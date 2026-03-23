The Associated Press

March 23, 2026, 3:04 PM

Jan. 8-11 _ The Sentry, Kapalua, Hawaii (canceled)

Jan. 15-18 _ Sony Open in Hawaii (Chris Gotterup)

Jan. 22-25 _ The American Express (Scottie Scheffler)

Jan. 29-Feb. 1 _ Farmers Insurance Open (Justin Rose)

Feb. 5-8 _ WM Phoenix Open (Chris Gotterup)

Feb. 12-15 _ AT&T Pebble Beach Pro-Am (Collin Morikawa)

Feb. 19-22 _ The Genesis Invitational (Jacob Bridgeman)

Feb. 26-March 1 _ Cognizant Classic in The Palm Beaches (Nicolas Echavarria)

March 5-8 _ Arnold Palmer Invitational presented by Mastercard (Akshay Bhatia)

March 5-8 _ Puerto Rico Open (Ricky Castillo)

March 12-15 _ THE PLAYERS Championship (Cameron Young)

March 19-22 _ Valspar Championship (Matt Fitzpatrick)

March 26-29 _ Texas Children’s Houston Open, Houston

April 2-5 _ Valero Texas Open, San Antonio

April 9-12 _ Masters Tournament, Augusta, Ga.

April 16-19 _ RBC Heritage, Hilton Head, S.C.

April 23-26 _ Zurich Classic of New Orleans, New Orleans

April 30-May 3 _ Cadillac Championship, Miami

May 7-10 _ Truist Championship, Charlotte, N.C.

May 7-10 _ ONEflight Myrtle Beach Classic, Myrtle Beach, S.C.

May 14-17 _ PGA Championship, Newtown Square, Pa.

May 21-24 _ THE CJ CUP Byron Nelson, McKinney, Texas

May 28-31 _ Charles Schwab Challenge, Fort Worth, Texas

June 4-7 _ the Memorial Tournament presented by Workday, Dublin, Ohio

June 11-14 _ RBC Canadian Open, Alton, Ontario

June 18-21 _ U.S. Open, Southampton, N.Y.

June 25-28 _ Travelers Championship, Cromwell, Conn.

July 2-5 _ John Deere Classic, Silvis, Ill.

July 9-12 _ Genesis Scottish Open, North Berwick, United Kingdom

July 9-12 _ ISCO Championship, Louisville, Ky.

July 16-19 _ The Open Championship, Southport, United Kingdom

July 16-19 _ Corales Puntacana Championship, Punta Cana, Dominican Republic

July 23-26 _ 3M Open, Blaine, Minn.

July 30-Aug. 2 _ Rocket Classic, Detroit

Aug. 6-9 _ Wyndham Championship, Greensboro, N.C.

Aug. 13-16 _ FedEx St. Jude Championship, Memphis, Tenn.

Aug. 20-23 _ BMW Championship, Saint Louis, Mo.

Aug. 27-30 _ TOUR Championship, Atlanta

Sept. 17-20 _ Biltmore Championship Asheville, Arden, N.C.

Sept. 24-27 _ Presidents Cup, Medinah, Ill.

Oct. 1-4 _ Bank of Utah Championship, Ivins, Utah

Oct. 8-11 _ Baycurrent Classic, Kanagawa, Japan

Oct. 22-25 _ Butterfield Bermuda Championship, Southampton, Bermuda

Oct. 29-Nov. 1 _ VidantaWorld Mexico Open, Vallarta, Mexico

Nov. 5-8 _ World Wide Technology Championship, Cabo San Lucas, Mexico

Nov. 12-15 _ Good Good Championship, Austin, Texas

Nov. 19-22 _ The RSM Classic, Sea Island, Ga.

Dec. 3-6 _ Hero World Challenge, Nassau, Bahamas

Dec. 11-13 _ Grant Thornton Invitational, Naples, Fla.

