texas vs. Gonzaga, Second Round, Portland, Ore.
TRUTV — NCAA Tournament: Texas vs. Gonzaga, Second Round, Portland, Ore.
7:50 p.m.
CBS— NCAA Tournament: VCU vs. Illinois, Second Round, Greenville, S.C.
8:45 p.m.
TNT — NCAA Tournament: Vanderbilt vs. Nebraska, Second Round, Oklahoma City
9:45 p.m.
TBS — NCAA Tournament: High Point vs. Arkansas, Second Round, Portland, Ore.
TRUTV — NCAA Tournament: High Point vs. Arkansas, Second Round, Portland, Ore.
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
11:30 a.m.
ESPN2 — NCAA Tournament: Howard at Ohio St., First Round
Noon
ESPN — NCAA Tournament: Vermont at Louisville, First Round
1 p.m.
ABC — NCAA Tournament: Southern U. at South Carolina, First Round
1:30 p.m.
ESPN2 — NCAA Tournament: Virginia vs. Georgia, First Round, Iowa City, Iowa
2 p.m.
ESPN — NCAA Tournament: Fairfield vs. Notre Dame, First Round, Columbus, Ohio
2:30 p.m.
ESPNEWS — NCAA Tournament: Rhode Island vs. Alabama, First Round, Louisville, Ky.
ESPNU — NCAA Tournament: James Madison vs. Kentucky, First Round, Morgantown, W. Va.
3 p.m.
ABC — NCAA Tournament: UTSA at UConn, First Round
3:30 p.m.
ESPN2 — NCAA Tournament: Southern Cal vs. Clemson, First Round, Columbia, S.C.
4 p.m.
ESPN — NCAA Tournament: Fairleigh Dickinson at Iowa, First Round
5 p.m.
ESPNU — NCAA Tournament: Miami (Ohio) at West Virginia, First Round
5:30 p.m.
ESPN2 — NCAA Tournament: Syracuse vs. Iowa St., First Round, Storrs, Conn.
7 p.m.
ESPNEWS — NCAA Tournament: High Point at Vanderbilt, First Round
7:30 p.m.
ESPN2 — NCAA Tournament: Princeton vs. Oklahoma St., First Round, Los Angeles
9:30 p.m.
ESPN2 — NCAA Tournament: Colorado vs. Illinois, First Round, Nashville, Tenn.
10 p.m.
ESPN — NCAA Tournament: California Baptist at UCLA, First Round
COLLEGE GYMNASTICS (WOMEN’S)
1 p.m.
BTN — Big Ten Tournament: Session 2, Champaign, Ill.
2:30 p.m.
ACCN — Atlantic Coast Tournament: Session I, Greensboro, N.C.
3 p.m.
SECN — Southeastern Tournament: Session I, Tulsa, Okla.
6 p.m.
BTN — Big Ten Tournament: Session 3, Champaign, Ill.
7 p.m.
ACCN — Atlantic Coast Tournament: Session II, Greensboro, N.C.
ESPNU — Big 12 Tournament: Session II, West Valley City, Utah
8 p.m.
SECN — Southeastern Tournament: Session II, Tulsa, Okla.
COLLEGE HOCKEY (MEN’S)
8 p.m.
BTN — Big Ten Tournament: Ohio St. at Michigan, Championship
COLLEGE LACROSSE (MEN’S)
3 p.m.
BTN — Maryland at Penn St.
4:30 p.m.
ACCN — Army at North Carolina
COLLEGE LACROSSE (WOMEN’S)
Noon
ACCN — Boston College at North Carolina
COLLEGE WRESTLING (MEN’S)
11 a.m.
ESPNU — NCAA Tournament: Medal Round, Cleveland
6:30 p.m.
ESPN — NCAA Tournament: Championship, Cleveland
FLAG FOOTBALL (MEN’S)
4 p.m.
FOX — Fanatics Flag Football Classic: Round Robin Tournament, Los Angeles
7 p.m.
FOX — Fanatics Flag Football Classic: Championship, Los Angeles
GOLF
6 a.m.
FOX — LIV Golf League: Third Round, The Club at Steyn City, Midrand, South Africa
1 p.m.
GOLF — PGA Tour: Valspar Championship, Third Round, Innisbrook Resort and Golf Club – Copperhead Course, Palm Harbor, Fla.
3 p.m.
GOLF — PGA Tour Champions: Cologuard Classic, Second Round, La Paloma Country Club, Tucson, Ariz.
