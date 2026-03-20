Sports on TV for March 21 – 22

The Associated Press

March 20, 2026, 3:50 PM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Saturday, March 21

AUTO RACING

10 a.m.

FS1 — NHRA: Qualifying, Firebird Motorsports Park, Chandler, Ariz. (Taped)

1:55 p.m.

FS1 — FIM MotoGP: Sprint Race, Goiânia, Brazil

2:30 p.m.

PRIME VIDEO — NASCAR Cup Series: Practice, Darlington Raceway, Darlington, S.C.

3:40 p.m.

PRIME VIDEO — NASCAR Cup Series: Qualifying, Darlington Raceway, Darlington, S.C.

4:30 p.m.

NBCSN — IMSA WeatherTech SportsCar Championship: Mobil 1 Twelve Hours of Sebring, Sebring International Raceway, Sebring, Fla.

5:30 p.m.

CW — NASCAR O’Reilly Auto Parts Series: Sport Clips Haircuts VFW Help a Hero 200, Darlington Raceway, Darlington, S.C.

7 p.m.

FS2 — NHRA: Qualifying, Firebird Motorsports Park, Chandler, Ariz. (Taped)

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

12:10 p.m.

CBS — NCAA Tournament: Saint Louis vs. Michigan, Second Round, Buffalo, N.Y.

2:45 p.m.

CBS — NCAA Tournament: Louisville vs. Michigan St., Second Round, Buffalo, N.Y.

5:15 p.m.

CBS — NCAA Tournament: TCU vs. Duke, Second Round, Greenville, S.C.

6:10 p.m.

TNT — NCAA Tournament: Texas A&M vs. Houston, Second Round, Oklahoma City

7:10 p.m.

TBS — NCAA Tournament: Texas vs. Gonzaga, Second Round, Portland, Ore.

TRUTV — NCAA Tournament: Texas vs. Gonzaga, Second Round, Portland, Ore.

7:50 p.m.

CBS— NCAA Tournament: VCU vs. Illinois, Second Round, Greenville, S.C.

8:45 p.m.

TNT — NCAA Tournament: Vanderbilt vs. Nebraska, Second Round, Oklahoma City

9:45 p.m.

TBS — NCAA Tournament: High Point vs. Arkansas, Second Round, Portland, Ore.

TRUTV — NCAA Tournament: High Point vs. Arkansas, Second Round, Portland, Ore.

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

11:30 a.m.

ESPN2 — NCAA Tournament: Howard at Ohio St., First Round

Noon

ESPN — NCAA Tournament: Vermont at Louisville, First Round

1 p.m.

ABC — NCAA Tournament: Southern U. at South Carolina, First Round

1:30 p.m.

ESPN2 — NCAA Tournament: Virginia vs. Georgia, First Round, Iowa City, Iowa

2 p.m.

ESPN — NCAA Tournament: Fairfield vs. Notre Dame, First Round, Columbus, Ohio

2:30 p.m.

ESPNEWS — NCAA Tournament: Rhode Island vs. Alabama, First Round, Louisville, Ky.

ESPNU — NCAA Tournament: James Madison vs. Kentucky, First Round, Morgantown, W. Va.

3 p.m.

ABC — NCAA Tournament: UTSA at UConn, First Round

3:30 p.m.

ESPN2 — NCAA Tournament: Southern Cal vs. Clemson, First Round, Columbia, S.C.

4 p.m.

ESPN — NCAA Tournament: Fairleigh Dickinson at Iowa, First Round

5 p.m.

ESPNU — NCAA Tournament: Miami (Ohio) at West Virginia, First Round

5:30 p.m.

ESPN2 — NCAA Tournament: Syracuse vs. Iowa St., First Round, Storrs, Conn.

7 p.m.

ESPNEWS — NCAA Tournament: High Point at Vanderbilt, First Round

7:30 p.m.

ESPN2 — NCAA Tournament: Princeton vs. Oklahoma St., First Round, Los Angeles

9:30 p.m.

ESPN2 — NCAA Tournament: Colorado vs. Illinois, First Round, Nashville, Tenn.

10 p.m.

ESPN — NCAA Tournament: California Baptist at UCLA, First Round

COLLEGE GYMNASTICS (WOMEN’S)

1 p.m.

BTN — Big Ten Tournament: Session 2, Champaign, Ill.

2:30 p.m.

ACCN — Atlantic Coast Tournament: Session I, Greensboro, N.C.

3 p.m.

SECN — Southeastern Tournament: Session I, Tulsa, Okla.

6 p.m.

BTN — Big Ten Tournament: Session 3, Champaign, Ill.

7 p.m.

ACCN — Atlantic Coast Tournament: Session II, Greensboro, N.C.

ESPNU — Big 12 Tournament: Session II, West Valley City, Utah

8 p.m.

SECN — Southeastern Tournament: Session II, Tulsa, Okla.

COLLEGE HOCKEY (MEN’S)

8 p.m.

BTN — Big Ten Tournament: Ohio St. at Michigan, Championship

COLLEGE LACROSSE (MEN’S)

3 p.m.

