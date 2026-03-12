Live Radio
Home » Sports » Sports Betting Line

Sports Betting Line

The Associated Press

March 12, 2026, 12:56 AM

NBA

Thursday

FAVORITE LINE O/U UNDERDOG
Phoenix (225½) at INDIANA
at DETROIT 14½ (221½) Philadelphia
at ORLANDO 15½ (231½) Washington
at MIAMI (230½) Milwaukee
at ATLANTA 14½ (226½) Brooklyn
Dallas (236½) at MEMPHIS
at SAN ANTONIO (236½) Denver
at OKLAHOMA CITY (216½) Boston
at LA LAKERS 10½ (233½) Chicago

COLLEGE BASKETBALL

Thursday

FAVORITE LINE UNDERDOG
at MIAMI (OH) UMass
George Washington at FORDHAM
Iowa at OHIO STATE
at ST. JOHN’S 10½ Providence
at VIRGINIA NC State
Kentucky at MISSOURI
Iowa State at TEXAS TECH
at TOLEDO Bowling Green
Alabama A&M at TEXAS SOUTHERN
at GEORGE MASON Saint Bonaventure
at WISCONSIN Washington
Louisville at MIAMI (FL)
at SETON HALL 3 Creighton
at TENNESSEE Auburn
at UTAH STATE UNLV
at ARIZONA 16½ UCF
at AKRON 13½ Buffalo
at DUQUESNE Rhode Island
at GRAND CANYON Nevada
at NORFOLK STATE South Carolina State
at KENT STATE Ohio
Middle Tennessee at LOUISIANA TECH
at PURDUE 10½ Northwestern
at GEORGIA Ole Miss
at UCONN 14½ Xavier
at HOUSTON BYU
at DUKE 18½ Florida State
at DAVIDSON Loyola Chicago
at NORTH CAROLINA CENTRAL Maryland-Eastern Shore
at SOUTHERN UAPB
at WESTERN KENTUCKY Kennesaw State
at UT ARLINGTON Southern Utah
at UTAH TECH Abilene Christian

National Hockey League (NHL)

Thursday

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
Anaheim -112 at TORONTO -107
at BUFFALO -211 Washington +175
at CAROLINA -292 St. Louis +234
at BOSTON -168 San Jose +140
at NEW JERSEY -188 Calgary +155
at TAMPA BAY -213 Detroit +176
Columbus -110 at FLORIDA -109
at MINNESOTA -252 Philadelphia +204
at WINNIPEG -162 N.Y Rangers +136
at DALLAS -131 Edmonton +109
at UTAH -234 Chicago +191
Colorado -204 at SEATTLE +168
Nashville -156 at VANCOUVER +131
at VEGAS -158 Pittsburgh +131

For the latest odds, go to BetMGM Sportsbook

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up