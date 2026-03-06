NBA Friday FAVORITE LINE O/U UNDERDOG at BOSTON 15½ (222) Dallas at CHARLOTTE 6 (230½) Miami at HOUSTON 6½ (220½)…
NBA
Friday
|FAVORITE
|LINE
|O/U
|UNDERDOG
|at BOSTON
|15½
|(222)
|Dallas
|at CHARLOTTE
|6
|(230½)
|Miami
|at HOUSTON
|6½
|(220½)
|Portland
|at DENVER
|1½
|(229½)
|New York
|at PHOENIX
|5½
|(225½)
|New Orleans
|at SAN ANTONIO
|7½
|(225½)
|LA Clippers
|at LA LAKERS
|OFF
|(OFF)
|Indiana
COLLEGE BASKETBALL
Friday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|at HIGH POINT
|26½
|Gardner-Webb
|at CENTRAL ARKANSAS
|5½
|Bellarmine
|at BELMONT
|10½
|Drake
|Northeastern
|1½
|at N.C. A&T
|at WINTHROP
|4½
|Charleston Southern
|at LIPSCOMB
|4½
|FGCU
|at MURRAY STATE
|1½
|UIC
|at AUSTIN PEAY
|10½
|Stetson
|at CHATTANOOGA
|7½
|Citadel
|at AKRON
|23½
|Northern Illinois
|Southern Miss
|1½
|at TEXAS STATE
|Longwood
|1½
|at UNC ASHEVILLE
|Bowling Green
|4½
|at EASTERN MICHIGAN
|Pennsylvania
|3½
|at BROWN
|at BRADLEY
|2½
|Valparaiso
|at BALL STATE
|1½
|Central Michigan
|at HARVARD
|4½
|Columbia
|at TOLEDO
|7½
|Buffalo
|Omaha
|1½
|at SOUTH DAKOTA
|at DAYTON
|1½
|VCU
|at KENT STATE
|11½
|Western Michigan
|at QUEENS
|6½
|West Georgia
|at UNC GREENSBORO
|7½
|VMI
|at TENNESSEE STATE
|1½
|UT Martin
|at WEST VIRGINIA
|2½
|UCF
|at SOUTH ALABAMA
|4½
|Georgia Southern
|at RADFORD
|1½
|Presbyterian
|Miami (OH)
|5½
|at OHIO
|St. John’s
|4½
|at SETON HALL
|Denver
|4½
|at NORTH DAKOTA
|at SAN DIEGO STATE
|10½
|UNLV
National Hockey League (NHL)
Friday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at DETROIT
|-143
|Florida
|+120
|Colorado
|-120
|at DALLAS
|+100
|at CHICAGO
|-142
|Vancouver
|+120
|at ANAHEIM
|OFF
|Montreal
|OFF
|Carolina
|-113
|at EDMONTON
|-108
|at SAN JOSE
|-137
|St. Louis
|+114
|at VEGAS
|-120
|Minnesota
|+100
