Sports Betting Line

The Associated Press

March 9, 2026, 11:41 PM

NBA

Tuesday

FAVORITE LINE O/U UNDERDOG
at PHILADELPHIA OFF (OFF) Memphis
at ATLANTA 9 (238½) Dallas
at MIAMI 15½ (242½) Washington
Detroit 14½ (216½) at BROOKLYN
Phoenix (217½) at MILWAUKEE
at SAN ANTONIO (222½) Boston
at HOUSTON (215½) Toronto
at SACRAMENTO (235½) Indiana
Charlotte (229½) at PORTLAND
at GOLDEN STATE (229) Chicago
Minnesota (233½) at LA LAKERS

COLLEGE BASKETBALL

Tuesday

FAVORITE LINE UNDERDOG
Baylor at ARIZONA STATE
at STANFORD Pittsburgh
at PRAIRIE VIEW A&M Alcorn State
at CINCINNATI 11½ Utah
at SMU 5 Syracuse
at OREGON Maryland
at UMBC UMass-Lowell
Missouri State at FLORIDA INTERNATIONAL
at SFA Texas A&M-CC
at VERMONT 11½ NJIT
at LIU Mercyhurst
at VIRGINIA TECH Wake Forest
at BYU 10½ Kansas State
at NORTHWESTERN Penn State
Grambling at JACKSON STATE
at PORTLAND STATE Montana
at MERRIMACK Siena
New Mexico State at JACKSONVILLE STATE
at COLORADO Oklahoma State

National Hockey League (NHL)

Tuesday

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at TAMPA BAY -250 Columbus +203
at MONTREAL -170 Toronto +142
at FLORIDA -128 Detroit +106
at CAROLINA -226 Pittsburgh +186
at N.Y RANGERS -131 Calgary +110
at BUFFALO -209 San Jose +172
at BOSTON -149 Los Angeles +125
New York -125 at ST. LOUIS +104
at MINNESOTA -173 Utah +144
at DALLAS -153 Vegas +128
at WINNIPEG -129 Anaheim +108
at COLORADO -177 Edmonton +147
at SEATTLE -119 Nashville -101

