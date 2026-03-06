Live Radio
Sports Betting Line

The Associated Press

March 6, 2026, 12:56 AM

NBA

Friday

FAVORITE LINE O/U UNDERDOG
at BOSTON 15½ (222) Dallas
at CHARLOTTE 6 (230½) Miami
at HOUSTON (220½) Portland
at DENVER (229½) New York
at PHOENIX (225½) New Orleans
at SAN ANTONIO (225½) LA Clippers
at LA LAKERS OFF (OFF) Indiana

COLLEGE BASKETBALL

Friday

FAVORITE LINE UNDERDOG
at HIGH POINT 26½ Gardner-Webb
at CENTRAL ARKANSAS Bellarmine
at BELMONT 10½ Drake
Northeastern at N.C. A&T
at WINTHROP Charleston Southern
at LIPSCOMB FGCU
at MURRAY STATE UIC
at AUSTIN PEAY 10½ Stetson
at CHATTANOOGA Citadel
at AKRON 23½ Northern Illinois
Southern Miss at TEXAS STATE
Longwood at UNC ASHEVILLE
Bowling Green at EASTERN MICHIGAN
Pennsylvania at BROWN
at BRADLEY Valparaiso
at BALL STATE Central Michigan
at HARVARD Columbia
at TOLEDO Buffalo
Omaha at SOUTH DAKOTA
at DAYTON VCU
at KENT STATE 11½ Western Michigan
at QUEENS West Georgia
at UNC GREENSBORO VMI
at TENNESSEE STATE UT Martin
at WEST VIRGINIA UCF
at SOUTH ALABAMA Georgia Southern
at RADFORD Presbyterian
Miami (OH) at OHIO
St. John’s at SETON HALL
Denver at NORTH DAKOTA
at SAN DIEGO STATE 10½ UNLV

National Hockey League (NHL)

Friday

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at DETROIT -143 Florida +120
Colorado -120 at DALLAS +100
at CHICAGO -142 Vancouver +120
at ANAHEIM OFF Montreal OFF
Carolina -113 at EDMONTON -108
at SAN JOSE -137 St. Louis +114
at VEGAS -120 Minnesota +100

