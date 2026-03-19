Live Radio
Home » Sports » Sports Betting Line

Sports Betting Line

The Associated Press

March 19, 2026, 11:41 PM

NBA

Friday

FAVORITE LINE O/U UNDERDOG
New York 18½ (215½) at BROOKLYN
at DETROIT (218½) Golden State
Boston 14½ (227½) at MEMPHIS
at MINNESOTA 3 (229½) Portland
at HOUSTON (226½) Atlanta
at DENVER (234½) Toronto

COLLEGE BASKETBALL

Friday

FAVORITE LINE UNDERDOG
at KENTUCKY Santa Clara
at TEXAS TECH Akron
at ARIZONA 30½ LIU
at VIRGINIA 17½ Wright State
at IOWA STATE 24½ Tennessee State
at ALABAMA 11½ Hofstra
Utah State at VILLANOVA
at TENNESSEE 11½ Miami (OH)
Iowa at CLEMSON
at ST. JOHN’S Northern Iowa
at UCLA UCF
at PURDUE 25½ Queens
at FLORIDA 35½ Prairie View A&M
at KANSAS 14½ Cal Baptist
at UCONN 20½ Furman
at MIAMI (FL) Missouri

National Hockey League (NHL)

Friday

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
Carolina -219 at TORONTO +180
at WASHINGTON -131 New Jersey +110
Colorado -273 at CHICAGO +221
Florida -115 at CALGARY -105
at UTAH -121 Anaheim +101

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up