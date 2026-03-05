Arnold Palmer Invitational presented by Mastercard Par Scores

Thursday
At Bay Hill Club
Orlando, Fla.
Purse: $20 million
Yardage: 7,466; Par: 72
First Round
|Daniel Berger
|33-30—63
|-9
|Ludvig Aberg
|32-34—66
|-6
|Collin Morikawa
|35-31—66
|-6
|Jhonattan Vegas
|34-33—67
|-5
|Cameron Young
|34-33—67
|-5
|Ryan Fox
|35-33—68
|-4
|Xander Schauffele
|34-34—68
|-4
|Adam Scott
|34-34—68
|-4
|Bud Cauley
|35-34—69
|-3
|Corey Conners
|36-33—69
|-3
|Harris English
|35-34—69
|-3
|Rickie Fowler
|35-34—69
|-3
|Chris Gotterup
|35-34—69
|-3
|Billy Horschel
|36-33—69
|-3
|Kurt Kitayama
|35-34—69
|-3
|Min Woo Lee
|33-36—69
|-3
|Keith Mitchell
|34-35—69
|-3
|Akshay Bhatia
|37-33—70
|-2
|Russell Henley
|37-33—70
|-2
|Hideki Matsuyama
|34-36—70
|-2
|Maverick McNealy
|34-36—70
|-2
|Justin Rose
|36-34—70
|-2
|Scottie Scheffler
|35-35—70
|-2
|Sahith Theegala
|33-37—70
|-2
|Michael Thorbjornsen
|34-36—70
|-2
|Daniel Bennett
|36-35—71
|-1
|Keegan Bradley
|36-35—71
|-1
|Brian Campbell
|36-35—71
|-1
|Patrick Cantlay
|37-34—71
|-1
|Ryo Hisatsune
|35-36—71
|-1
|Si Woo Kim
|36-35—71
|-1
|Taylor Moore
|37-34—71
|-1
|Nicolas Echavarria
|30-42—72
|E
|Ben Griffin
|35-37—72
|E
|Nicolai Hojgaard
|35-37—72
|E
|Viktor Hovland
|35-37—72
|E
|Robert MacIntyre
|36-36—72
|E
|Denny McCarthy
|35-37—72
|E
|Rory McIlroy
|34-38—72
|E
|Alex Noren
|37-35—72
|E
|Patrick Rodgers
|36-36—72
|E
|Jordan Spieth
|36-36—72
|E
|Sepp Straka
|35-37—72
|E
|Nick Taylor
|36-36—72
|E
|Lucas Glover
|38-35—73
|+1
|Harry Hall
|37-36—73
|+1
|Brian Harman
|36-37—73
|+1
|Chris Kirk
|35-38—73
|+1
|Taylor Pendrith
|38-35—73
|+1
|Andrew Putnam
|36-37—73
|+1
|J.J. Spaun
|36-37—73
|+1
|Sam Burns
|37-37—74
|+2
|Jason Day
|36-38—74
|+2
|Matt Fitzpatrick
|39-35—74
|+2
|Max Greyserman
|35-39—74
|+2
|Tom Hoge
|38-36—74
|+2
|Shane Lowry
|36-38—74
|+2
|Andrew Novak
|39-35—74
|+2
|Austin Smotherman
|38-36—74
|+2
|Sam Stevens
|35-39—74
|+2
|Jacob Bridgeman
|38-37—75
|+3
|Joel Dahmen
|37-38—75
|+3
|Michael Kim
|39-36—75
|+3
|Matthew McCarty
|37-38—75
|+3
|J.T. Poston
|38-37—75
|+3
|Tommy Fleetwood
|38-38—76
|+4
|Sungjae Im
|37-39—76
|+4
|Ryan Gerard
|39-38—77
|+5
|Hao-Tong Li
|38-39—77
|+5
|Pierceson Coody
|39-40—79
|+7
|Aldrich Potgieter
|39-40—79
|+7
|Justin Thomas
|38-41—79
|+7
