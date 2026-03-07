Puerto Rico Open Scores

Live Radio
The Associated Press

March 7, 2026, 5:09 PM

Saturday

At Grand Reserve Country Club

Rio Grande, Puerto Rico

Purse: $4 million

Yardage: 7,506; Par: 72

Third Round

Ricky Castillo 68-68-68—204
Chandler Blanchet 64-67-74—205
Blades Brown 69-67-69—205
John Parry 72-65-68—205
Matti Schmid 71-66-68—205
Jeremy Paul 69-67-70—206
Davis Thompson 72-69-65—206
Zac Blair 71-68-68—207
John Daly Jr. 70-67-70—207
Pontus Nyholm 69-69-69—207
Gordon Sargent 65-70-72—207
Jesper Svensson 67-69-71—207
Kihei Akina 68-70-70—208
Christiaan Bezuidenhout 72-67-69—208
Luke Clanton 69-70-69—208
Adrien Dumont De Chassart 70-70-68—208
Ben Silverman 72-67-69—208
David Skinns 68-71-69—208
Robert Streb 69-73-66—208
John VanDerLaan 72-68-68—208
Zachary Bauchou 70-68-71—209
David Ford 70-70-69—209
Adam Hadwin 68-70-71—209
Jimmy Stanger 70-67-72—209
A.J. Ewart 72-67-71—210
Beau Hossler 69-68-73—210
Chan Kim 70-70-70—210
Ben Kohles 68-70-72—210
Christo Lamprecht 73-68-69—210
Paul Peterson 72-70-68—210
Davis Riley 73-68-69—210
Hayden Springer 68-70-72—210
Fred Biondi 71-71-69—211
Ryan Brehm 69-70-72—211
Michael Brennan 69-72-70—211
Rafael Campos 70-70-71—211
Davis Chatfield 70-69-72—211
Seonghyeon Kim 74-68-69—211
Eugenio Lopez-Chacarra 73-68-70—211
Peter Malnati 69-71-71—211
Kevin Streelman 73-68-70—211
Adam Svensson 72-68-71—211
Danny Walker 71-69-71—211
Sudarshan Yellamaraju 73-69-69—211
Carson Young 71-71-69—211
Erik Barnes 70-72-70—212
Zecheng Dou 69-71-72—212
Brice Garnett 71-68-73—212
James Hahn 72-68-72—212
David Lipsky 70-70-72—212
Matthieu Pavon 73-69-70—212
Vince Whaley 71-67-74—212
Doug Ghim 74-68-71—213
Martin Laird 70-71-72—213
Henrik Norlander 70-72-71—213
Marcelo Rozo 70-72-71—213
Miles Russell 71-71-71—213
Danny Willett 71-70-72—213
Dylan Wu 70-71-72—213
Tyler Duncan 73-69-72—214
Austin Eckroat 72-70-72—214
Mark Hubbard 74-67-73—214
Isaiah Salinda 72-70-72—214
Frankie Capan 69-72-74—215
Hank Lebioda 70-71-74—215
Rasmus Neergaard-Petersen 72-70-74—216
Camilo Villegas 73-69-75—217
Troy Merritt 71-71-77—219

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