NBC — PGA Tour: Valspar Championship, Third Round, Innisbrook Resort and Golf Club – Copperhead Course, Palm Harbor, Fla.
6 p.m.
GOLF — LPGA Tour: Fortinet Founders Cup, Third Round, Sharon Heights Golf & Country Club, Menlo Park, Calif.
6 a.m. (Sunday)
FS1 — LIV Golf League: Final Round, The Club at Steyn City, Midrand, South Africa
HIGH SCHOOL BASKETBALL (BOY’S)
3 p.m.
NBATV — The Throne: TBD, Championship, East Rutherford, N.J.
HIGH SCHOOL BASKETBALL (GIRL’S)
1 p.m.
NBATV — The Throne: TBD, Championship, East Rutherford, N.J.
HORSE RACING
1 p.m.
FS1 — NYRA: America’s Day at the Races
2 p.m.
FS2 — NYRA: America’s Day at the Races
2:30 p.m.
FS1 — NYRA: America’s Day at the Races
6 p.m.
FS2 — NYRA: America’s Day at the Races
MLB BASEBALL
1 p.m.
MLBN — Exhibition: Toronto Prospects vs. Philadelphia Prospects, Clearwater, Fla.
5:30 p.m.
MLBN — Exhibition: Chicago White Sox Prospects vs. L.A. Dodgers Prospects, Game 2, Phoenix
NBA BASKETBALL
7 p.m.
NBATV — L.A. Lakers at Orlando
10 p.m.
NBATV — Milwaukee at Phoenix
NHL HOCKEY
1 p.m.
NHLN — Winnipeg at Pittsburgh
8 p.m.
ABC — Boston at Detroit
SKIING
2 p.m.
CNBC — FIS: Cross-Country World Cup Finals, Lake Placid, N.Y.
NBC — FIS: Cross-Country World Cup Finals, Lake Placid, N.Y.
SOCCER (MEN’S)
8:30 a.m.
USA — English Premier League: Liverpool at Brighton & Hove Albion
11 a.m.
USA — English Premier League: Burnley at Fulham
1:30 p.m.
USA — English Premier League: Chelsea at Everton
1:40 p.m.
CBSSN — Scottish Premier League: Aberdeen at Rangers
4 p.m.
USA — English Premier League: Brentford at Leeds United
6 p.m.
FS1 — MLS: Orlando City SC at Nashville SC
8:30 p.m.
FOX — MLS: LAFC at Austin FC
SOCCER (WOMEN’S)
4 p.m.
ION — NWSL: Boston at Houston
6:30 p.m.
ION — NWSL: North Carolina at Gotham FC
8:45 p.m.
ION — NWSL: Angel City at Bay
TENNIS
11 a.m.
TENNIS CHANNEL — Miami-WTA/ATP – Live; ATP 2nd Round; WTA 3rd Round
_____
Sunday, March 22
AUTO RACING
8 a.m.
FS2 — NHRA: Qualifying, Firebird Motorsports Park, Chandler, Ariz. (Taped)
Noon
FS1 — NHRA: Qualifying, Firebird Motorsports Park, Chandler, Ariz. (Taped)
1 p.m.
NBC — Monster Energy AMA Supercross Championship: Round 10, Birmingham, Ala.
1:30 p.m.
FS2 — FIM MotoGP: Brazil Grand Prix, Goiânia, Brazil
3 p.m.
CBSSN — FIM Motocross: World Championship MX2, Cádiz, Spain
FS1 — NASCAR Cup Series: Goodyear 400, Darlington Raceway, Darlington, S.C.
4 p.m.
CBSSN — FIM Motocross: World Championship MXGP, Cádiz, Spain
6:30 p.m.
FS1 — NHRA: FMP NHRA Arizona Nationals presented by NGK Spark Plugs, Firebird Motorsports Park, Chandler, Ariz.
BOWLING
4 p.m.
CW — PBA Tour: Indiana Classic, Fort Wayne, Ind.
COLLEGE BASEBALL
1 p.m.
ACCN — Wake Forest at Virginia
SECN — Florida at Alabama
4 p.m.
SECN — Georgia at Texas A&M
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
Noon
CBS — NCAA Tournament: TBD, Second Round
2:30 p.m.
CBS — NCAA Tournament: TBD, Second Round
4:30 p.m.
ESPN2 — NIT Tournament: TBD, Second Round
5 p.m.
CBS — NCAA Tournament: TBD, Second Round
6 p.m.
