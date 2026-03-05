Live Radio
Home » Sports » Arnold Palmer Invitational presented…

Arnold Palmer Invitational presented by Mastercard Par Scores

The Associated Press

March 5, 2026, 6:10 PM

Thursday

At Bay Hill Club

Orlando, Fla.

Purse: $20 million

Yardage: 7,466; Par: 72

First Round

Daniel Berger 33-30—63 -9
Ludvig Aberg 32-34—66 -6
Collin Morikawa 35-31—66 -6
Jhonattan Vegas 34-33—67 -5
Cameron Young 34-33—67 -5
Ryan Fox 35-33—68 -4
Xander Schauffele 34-34—68 -4
Adam Scott 34-34—68 -4
Bud Cauley 35-34—69 -3
Corey Conners 36-33—69 -3
Harris English 35-34—69 -3
Rickie Fowler 35-34—69 -3
Chris Gotterup 35-34—69 -3
Billy Horschel 36-33—69 -3
Kurt Kitayama 35-34—69 -3
Min Woo Lee 33-36—69 -3
Keith Mitchell 34-35—69 -3
Akshay Bhatia 37-33—70 -2
Russell Henley 37-33—70 -2
Hideki Matsuyama 34-36—70 -2
Maverick McNealy 34-36—70 -2
Justin Rose 36-34—70 -2
Scottie Scheffler 35-35—70 -2
Sahith Theegala 33-37—70 -2
Michael Thorbjornsen 34-36—70 -2
Daniel Bennett 36-35—71 -1
Keegan Bradley 36-35—71 -1
Brian Campbell 36-35—71 -1
Patrick Cantlay 37-34—71 -1
Ryo Hisatsune 35-36—71 -1
Si Woo Kim 36-35—71 -1
Taylor Moore 37-34—71 -1
Nicolas Echavarria 30-42—72 E
Ben Griffin 35-37—72 E
Nicolai Hojgaard 35-37—72 E
Viktor Hovland 35-37—72 E
Robert MacIntyre 36-36—72 E
Denny McCarthy 35-37—72 E
Rory McIlroy 34-38—72 E
Alex Noren 37-35—72 E
Patrick Rodgers 36-36—72 E
Jordan Spieth 36-36—72 E
Sepp Straka 35-37—72 E
Nick Taylor 36-36—72 E
Lucas Glover 38-35—73 +1
Harry Hall 37-36—73 +1
Brian Harman 36-37—73 +1
Chris Kirk 35-38—73 +1
Taylor Pendrith 38-35—73 +1
Andrew Putnam 36-37—73 +1
J.J. Spaun 36-37—73 +1
Sam Burns 37-37—74 +2
Jason Day 36-38—74 +2
Matt Fitzpatrick 39-35—74 +2
Max Greyserman 35-39—74 +2
Tom Hoge 38-36—74 +2
Shane Lowry 36-38—74 +2
Andrew Novak 39-35—74 +2
Austin Smotherman 38-36—74 +2
Sam Stevens 35-39—74 +2
Jacob Bridgeman 38-37—75 +3
Joel Dahmen 37-38—75 +3
Michael Kim 39-36—75 +3
Matthew McCarty 37-38—75 +3
J.T. Poston 38-37—75 +3
Tommy Fleetwood 38-38—76 +4
Sungjae Im 37-39—76 +4
Ryan Gerard 39-38—77 +5
Hao-Tong Li 38-39—77 +5
Pierceson Coody 39-40—79 +7
Aldrich Potgieter 39-40—79 +7
Justin Thomas 38-41—79 +7

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up