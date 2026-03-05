Live Radio
Sports Betting Line

The Associated Press

March 5, 2026, 12:56 AM

NBA

Thursday

FAVORITE LINE O/U UNDERDOG
at ORLANDO (229½) Dallas
at WASHINGTON (243½) Utah
at MIAMI 12½ (225½) Brooklyn
at HOUSTON (215½) Golden State
at MINNESOTA 6 (227½) Toronto
at SAN ANTONIO (228½) Detroit
at PHOENIX 11½ (224½) Chicago
New Orleans (231½) at SACRAMENTO
at DENVER (240½) LA Lakers

COLLEGE BASKETBALL

Thursday

FAVORITE LINE UNDERDOG
at SOUTHERN ILLINOIS Drake
at NORTH CAROLINA CENTRAL South Carolina State
at IONA Sacred Heart
Sam Houston at DELAWARE
at LIBERTY Louisiana Tech
Tulsa at EAST CAROLINA
at VALPARAISO Indiana State
at BOSTON UNIVERSITY American
at COLGATE Loyola (MD)
at FLORIDA INTERNATIONAL Middle Tennessee
at TEMPLE Tulane
at MARYLAND-EASTERN SHORE Delaware State
Howard at NORFOLK STATE
Bethune-Cookman at FLORIDA A&M
at MICHIGAN STATE 18½ Rutgers
at JACKSON STATE 10½ Mississippi Valley State
at MORGAN STATE Coppin State
Western Kentucky at MISSOURI STATE
at TARLETON STATE UT Arlington
Michigan at IOWA
at TEXAS SOUTHERN Prairie View A&M
at ALABAMA STATE Grambling
at FAIRFIELD Manhattan
Southern at ALABAMA A&M
Utah Valley at SOUTHERN UTAH
South Florida at MEMPHIS
at NEW MEXICO STATE Jacksonville State
Kennesaw State at UTEP
UAPB at ALCORN STATE
at PORTLAND Pepperdine
at ST. THOMAS South Dakota State
CSU Northridge at CSU BAKERSFIELD
at NORTHERN IOWA 14½ Evansville
UCSD at CSU FULLERTON
UC Davis at LONG BEACH STATE
at UC IRVINE Cal Poly
at CAL BAPTIST Abilene Christian
at LOYOLA MARYMOUNT San Diego
at HAWAII 11½ UC Riverside

National Hockey League (NHL)

Thursday

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at COLUMBUS -115 Florida -105
at N.Y RANGERS -116 Toronto -103
Buffalo -116 at PITTSBURGH -104
Utah -122 at PHILADELPHIA +102
at NASHVILLE -116 Boston -104
Tampa Bay -177 at WINNIPEG +146
Ottawa -158 at CALGARY +132
at LOS ANGELES -151 N.Y Islanders +125

Sports
