Sports Betting Line

The Associated Press

March 3, 2026, 12:56 AM

NBA

Tuesday

FAVORITE LINE O/U UNDERDOG
at ORLANDO 15½ (227½) Washington
at CHARLOTTE 12½ (229½) Dallas
Detroit (226½) at CLEVELAND
at MIAMI 13 (227½) Brooklyn
New York (223½) at TORONTO
Oklahoma City 10½ (227½) at CHICAGO
at MINNESOTA 13½ (237½) Memphis
San Antonio (231½) at PHILADELPHIA
at LA LAKERS (237½) New Orleans
Phoenix 10½ (226½) at SACRAMENTO

COLLEGE BASKETBALL

Tuesday

FAVORITE LINE UNDERDOG
UMBC at NJIT
at NEW HAMPSHIRE Bryant
UMass-Lowell at MAINE
at LOUISIANA Georgia State
Tennessee at SOUTH CAROLINA
Alabama at GEORGIA
at BUFFALO Eastern Michigan
Towson at STONY BROOK
at UMASS Ohio
at HOFSTRA Drexel
at BUCKNELL Army
Seton Hall at XAVIER
at LAFAYETTE 4 Holy Cross
Monmouth at NORTHEASTERN
at WESTERN MICHIGAN Ball State
at UCF 9 Oklahoma State
at MIAMI (OH) Toledo
at VCU 11½ George Mason
at WILLIAM & MARY 11½ Hampton
at CAMPBELL N.C. A&T
at VIRGINIA 14½ Wake Forest
UNC Wilmington at ELON
at VERMONT Albany (NY)
Akron 11½ at CENTRAL MICHIGAN
at ST. JOHN’S 15½ Georgetown
at OKLAHOMA Missouri
at TEXAS A&M Kentucky
at NORTH CAROLINA Clemson
at TEXAS TECH 10½ TCU
Dayton at RICHMOND
at JACKSON STATE UAPB
at ALABAMA STATE Southern
West Virginia at KANSAS STATE
at GREEN BAY Purdue Fort Wayne
at FLORIDA 22½ Mississippi State
Kent State at NORTHERN ILLINOIS
at OLD DOMINION 10½ UL Monroe
at ALABAMA A&M Grambling
Grand Canyon 19½ at AIR FORCE
Vanderbilt at OLE MISS
at ALCORN STATE Mississippi Valley State
at LOUISVILLE 12½ Syracuse
at CINCINNATI BYU
at BOISE STATE San Diego State
at VIRGINIA TECH 12½ Boston College
at ILLINOIS 19½ Oregon
at FRESNO STATE San Jose State
at UTAH Colorado
Kansas at ARIZONA STATE
at WYOMING Nevada
at AUBURN LSU
Utah State at UNLV
at UCLA Nebraska

National Hockey League (NHL)

Tuesday

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at COLUMBUS -127 Nashville +105
at WASHINGTON -125 Utah +105
at BUFFALO -138 Vegas +116
at BOSTON -119 Pittsburgh -101
Florida -111 at NEW JERSEY -109
at WINNIPEG -161 Chicago +135
at EDMONTON -131 Ottawa +109
Dallas -122 at CALGARY +101
Tampa Bay -131 at MINNESOTA +110
Montreal -133 at SAN JOSE +112
Colorado -157 at ANAHEIM +130

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

