NBA
Thursday
|FAVORITE
|LINE
|O/U
|UNDERDOG
|at ORLANDO
|15½
|(230½)
|Sacramento
|at CHARLOTTE
|1½
|(223½)
|New York
|at DETROIT
|5½
|(225½)
|New Orleans
COLLEGE BASKETBALL
Thursday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|at PURDUE
|7½
|Texas
|at NEBRASKA
|1½
|Iowa
|at ARIZONA
|7½
|Arkansas
|at HOUSTON
|2½
|Illinois
National Hockey League (NHL)
Thursday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|Minnesota
|-137
|at FLORIDA
|+115
|at PHILADELPHIA
|-169
|Chicago
|+141
|Dallas
|-125
|at N.Y ISLANDERS
|+104
|at MONTREAL
|-120
|Columbus
|-100
|at OTTAWA
|-153
|Pittsburgh
|+128
|at TAMPA BAY
|-292
|Seattle
|+234
|at ST. LOUIS
|-141
|San Jose
|+118
|Colorado
|-186
|at WINNIPEG
|+154
|at NASHVILLE
|-115
|New Jersey
|-105
|at UTAH
|-152
|Washington
|+127
|Anaheim
|-142
|at CALGARY
|+119
|at VEGAS
|-136
|Edmonton
|+115
|Los Angeles
|-172
|at VANCOUVER
|+144
