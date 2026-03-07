Live Radio
Puerto Rico Open Par Scores

The Associated Press

March 7, 2026, 5:09 PM

Saturday

At Grand Reserve Country Club

Rio Grande, Puerto Rico

Purse: $4 million

Yardage: 7,506; Par: 72

Third Round

Ricky Castillo 68-68-68—204 -12
Chandler Blanchet 64-67-74—205 -11
Blades Brown 69-67-69—205 -11
John Parry 72-65-68—205 -11
Matti Schmid 71-66-68—205 -11
Jeremy Paul 69-67-70—206 -10
Davis Thompson 72-69-65—206 -10
Zac Blair 71-68-68—207 -9
John Daly Jr. 70-67-70—207 -9
Pontus Nyholm 69-69-69—207 -9
Gordon Sargent 65-70-72—207 -9
Jesper Svensson 67-69-71—207 -9
Kihei Akina 68-70-70—208 -8
Christiaan Bezuidenhout 72-67-69—208 -8
Luke Clanton 69-70-69—208 -8
Adrien Dumont De Chassart 70-70-68—208 -8
Ben Silverman 72-67-69—208 -8
David Skinns 68-71-69—208 -8
Robert Streb 69-73-66—208 -8
John VanDerLaan 72-68-68—208 -8
Zachary Bauchou 70-68-71—209 -7
David Ford 70-70-69—209 -7
Adam Hadwin 68-70-71—209 -7
Jimmy Stanger 70-67-72—209 -7
A.J. Ewart 72-67-71—210 -6
Beau Hossler 69-68-73—210 -6
Chan Kim 70-70-70—210 -6
Ben Kohles 68-70-72—210 -6
Christo Lamprecht 73-68-69—210 -6
Paul Peterson 72-70-68—210 -6
Davis Riley 73-68-69—210 -6
Hayden Springer 68-70-72—210 -6
Fred Biondi 71-71-69—211 -5
Ryan Brehm 69-70-72—211 -5
Michael Brennan 69-72-70—211 -5
Rafael Campos 70-70-71—211 -5
Davis Chatfield 70-69-72—211 -5
Seonghyeon Kim 74-68-69—211 -5
Eugenio Lopez-Chacarra 73-68-70—211 -5
Peter Malnati 69-71-71—211 -5
Kevin Streelman 73-68-70—211 -5
Adam Svensson 72-68-71—211 -5
Danny Walker 71-69-71—211 -5
Sudarshan Yellamaraju 73-69-69—211 -5
Carson Young 71-71-69—211 -5
Erik Barnes 70-72-70—212 -4
Zecheng Dou 69-71-72—212 -4
Brice Garnett 71-68-73—212 -4
James Hahn 72-68-72—212 -4
David Lipsky 70-70-72—212 -4
Matthieu Pavon 73-69-70—212 -4
Vince Whaley 71-67-74—212 -4
Doug Ghim 74-68-71—213 -3
Martin Laird 70-71-72—213 -3
Henrik Norlander 70-72-71—213 -3
Marcelo Rozo 70-72-71—213 -3
Miles Russell 71-71-71—213 -3
Danny Willett 71-70-72—213 -3
Dylan Wu 70-71-72—213 -3
Tyler Duncan 73-69-72—214 -2
Austin Eckroat 72-70-72—214 -2
Mark Hubbard 74-67-73—214 -2
Isaiah Salinda 72-70-72—214 -2
Frankie Capan 69-72-74—215 -1
Hank Lebioda 70-71-74—215 -1
Rasmus Neergaard-Petersen 72-70-74—216 E
Camilo Villegas 73-69-75—217 +1
Troy Merritt 71-71-77—219 +3

