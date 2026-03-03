NBA Tuesday FAVORITE LINE O/U UNDERDOG at ORLANDO 15½ (227½) Washington at CHARLOTTE 12½ (229½) Dallas Detroit 1½ (226½) at…
NBA
Tuesday
|FAVORITE
|LINE
|O/U
|UNDERDOG
|at ORLANDO
|15½
|(227½)
|Washington
|at CHARLOTTE
|12½
|(229½)
|Dallas
|Detroit
|1½
|(226½)
|at CLEVELAND
|at MIAMI
|13
|(227½)
|Brooklyn
|New York
|2½
|(223½)
|at TORONTO
|Oklahoma City
|10½
|(227½)
|at CHICAGO
|at MINNESOTA
|13½
|(237½)
|Memphis
|San Antonio
|7½
|(231½)
|at PHILADELPHIA
|at LA LAKERS
|9½
|(237½)
|New Orleans
|Phoenix
|10½
|(226½)
|at SACRAMENTO
COLLEGE BASKETBALL
Tuesday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|UMBC
|4½
|at NJIT
|at NEW HAMPSHIRE
|2½
|Bryant
|UMass-Lowell
|1½
|at MAINE
|at LOUISIANA
|1½
|Georgia State
|Tennessee
|8½
|at SOUTH CAROLINA
|Alabama
|1½
|at GEORGIA
|at BUFFALO
|3½
|Eastern Michigan
|Towson
|1½
|at STONY BROOK
|at UMASS
|2½
|Ohio
|at HOFSTRA
|8½
|Drexel
|at BUCKNELL
|3½
|Army
|Seton Hall
|1½
|at XAVIER
|at LAFAYETTE
|4
|Holy Cross
|Monmouth
|4½
|at NORTHEASTERN
|at WESTERN MICHIGAN
|3½
|Ball State
|at UCF
|9
|Oklahoma State
|at MIAMI (OH)
|8½
|Toledo
|at VCU
|11½
|George Mason
|at WILLIAM & MARY
|11½
|Hampton
|at CAMPBELL
|7½
|N.C. A&T
|at VIRGINIA
|14½
|Wake Forest
|UNC Wilmington
|5½
|at ELON
|at VERMONT
|7½
|Albany (NY)
|Akron
|11½
|at CENTRAL MICHIGAN
|at ST. JOHN’S
|15½
|Georgetown
|at OKLAHOMA
|1½
|Missouri
|at TEXAS A&M
|1½
|Kentucky
|at NORTH CAROLINA
|3½
|Clemson
|at TEXAS TECH
|10½
|TCU
|Dayton
|4½
|at RICHMOND
|at JACKSON STATE
|1½
|UAPB
|at ALABAMA STATE
|1½
|Southern
|West Virginia
|1½
|at KANSAS STATE
|at GREEN BAY
|5½
|Purdue Fort Wayne
|at FLORIDA
|22½
|Mississippi State
|Kent State
|9½
|at NORTHERN ILLINOIS
|at OLD DOMINION
|10½
|UL Monroe
|at ALABAMA A&M
|1½
|Grambling
|Grand Canyon
|19½
|at AIR FORCE
|Vanderbilt
|6½
|at OLE MISS
|at ALCORN STATE
|9½
|Mississippi Valley State
|at LOUISVILLE
|12½
|Syracuse
|at CINCINNATI
|1½
|BYU
|at BOISE STATE
|1½
|San Diego State
|at VIRGINIA TECH
|12½
|Boston College
|at ILLINOIS
|19½
|Oregon
|at FRESNO STATE
|7½
|San Jose State
|at UTAH
|1½
|Colorado
|Kansas
|5½
|at ARIZONA STATE
|at WYOMING
|1½
|Nevada
|at AUBURN
|8½
|LSU
|Utah State
|8½
|at UNLV
|at UCLA
|1½
|Nebraska
National Hockey League (NHL)
Tuesday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at COLUMBUS
|-127
|Nashville
|+105
|at WASHINGTON
|-125
|Utah
|+105
|at BUFFALO
|-138
|Vegas
|+116
|at BOSTON
|-119
|Pittsburgh
|-101
|Florida
|-111
|at NEW JERSEY
|-109
|at WINNIPEG
|-161
|Chicago
|+135
|at EDMONTON
|-131
|Ottawa
|+109
|Dallas
|-122
|at CALGARY
|+101
|Tampa Bay
|-131
|at MINNESOTA
|+110
|Montreal
|-133
|at SAN JOSE
|+112
|Colorado
|-157
|at ANAHEIM
|+130