BTN — Maryland at Penn St.

4:30 p.m.

ACCN — Army at North Carolina

COLLEGE LACROSSE (WOMEN’S)

Noon

ACCN — Boston College at North Carolina

COLLEGE WRESTLING (MEN’S)

11 a.m.

ESPNU — NCAA Tournament: Medal Round, Cleveland

6:30 p.m.

ESPN — NCAA Tournament: Championship, Cleveland

FLAG FOOTBALL (MEN’S)

4 p.m.

FOX — Fanatics Flag Football Classic: Round Robin Tournament, Los Angeles

7 p.m.

FOX — Fanatics Flag Football Classic: Championship, Los Angeles

GOLF

6 a.m.

FOX — LIV Golf League: Third Round, The Club at Steyn City, Midrand, South Africa

1 p.m.

GOLF — PGA Tour: Valspar Championship, Third Round, Innisbrook Resort and Golf Club – Copperhead Course, Palm Harbor, Fla.

3 p.m.

GOLF — PGA Tour Champions: Cologuard Classic, Second Round, La Paloma Country Club, Tucson, Ariz.

NBC — PGA Tour: Valspar Championship, Third Round, Innisbrook Resort and Golf Club – Copperhead Course, Palm Harbor, Fla.

6 p.m.

GOLF — LPGA Tour: Fortinet Founders Cup, Third Round, Sharon Heights Golf & Country Club, Menlo Park, Calif.

6 a.m. (Sunday)

FS1 — LIV Golf League: Final Round, The Club at Steyn City, Midrand, South Africa

HIGH SCHOOL BASKETBALL (BOY’S)

3 p.m.

NBATV — The Throne: TBD, Championship, East Rutherford, N.J.

HIGH SCHOOL BASKETBALL (GIRL’S)

1 p.m.

NBATV — The Throne: TBD, Championship, East Rutherford, N.J.

HORSE RACING

1 p.m.

FS1 — NYRA: America’s Day at the Races

2 p.m.

FS2 — NYRA: America’s Day at the Races

2:30 p.m.

FS1 — NYRA: America’s Day at the Races

6 p.m.

FS2 — NYRA: America’s Day at the Races

MLB BASEBALL

1 p.m.

MLBN — Exhibition: Toronto Prospects vs. Philadelphia Prospects, Clearwater, Fla.

5:30 p.m.

MLBN — Exhibition: Chicago White Sox Prospects vs. L.A. Dodgers Prospects, Game 2, Phoenix

NBA BASKETBALL

7 p.m.

NBATV — L.A. Lakers at Orlando

10 p.m.

NBATV — Milwaukee at Phoenix

NHL HOCKEY

1 p.m.

NHLN — Winnipeg at Pittsburgh

8 p.m.

ABC — Boston at Detroit

SKIING

2 p.m.

CNBC — FIS: Cross-Country World Cup Finals, Lake Placid, N.Y.

NBC — FIS: Cross-Country World Cup Finals, Lake Placid, N.Y.

SOCCER (MEN’S)

8:30 a.m.

USA — English Premier League: Liverpool at Brighton & Hove Albion

11 a.m.

USA — English Premier League: Burnley at Fulham

1:30 p.m.

USA — English Premier League: Chelsea at Everton

1:40 p.m.

CBSSN — Scottish Premier League: Aberdeen at Rangers

4 p.m.

USA — English Premier League: Brentford at Leeds United

6 p.m.

FS1 — MLS: Orlando City SC at Nashville SC

8:30 p.m.

FOX — MLS: LAFC at Austin FC

SOCCER (WOMEN’S)

4 p.m.

ION — NWSL: Boston at Houston

6:30 p.m.

ION — NWSL: North Carolina at Gotham FC

8:45 p.m.

ION — NWSL: Angel City at Bay

TENNIS

11 a.m.

TENNIS CHANNEL — Miami-WTA/ATP – Live; ATP 2nd Round; WTA 3rd Round

_____

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Sunday, March 22

AUTO RACING

8 a.m.

FS2 — NHRA: Qualifying, Firebird Motorsports Park, Chandler, Ariz. (Taped)

Noon

FS1 — NHRA: Qualifying, Firebird Motorsports Park, Chandler, Ariz. (Taped)

1 p.m.

NBC — Monster Energy AMA Supercross Championship: Round 10, Birmingham, Ala.

1:30 p.m.

FS2 — FIM MotoGP: Brazil Grand Prix, Goiânia, Brazil

3 p.m.

CBSSN — FIM Motocross: World Championship MX2, Cádiz, Spain

FS1 — NASCAR Cup Series: Goodyear 400, Darlington Raceway, Darlington, S.C.

4 p.m.

CBSSN — FIM Motocross: World Championship MXGP, Cádiz, Spain

6:30 p.m.

FS1 — NHRA: FMP NHRA Arizona Nationals presented by NGK Spark Plugs, Firebird Motorsports Park, Chandler, Ariz.

BOWLING

4 p.m.

