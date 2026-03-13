NBA Friday FAVORITE LINE O/U UNDERDOG at DETROIT 15½ (232½) Memphis at TORONTO 4 (218½) Phoenix Cleveland 12½ (234½) at…
NBA
Friday
|FAVORITE
|LINE
|O/U
|UNDERDOG
|at DETROIT
|15½
|(232½)
|Memphis
|at TORONTO
|4
|(218½)
|Phoenix
|Cleveland
|12½
|(234½)
|at DALLAS
|New York
|11½
|(227½)
|at INDIANA
|at HOUSTON
|7
|(226½)
|New Orleans
|Minnesota
|6½
|(227½)
|at GOLDEN STATE
|at PORTLAND
|14½
|(236½)
|Utah
|at LA CLIPPERS
|11½
|(235½)
|Chicago
COLLEGE BASKETBALL
Friday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|at SAINT LOUIS
|6½
|George Washington
|at MICHIGAN
|12½
|Ohio State
|at LOUISIANA TECH
|1½
|Missouri State
|at UAB
|4½
|Charlotte
|at FLORIDA
|10½
|Kentucky
|at DAYTON
|6½
|Saint Bonaventure
|Prairie View A&M
|1½
|at ALABAMA A&M
|at ILLINOIS
|8½
|Wisconsin
|at VANDERBILT
|1½
|Tennessee
|at TOLEDO
|3½
|UMass
|at VCU
|9½
|Duquesne
|at ST. JOHN’S
|7½
|Seton Hall
|at HOWARD
|14½
|South Carolina State
|Purdue
|3½
|at NEBRASKA
|at ARIZONA
|4½
|Iowa State
|at VIRGINIA
|4½
|Miami (FL)
|at ALABAMA
|10½
|Ole Miss
|at SAINT JOSEPH’S (PA)
|1½
|Davidson
|at AKRON
|7½
|Kent State
|Southern
|2½
|at FLORIDA A&M
|at MICHIGAN STATE
|5½
|UCLA
|at UTAH STATE
|6½
|Nevada
National Hockey League (NHL)
Friday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at N.Y ISLANDERS
|-145
|Los Angeles
|+121
|Edmonton
|-155
|at ST. LOUIS
|+130
