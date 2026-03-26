Sports Betting Line

The Associated Press

March 26, 2026, 12:56 AM

NBA

Thursday

FAVORITE LINE O/U UNDERDOG
at ORLANDO 15½ (230½) Sacramento
at CHARLOTTE (223½) New York
at DETROIT (225½) New Orleans

COLLEGE BASKETBALL

Thursday

FAVORITE LINE UNDERDOG
at PURDUE Texas
at NEBRASKA Iowa
at ARIZONA Arkansas
at HOUSTON Illinois

National Hockey League (NHL)

Thursday

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
Minnesota -137 at FLORIDA +115
at PHILADELPHIA -169 Chicago +141
Dallas -125 at N.Y ISLANDERS +104
at MONTREAL -120 Columbus -100
at OTTAWA -153 Pittsburgh +128
at TAMPA BAY -292 Seattle +234
at ST. LOUIS -141 San Jose +118
Colorado -186 at WINNIPEG +154
at NASHVILLE -115 New Jersey -105
at UTAH -152 Washington +127
Anaheim -142 at CALGARY +119
at VEGAS -136 Edmonton +115
Los Angeles -172 at VANCOUVER +144