CW — PBA Tour: Indiana Classic, Fort Wayne, Ind.

COLLEGE BASEBALL

1 p.m.

ACCN — Wake Forest at Virginia

SECN — Florida at Alabama

4 p.m.

SECN — Georgia at Texas A&M

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

Noon

CBS — NCAA Tournament: TBD, Second Round

2:30 p.m.

CBS — NCAA Tournament: TBD, Second Round

4:30 p.m.

ESPN2 — NIT Tournament: TBD, Second Round

5 p.m.

CBS — NCAA Tournament: TBD, Second Round

6 p.m.

TNT — NCAA Tournament: TBD, Second Round

6:30 p.m.

ESPN2 — NIT Tournament: TBD, Second Round

7 p.m.

ESPNU — NIT Tournament: TBD, Second Round

TBS — NCAA Tournament: TBD, Second Round

7:30 p.m.

TRUTV — NCAA Tournament: TBD, Second Round

8:30 p.m.

ESPN2 — NIT Tournament: TBD, Second Round

TNT — NCAA Tournament: TBD, Second Round

9 p.m.

ESPNU — NIT Tournament: TBD, Second Round

9:30 p.m.

TBS — NCAA Tournament: TBD, Second Round

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

Noon

ESPN — NCAA Tournament: TBD, Second Round

1 p.m.

ABC — NCAA Tournament: TBD, Second Round

2 p.m.

ESPN — NCAA Tournament: TBD, Second Round

3 p.m.

ABC — NCAA Tournament: TBD, Second Round

4 p.m.

ESPN — NCAA Tournament: TBD, Second Round

6 p.m.

ESPN — NCAA Tournament: TBD, Second Round

8 p.m.

ESPN — NCAA Tournament: TBD, Second Round

10 p.m.

ESPN — NCAA Tournament: TBD, Second Round

COLLEGE GYMNASTICS (MEN’S)

3 p.m.

BTN — Ohio St. at Penn St.

COLLEGE HOCKEY (MEN’S)

3 p.m.

ESPNU — NCAA Men’s Ice Hockey Selection Special

COLLEGE HOCKEY (WOMEN’S)

4 p.m.

ESPNU — NCAA Tournament: TBD, Championship, University Park, Pa.

COLLEGE LACROSSE (WOMEN’S)

Noon

ESPNU — Ohio St. at Johns Hopkins

COLLEGE SOFTBALL

Noon

BTN — Washington at Michigan

ESPN2 — Tennessee at Florida

4 p.m.

ACCN — Duke at Georgia Tech

5 p.m.

BTN — UCLA at Rutgers

6 p.m.

ACCN — Stanford at North Carolina

7 p.m.

SECN — Oklahoma at Mississippi

GOLF

6 a.m.

FS1 — LIV Golf League: Final Round, The Club at Steyn City, Midrand, South Africa

1 p.m.

GOLF — PGA Tour: Valspar Championship, Final Round, Innisbrook Resort and Golf Club – Copperhead Course, Palm Harbor, Fla.

3 p.m.

GOLF — PGA Tour Champions: Cologuard Classic, Final Round, La Paloma Country Club, Tucson, Ariz.

NBC — PGA Tour: Valspar Championship, Final Round, Innisbrook Resort and Golf Club – Copperhead Course, Palm Harbor, Fla.

6 p.m.

GOLF — LPGA Tour: Fortinet Founders Cup, Final Round, Sharon Heights Golf & Country Club, Menlo Park, Calif.

HORSE RACING

3 p.m.

FS2 — NYRA: America’s Day at the Races

MLB BASEBALL

1 p.m.

MLBN — Spring Training: Philadelphia vs. N.Y. Yankees, Tampa, Fla.

4 p.m.

MLBN — Exhibition: Milwaukee Prospects vs. Athletics Prospects, Mesa, Ariz.

9 p.m.

MLBN — Spring Training: L.A. Dodgers at L.A. Angels

NBA BASKETBALL

5 p.m.

NBATV — Portland at Denver

8 p.m.

NBC — Minnesota at Boston

PEACOCK — Minnesota at Boston

NBA G-LEAGUE BASKETBALL

Noon

NBATV — Cleveland at Maine

3 p.m.

NBATV — Greensboro at Westchester

NHL HOCKEY

12:30 p.m.

NHLN — Colorado at Washington

7 p.m.

NHLN — Vegas at Dallas

SOCCER (MEN’S)

8 a.m.

USA — English Premier League: Sunderland at Newcastle United

10:15 a.m.

NBCSN — English Premier League: West Ham United at Aston Villa

USA — English Premier League: Nottingham Forest at Tottenham Hotspur

2:30 p.m.

FOX — MLS: Seattle at Minnesota

4:30 p.m.

FOX — MLS: L.A. Galaxy at Portland

SOCCER (WOMEN’S)

2 p.m.

ESPN2 — NWSL: Kansas City at Chicago

TENNIS

11 a.m.

TENNIS CHANNEL — Miami-WTA/ATP – Live; ATP/WTA 3rd Round

_____

