Arnold Palmer Invitational presented by Mastercard Par Scores

The Associated Press

March 6, 2026, 6:19 PM

Friday

At Bay Hill Club

Orlando, Fla.

Purse: $20 million

Yardage: 7,466; Par: 72

Second Round

Daniel Berger 63-68—131 -13
Akshay Bhatia 70-66—136 -8
Ludvig Aberg 66-71—137 -7
Collin Morikawa 66-71—137 -7
Sahith Theegala 70-67—137 -7
Rickie Fowler 69-69—138 -6
Russell Henley 70-69—139 -5
Xander Schauffele 68-71—139 -5
Bud Cauley 69-71—140 -4
Ryan Fox 68-72—140 -4
Chris Gotterup 69-71—140 -4
Min Woo Lee 69-71—140 -4
Rory McIlroy 72-68—140 -4
Cameron Young 67-73—140 -4
Harris English 69-72—141 -3
Scottie Scheffler 70-71—141 -3
Adam Scott 68-73—141 -3
Sepp Straka 72-69—141 -3
Michael Thorbjornsen 70-71—141 -3
Daniel Bennett 71-71—142 -2
Harry Hall 73-69—142 -2
Ryo Hisatsune 71-71—142 -2
Si Woo Kim 71-71—142 -2
Corey Conners 69-74—143 -1
Billy Horschel 69-74—143 -1
Kurt Kitayama 69-74—143 -1
Jordan Spieth 72-71—143 -1
Jhonattan Vegas 67-76—143 -1
Jacob Bridgeman 75-69—144 E
Matt Fitzpatrick 74-70—144 E
Max Greyserman 74-70—144 E
Viktor Hovland 72-72—144 E
Michael Kim 75-69—144 E
Robert MacIntyre 72-72—144 E
Hideki Matsuyama 70-74—144 E
Maverick McNealy 70-74—144 E
Alex Noren 72-72—144 E
Andrew Putnam 73-71—144 E
Nick Taylor 72-72—144 E
Tommy Fleetwood 76-69—145 +1
Nicolai Hojgaard 72-73—145 +1
Chris Kirk 73-72—145 +1
Matthew McCarty 75-70—145 +1
Keith Mitchell 69-76—145 +1
Taylor Moore 71-74—145 +1
Patrick Rodgers 72-73—145 +1
Austin Smotherman 74-71—145 +1
Nicolas Echavarria 72-74—146 +2
Lucas Glover 73-73—146 +2
Brian Harman 73-73—146 +2
Andrew Novak 74-72—146 +2
Taylor Pendrith 73-73—146 +2

Missed Cut

Brian Campbell 71-76—147 +3
Joel Dahmen 75-72—147 +3
Ryan Gerard 77-70—147 +3
Ben Griffin 72-75—147 +3
Tom Hoge 74-73—147 +3
Hao-Tong Li 77-70—147 +3
Shane Lowry 74-73—147 +3
J.J. Spaun 73-74—147 +3
Sam Burns 74-74—148 +4
Patrick Cantlay 71-77—148 +4
Jason Day 74-74—148 +4
Sungjae Im 76-72—148 +4
Keegan Bradley 71-78—149 +5
Pierceson Coody 79-70—149 +5
Denny McCarthy 72-77—149 +5
Justin Rose 70-80—150 +6
Sam Stevens 74-76—150 +6
Aldrich Potgieter 79-76—155 +11
J.T. Poston 75-81—156 +12
Justin Thomas 79-79—158 +14

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

