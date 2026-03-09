NBA Tuesday FAVORITE LINE O/U UNDERDOG at PHILADELPHIA OFF (OFF) Memphis at ATLANTA 9 (238½) Dallas at MIAMI 15½ (242½)…
NBA
Tuesday
|FAVORITE
|LINE
|O/U
|UNDERDOG
|at PHILADELPHIA
|OFF
|(OFF)
|Memphis
|at ATLANTA
|9
|(238½)
|Dallas
|at MIAMI
|15½
|(242½)
|Washington
|Detroit
|14½
|(216½)
|at BROOKLYN
|Phoenix
|1½
|(217½)
|at MILWAUKEE
|at SAN ANTONIO
|3½
|(222½)
|Boston
|at HOUSTON
|4½
|(215½)
|Toronto
|at SACRAMENTO
|3½
|(235½)
|Indiana
|Charlotte
|3½
|(229½)
|at PORTLAND
|at GOLDEN STATE
|5½
|(229)
|Chicago
|Minnesota
|1½
|(233½)
|at LA LAKERS
COLLEGE BASKETBALL
Tuesday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|Baylor
|3½
|at ARIZONA STATE
|at STANFORD
|5½
|Pittsburgh
|at PRAIRIE VIEW A&M
|6½
|Alcorn State
|at CINCINNATI
|11½
|Utah
|at SMU
|5
|Syracuse
|at OREGON
|3½
|Maryland
|at UMBC
|7½
|UMass-Lowell
|Missouri State
|1½
|at FLORIDA INTERNATIONAL
|at SFA
|6½
|Texas A&M-CC
|at VERMONT
|11½
|NJIT
|at LIU
|6½
|Mercyhurst
|at VIRGINIA TECH
|2½
|Wake Forest
|at BYU
|10½
|Kansas State
|at NORTHWESTERN
|6½
|Penn State
|Grambling
|4½
|at JACKSON STATE
|at PORTLAND STATE
|2½
|Montana
|at MERRIMACK
|3½
|Siena
|New Mexico State
|1½
|at JACKSONVILLE STATE
|at COLORADO
|1½
|Oklahoma State
National Hockey League (NHL)
Tuesday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at TAMPA BAY
|-250
|Columbus
|+203
|at MONTREAL
|-170
|Toronto
|+142
|at FLORIDA
|-128
|Detroit
|+106
|at CAROLINA
|-226
|Pittsburgh
|+186
|at N.Y RANGERS
|-131
|Calgary
|+110
|at BUFFALO
|-209
|San Jose
|+172
|at BOSTON
|-149
|Los Angeles
|+125
|New York
|-125
|at ST. LOUIS
|+104
|at MINNESOTA
|-173
|Utah
|+144
|at DALLAS
|-153
|Vegas
|+128
|at WINNIPEG
|-129
|Anaheim
|+108
|at COLORADO
|-177
|Edmonton
|+147
|at SEATTLE
|-119
|Nashville
|-101
For the latest odds, go to BetMGM Sportsbook
Copyright
© 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.