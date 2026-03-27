Sports Betting Line

The Associated Press

March 27, 2026, 11:41 PM

NBA

Saturday

FAVORITE LINE O/U UNDERDOG
San Antonio 18½ (226½) at MILWAUKEE
at MINNESOTA (223½) Detroit
at CHARLOTTE (231½) Philadelphia
at ATLANTA 15½ (237½) Sacramento
Chicago 3 (244½) at MEMPHIS
at PHOENIX 16½ (230) Utah

COLLEGE BASKETBALL

Saturday

FAVORITE LINE UNDERDOG
at ILLINOIS Iowa
at ARIZONA Purdue

MLB

Saturday

American League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at TORONTO -184 Athletics +153
at BALTIMORE -159 Minnesota +134
at HOUSTON -148 LA Angels +124
at SEATTLE -187 Cleveland +156

National League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at CHICAGO CUBS -217 Washington +180
at MIAMI -190 Colorado +158
at N.Y METS -159 Pittsburgh +134
at LA DODGERS -250 Arizona +203

Interleague

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
Tampa Bay -110 at ST. LOUIS -108
Texas -119 at PHILADELPHIA +100
Boston -153 at CINCINNATI +129
at MILWAUKEE -200 Chicago White Sox +165
N.Y Yankees -125 at SAN FRANCISCO +105
at ATLANTA -146 Kansas City +122
Detroit -119 at SAN DIEGO -101

National Hockey League (NHL)

Saturday

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at N.Y ISLANDERS -190 Florida +157
at TAMPA BAY -168 Ottawa +140
at EDMONTON -145 Anaheim +121
at CAROLINA -211 New Jersey +174
Minnesota -130 at BOSTON +109
at COLUMBUS -206 San Jose +169
Dallas -125 at PITTSBURGH +104
at BUFFALO -201 Seattle +166
at COLORADO -274 Winnipeg +221
at ST. LOUIS -142 Toronto +119
Montreal -121 at NASHVILLE +101
at DETROIT -137 Philadelphia +115
at LOS ANGELES OFF Utah OFF
at CALGARY -166 Vancouver +138
at VEGAS -155 Washington +130

For the latest odds, go to BetMGM Sportsbook

