NBA
Thursday
|FAVORITE
|LINE
|O/U
|UNDERDOG
|at ORLANDO
|8½
|(229½)
|Dallas
|at WASHINGTON
|2½
|(243½)
|Utah
|at MIAMI
|12½
|(225½)
|Brooklyn
|at HOUSTON
|9½
|(215½)
|Golden State
|at MINNESOTA
|6
|(227½)
|Toronto
|at SAN ANTONIO
|3½
|(228½)
|Detroit
|at PHOENIX
|11½
|(224½)
|Chicago
|New Orleans
|4½
|(231½)
|at SACRAMENTO
|at DENVER
|4½
|(240½)
|LA Lakers
COLLEGE BASKETBALL
Thursday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|at SOUTHERN ILLINOIS
|4½
|Drake
|at NORTH CAROLINA CENTRAL
|7½
|South Carolina State
|at IONA
|2½
|Sacred Heart
|Sam Houston
|6½
|at DELAWARE
|at LIBERTY
|8½
|Louisiana Tech
|Tulsa
|9½
|at EAST CAROLINA
|at VALPARAISO
|2½
|Indiana State
|at BOSTON UNIVERSITY
|3½
|American
|at COLGATE
|6½
|Loyola (MD)
|at FLORIDA INTERNATIONAL
|2½
|Middle Tennessee
|at TEMPLE
|4½
|Tulane
|at MARYLAND-EASTERN SHORE
|6½
|Delaware State
|Howard
|4½
|at NORFOLK STATE
|Bethune-Cookman
|1½
|at FLORIDA A&M
|at MICHIGAN STATE
|18½
|Rutgers
|at JACKSON STATE
|10½
|Mississippi Valley State
|at MORGAN STATE
|5½
|Coppin State
|Western Kentucky
|1½
|at MISSOURI STATE
|at TARLETON STATE
|2½
|UT Arlington
|Michigan
|8½
|at IOWA
|at TEXAS SOUTHERN
|3½
|Prairie View A&M
|at ALABAMA STATE
|3½
|Grambling
|at FAIRFIELD
|4½
|Manhattan
|Southern
|1½
|at ALABAMA A&M
|Utah Valley
|9½
|at SOUTHERN UTAH
|South Florida
|6½
|at MEMPHIS
|at NEW MEXICO STATE
|4½
|Jacksonville State
|Kennesaw State
|2½
|at UTEP
|UAPB
|1½
|at ALCORN STATE
|at PORTLAND
|2½
|Pepperdine
|at ST. THOMAS
|5½
|South Dakota State
|CSU Northridge
|8½
|at CSU BAKERSFIELD
|at NORTHERN IOWA
|14½
|Evansville
|UCSD
|3½
|at CSU FULLERTON
|UC Davis
|1½
|at LONG BEACH STATE
|at UC IRVINE
|9½
|Cal Poly
|at CAL BAPTIST
|9½
|Abilene Christian
|at LOYOLA MARYMOUNT
|5½
|San Diego
|at HAWAII
|11½
|UC Riverside
National Hockey League (NHL)
Thursday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at COLUMBUS
|-115
|Florida
|-105
|at N.Y RANGERS
|-116
|Toronto
|-103
|Buffalo
|-116
|at PITTSBURGH
|-104
|Utah
|-122
|at PHILADELPHIA
|+102
|at NASHVILLE
|-116
|Boston
|-104
|Tampa Bay
|-177
|at WINNIPEG
|+146
|Ottawa
|-158
|at CALGARY
|+132
|at LOS ANGELES
|-151
|N.Y Islanders
|+125
