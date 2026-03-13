Live Radio
Sports Betting Line

The Associated Press

March 13, 2026, 12:56 AM

NBA

Friday

FAVORITE LINE O/U UNDERDOG
at DETROIT 15½ (232½) Memphis
at TORONTO 4 (218½) Phoenix
Cleveland 12½ (234½) at DALLAS
New York 11½ (227½) at INDIANA
at HOUSTON 7 (226½) New Orleans
Minnesota (227½) at GOLDEN STATE
at PORTLAND 14½ (236½) Utah
at LA CLIPPERS 11½ (235½) Chicago

COLLEGE BASKETBALL

Friday

FAVORITE LINE UNDERDOG
at SAINT LOUIS George Washington
at MICHIGAN 12½ Ohio State
at LOUISIANA TECH Missouri State
at UAB Charlotte
at FLORIDA 10½ Kentucky
at DAYTON Saint Bonaventure
Prairie View A&M at ALABAMA A&M
at ILLINOIS Wisconsin
at VANDERBILT Tennessee
at TOLEDO UMass
at VCU Duquesne
at ST. JOHN’S Seton Hall
at HOWARD 14½ South Carolina State
Purdue at NEBRASKA
at ARIZONA Iowa State
at VIRGINIA Miami (FL)
at ALABAMA 10½ Ole Miss
at SAINT JOSEPH’S (PA) Davidson
at AKRON Kent State
Southern at FLORIDA A&M
at MICHIGAN STATE UCLA
at UTAH STATE Nevada

National Hockey League (NHL)

Friday

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at N.Y ISLANDERS -145 Los Angeles +121
Edmonton -155 at ST. LOUIS +130

