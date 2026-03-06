Arnold Palmer Invitational presented by Mastercard Par Scores

Friday At Bay Hill Club Orlando, Fla. Purse: $20 million Yardage: 7,466; Par: 72 Second Round Daniel Berger 63-68—131 -13…
Friday
At Bay Hill Club
Orlando, Fla.
Purse: $20 million
Yardage: 7,466; Par: 72
Second Round
|Daniel Berger
|63-68—131
|-13
|Akshay Bhatia
|70-66—136
|-8
|Ludvig Aberg
|66-71—137
|-7
|Collin Morikawa
|66-71—137
|-7
|Sahith Theegala
|70-67—137
|-7
|Rickie Fowler
|69-69—138
|-6
|Russell Henley
|70-69—139
|-5
|Xander Schauffele
|68-71—139
|-5
|Bud Cauley
|69-71—140
|-4
|Ryan Fox
|68-72—140
|-4
|Chris Gotterup
|69-71—140
|-4
|Min Woo Lee
|69-71—140
|-4
|Rory McIlroy
|72-68—140
|-4
|Cameron Young
|67-73—140
|-4
|Harris English
|69-72—141
|-3
|Scottie Scheffler
|70-71—141
|-3
|Adam Scott
|68-73—141
|-3
|Sepp Straka
|72-69—141
|-3
|Michael Thorbjornsen
|70-71—141
|-3
|Daniel Bennett
|71-71—142
|-2
|Harry Hall
|73-69—142
|-2
|Ryo Hisatsune
|71-71—142
|-2
|Si Woo Kim
|71-71—142
|-2
|Corey Conners
|69-74—143
|-1
|Billy Horschel
|69-74—143
|-1
|Kurt Kitayama
|69-74—143
|-1
|Jordan Spieth
|72-71—143
|-1
|Jhonattan Vegas
|67-76—143
|-1
|Jacob Bridgeman
|75-69—144
|E
|Matt Fitzpatrick
|74-70—144
|E
|Max Greyserman
|74-70—144
|E
|Viktor Hovland
|72-72—144
|E
|Michael Kim
|75-69—144
|E
|Robert MacIntyre
|72-72—144
|E
|Hideki Matsuyama
|70-74—144
|E
|Maverick McNealy
|70-74—144
|E
|Alex Noren
|72-72—144
|E
|Andrew Putnam
|73-71—144
|E
|Nick Taylor
|72-72—144
|E
|Tommy Fleetwood
|76-69—145
|+1
|Nicolai Hojgaard
|72-73—145
|+1
|Chris Kirk
|73-72—145
|+1
|Matthew McCarty
|75-70—145
|+1
|Keith Mitchell
|69-76—145
|+1
|Taylor Moore
|71-74—145
|+1
|Patrick Rodgers
|72-73—145
|+1
|Austin Smotherman
|74-71—145
|+1
|Nicolas Echavarria
|72-74—146
|+2
|Lucas Glover
|73-73—146
|+2
|Brian Harman
|73-73—146
|+2
|Andrew Novak
|74-72—146
|+2
|Taylor Pendrith
|73-73—146
|+2
Missed Cut
|Brian Campbell
|71-76—147
|+3
|Joel Dahmen
|75-72—147
|+3
|Ryan Gerard
|77-70—147
|+3
|Ben Griffin
|72-75—147
|+3
|Tom Hoge
|74-73—147
|+3
|Hao-Tong Li
|77-70—147
|+3
|Shane Lowry
|74-73—147
|+3
|J.J. Spaun
|73-74—147
|+3
|Sam Burns
|74-74—148
|+4
|Patrick Cantlay
|71-77—148
|+4
|Jason Day
|74-74—148
|+4
|Sungjae Im
|76-72—148
|+4
|Keegan Bradley
|71-78—149
|+5
|Pierceson Coody
|79-70—149
|+5
|Denny McCarthy
|72-77—149
|+5
|Justin Rose
|70-80—150
|+6
|Sam Stevens
|74-76—150
|+6
|Aldrich Potgieter
|79-76—155
|+11
|J.T. Poston
|75-81—156
|+12
|Justin Thomas
|79-79—158
|+14
Copyright
© 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.