TNT — NCAA Tournament: TBD, Second Round
6:30 p.m.
ESPN2 — NIT Tournament: TBD, Second Round
7 p.m.
ESPNU — NIT Tournament: TBD, Second Round
TBS — NCAA Tournament: TBD, Second Round
7:30 p.m.
TRUTV — NCAA Tournament: TBD, Second Round
8:30 p.m.
ESPN2 — NIT Tournament: TBD, Second Round
TNT — NCAA Tournament: TBD, Second Round
9 p.m.
ESPNU — NIT Tournament: TBD, Second Round
9:30 p.m.
TBS — NCAA Tournament: TBD, Second Round
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
Noon
ESPN — NCAA Tournament: TBD, Second Round
1 p.m.
ABC — NCAA Tournament: TBD, Second Round
2 p.m.
ESPN — NCAA Tournament: TBD, Second Round
3 p.m.
ABC — NCAA Tournament: TBD, Second Round
4 p.m.
ESPN — NCAA Tournament: TBD, Second Round
6 p.m.
ESPN — NCAA Tournament: TBD, Second Round
8 p.m.
ESPN — NCAA Tournament: TBD, Second Round
10 p.m.
ESPN — NCAA Tournament: TBD, Second Round
COLLEGE GYMNASTICS (MEN’S)
3 p.m.
BTN — Ohio St. at Penn St.
COLLEGE HOCKEY (MEN’S)
3 p.m.
ESPNU — NCAA Men’s Ice Hockey Selection Special
COLLEGE HOCKEY (WOMEN’S)
4 p.m.
ESPNU — NCAA Tournament: TBD, Championship, University Park, Pa.
COLLEGE LACROSSE (WOMEN’S)
Noon
ESPNU — Ohio St. at Johns Hopkins
COLLEGE SOFTBALL
Noon
BTN — Washington at Michigan
ESPN2 — Tennessee at Florida
4 p.m.
ACCN — Duke at Georgia Tech
5 p.m.
BTN — UCLA at Rutgers
6 p.m.
ACCN — Stanford at North Carolina
7 p.m.
SECN — Oklahoma at Mississippi
GOLF
6 a.m.
FS1 — LIV Golf League: Final Round, The Club at Steyn City, Midrand, South Africa
1 p.m.
GOLF — PGA Tour: Valspar Championship, Final Round, Innisbrook Resort and Golf Club – Copperhead Course, Palm Harbor, Fla.
3 p.m.
GOLF — PGA Tour Champions: Cologuard Classic, Final Round, La Paloma Country Club, Tucson, Ariz.
NBC — PGA Tour: Valspar Championship, Final Round, Innisbrook Resort and Golf Club – Copperhead Course, Palm Harbor, Fla.
6 p.m.
GOLF — LPGA Tour: Fortinet Founders Cup, Final Round, Sharon Heights Golf & Country Club, Menlo Park, Calif.
HORSE RACING
3 p.m.
FS2 — NYRA: America’s Day at the Races
MLB BASEBALL
1 p.m.
MLBN — Spring Training: Philadelphia vs. N.Y. Yankees, Tampa, Fla.
4 p.m.
MLBN — Exhibition: Milwaukee Prospects vs. Athletics Prospects, Mesa, Ariz.
9 p.m.
MLBN — Spring Training: L.A. Dodgers at L.A. Angels
NBA BASKETBALL
5 p.m.
NBATV — Portland at Denver
8 p.m.
NBC — Minnesota at Boston
PEACOCK — Minnesota at Boston
NBA G-LEAGUE BASKETBALL
Noon
NBATV — Cleveland at Maine
3 p.m.
NBATV — Greensboro at Westchester
NHL HOCKEY
12:30 p.m.
NHLN — Colorado at Washington
7 p.m.
NHLN — Vegas at Dallas
SOCCER (MEN’S)
8 a.m.
USA — English Premier League: Sunderland at Newcastle United
10:15 a.m.
NBCSN — English Premier League: West Ham United at Aston Villa
USA — English Premier League: Nottingham Forest at Tottenham Hotspur
2:30 p.m.
FOX — MLS: Seattle at Minnesota
4:30 p.m.
FOX — MLS: L.A. Galaxy at Portland
SOCCER (WOMEN’S)
2 p.m.
ESPN2 — NWSL: Kansas City at Chicago
TENNIS
11 a.m.
TENNIS CHANNEL — Miami-WTA/ATP – Live; ATP/WTA 3rd Round
_____
