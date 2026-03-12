NBA Thursday FAVORITE LINE O/U UNDERDOG Phoenix 8½ (225½) at INDIANA at DETROIT 14½ (221½) Philadelphia at ORLANDO 15½ (231½)…
NBA
Thursday
|FAVORITE
|LINE
|O/U
|UNDERDOG
|Phoenix
|8½
|(225½)
|at INDIANA
|at DETROIT
|14½
|(221½)
|Philadelphia
|at ORLANDO
|15½
|(231½)
|Washington
|at MIAMI
|5½
|(230½)
|Milwaukee
|at ATLANTA
|14½
|(226½)
|Brooklyn
|Dallas
|4½
|(236½)
|at MEMPHIS
|at SAN ANTONIO
|4½
|(236½)
|Denver
|at OKLAHOMA CITY
|6½
|(216½)
|Boston
|at LA LAKERS
|10½
|(233½)
|Chicago
COLLEGE BASKETBALL
Thursday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|at MIAMI (OH)
|7½
|UMass
|George Washington
|6½
|at FORDHAM
|Iowa
|1½
|at OHIO STATE
|at ST. JOHN’S
|10½
|Providence
|at VIRGINIA
|5½
|NC State
|Kentucky
|3½
|at MISSOURI
|Iowa State
|5½
|at TEXAS TECH
|at TOLEDO
|1½
|Bowling Green
|Alabama A&M
|1½
|at TEXAS SOUTHERN
|at GEORGE MASON
|3½
|Saint Bonaventure
|at WISCONSIN
|6½
|Washington
|Louisville
|2½
|at MIAMI (FL)
|at SETON HALL
|3
|Creighton
|at TENNESSEE
|5½
|Auburn
|at UTAH STATE
|6½
|UNLV
|at ARIZONA
|16½
|UCF
|at AKRON
|13½
|Buffalo
|at DUQUESNE
|2½
|Rhode Island
|at GRAND CANYON
|1½
|Nevada
|at NORFOLK STATE
|7½
|South Carolina State
|at KENT STATE
|3½
|Ohio
|Middle Tennessee
|1½
|at LOUISIANA TECH
|at PURDUE
|10½
|Northwestern
|at GEORGIA
|6½
|Ole Miss
|at UCONN
|14½
|Xavier
|at HOUSTON
|8½
|BYU
|at DUKE
|18½
|Florida State
|at DAVIDSON
|6½
|Loyola Chicago
|at NORTH CAROLINA CENTRAL
|1½
|Maryland-Eastern Shore
|at SOUTHERN
|4½
|UAPB
|at WESTERN KENTUCKY
|1½
|Kennesaw State
|at UT ARLINGTON
|5½
|Southern Utah
|at UTAH TECH
|3½
|Abilene Christian
National Hockey League (NHL)
Thursday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|Anaheim
|-112
|at TORONTO
|-107
|at BUFFALO
|-211
|Washington
|+175
|at CAROLINA
|-292
|St. Louis
|+234
|at BOSTON
|-168
|San Jose
|+140
|at NEW JERSEY
|-188
|Calgary
|+155
|at TAMPA BAY
|-213
|Detroit
|+176
|Columbus
|-110
|at FLORIDA
|-109
|at MINNESOTA
|-252
|Philadelphia
|+204
|at WINNIPEG
|-162
|N.Y Rangers
|+136
|at DALLAS
|-131
|Edmonton
|+109
|at UTAH
|-234
|Chicago
|+191
|Colorado
|-204
|at SEATTLE
|+168
|Nashville
|-156
|at VANCOUVER
|+131
|at VEGAS
|-158
|Pittsburgh
|+131
