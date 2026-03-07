Puerto Rico Open Par Scores

Saturday
At Grand Reserve Country Club
Rio Grande, Puerto Rico
Purse: $4 million
Yardage: 7,506; Par: 72
Third Round
|Ricky Castillo
|68-68-68—204
|-12
|Chandler Blanchet
|64-67-74—205
|-11
|Blades Brown
|69-67-69—205
|-11
|John Parry
|72-65-68—205
|-11
|Matti Schmid
|71-66-68—205
|-11
|Jeremy Paul
|69-67-70—206
|-10
|Davis Thompson
|72-69-65—206
|-10
|Zac Blair
|71-68-68—207
|-9
|John Daly Jr.
|70-67-70—207
|-9
|Pontus Nyholm
|69-69-69—207
|-9
|Gordon Sargent
|65-70-72—207
|-9
|Jesper Svensson
|67-69-71—207
|-9
|Kihei Akina
|68-70-70—208
|-8
|Christiaan Bezuidenhout
|72-67-69—208
|-8
|Luke Clanton
|69-70-69—208
|-8
|Adrien Dumont De Chassart
|70-70-68—208
|-8
|Ben Silverman
|72-67-69—208
|-8
|David Skinns
|68-71-69—208
|-8
|Robert Streb
|69-73-66—208
|-8
|John VanDerLaan
|72-68-68—208
|-8
|Zachary Bauchou
|70-68-71—209
|-7
|David Ford
|70-70-69—209
|-7
|Adam Hadwin
|68-70-71—209
|-7
|Jimmy Stanger
|70-67-72—209
|-7
|A.J. Ewart
|72-67-71—210
|-6
|Beau Hossler
|69-68-73—210
|-6
|Chan Kim
|70-70-70—210
|-6
|Ben Kohles
|68-70-72—210
|-6
|Christo Lamprecht
|73-68-69—210
|-6
|Paul Peterson
|72-70-68—210
|-6
|Davis Riley
|73-68-69—210
|-6
|Hayden Springer
|68-70-72—210
|-6
|Fred Biondi
|71-71-69—211
|-5
|Ryan Brehm
|69-70-72—211
|-5
|Michael Brennan
|69-72-70—211
|-5
|Rafael Campos
|70-70-71—211
|-5
|Davis Chatfield
|70-69-72—211
|-5
|Seonghyeon Kim
|74-68-69—211
|-5
|Eugenio Lopez-Chacarra
|73-68-70—211
|-5
|Peter Malnati
|69-71-71—211
|-5
|Kevin Streelman
|73-68-70—211
|-5
|Adam Svensson
|72-68-71—211
|-5
|Danny Walker
|71-69-71—211
|-5
|Sudarshan Yellamaraju
|73-69-69—211
|-5
|Carson Young
|71-71-69—211
|-5
|Erik Barnes
|70-72-70—212
|-4
|Zecheng Dou
|69-71-72—212
|-4
|Brice Garnett
|71-68-73—212
|-4
|James Hahn
|72-68-72—212
|-4
|David Lipsky
|70-70-72—212
|-4
|Matthieu Pavon
|73-69-70—212
|-4
|Vince Whaley
|71-67-74—212
|-4
|Doug Ghim
|74-68-71—213
|-3
|Martin Laird
|70-71-72—213
|-3
|Henrik Norlander
|70-72-71—213
|-3
|Marcelo Rozo
|70-72-71—213
|-3
|Miles Russell
|71-71-71—213
|-3
|Danny Willett
|71-70-72—213
|-3
|Dylan Wu
|70-71-72—213
|-3
|Tyler Duncan
|73-69-72—214
|-2
|Austin Eckroat
|72-70-72—214
|-2
|Mark Hubbard
|74-67-73—214
|-2
|Isaiah Salinda
|72-70-72—214
|-2
|Frankie Capan
|69-72-74—215
|-1
|Hank Lebioda
|70-71-74—215
|-1
|Rasmus Neergaard-Petersen
|72-70-74—216
|E
|Camilo Villegas
|73-69-75—217
|+1
|Troy Merritt
|71-71-77—219
|+3
