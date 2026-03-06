NHRA Gatornationals Qualifying

Friday
At Gainesville Raceway
Gainesville, Fla.
Qualifying after two rounds
Top Fuel
1. Josh Hart, 3.658 seconds, 340.30 mph; 2. Shawn Langdon, 3.681, 338.09; 3. Leah Pruett, 3.690, 329.10; 4. Antron Brown, 3.694, 331.85; 5. Tony Stewart, 3.703, 339.96; 6. Doug Kalitta, 3.703, 334.07; 7. Tony Schumacher, 3.710, 338.60; 8. Tripp Tatum, 3.725, 323.81; 9. Billy Torrence, 3.741, 334.90; 10. Shawn Reed, 3.757, 325.61; 11. Justin Ashley, 3.762, 334.73; 12. Clay Millican, 3.773, 321.35; 13. Gary Pritchett, 3.790, 304.67; 14. Jasmine Salinas, 3.791, 329.67; 15. Maddi Gordon, 3.793, 321.35; 16. Dan Mercier, 3.885, 266.32. Not Qualified: 17. Scott Farley, 5.186, 140.36; 18. Will Smith, 9.393, 77.11.
Funny Car
1. Ron Capps, Toyota GR Supra, 3.890, 334.07; 2. J.R. Todd, GR Supra, 3.912, 334.15; 3. Paul Lee, Dodge Charger, 3.920, 331.12; 4. Chad Green, Ford Mustang, 3.926, 326.08; 5. Matt Hagan, Charger, 3.931, 331.36; 6. Cruz Pedregon, Charger, 3.948, 329.91; 7. Daniel Wilkerson, Mustang, 3.961, 323.19; 8. Jordan Vandergriff, Chevy Camaro, 3.990, 318.47; 9. Hunter Green, Charger, 4.048, 318.77; 10. Julie Nataas, GR Supra, 4.082, 261.72; 11. Terry Haddock, Mustang, 4.095, 305.36; 12. Austin Prock, Mustang, 4.836, 217.74; 13. Dave Richards, Mustang, 5.501, 134.48; 14. Jack Beckman, Camaro, 5.644, 130.49; 15. Alexis DeJoria, Camaro, 6.045, 112.65; 16. Spencer Hyde, Mustang, 6.122, 108.77. Not Qualified: 17. Buddy Hull, 6.482, 100.61; 18. Todd Lesenko, 7.139, 92.40; 19. John Smith, 24.017, 59.16.
Pro Stock
1. Cody Coughlin, Chevy Camaro, 6.523, 210.01; 2. Matt Hartford, Camaro, 6.533, 210.41; 3. Matt Latino, Camaro, 6.533, 210.37; 4. Deric Kramer, Camaro, 6.535, 209.82; 5. Greg Stanfield, Camaro, 6.538, 208.49; 6. Dallas Glenn, Camaro, 6.540, 209.79; 7. Troy Coughlin, Camaro, 6.541, 208.62; 8. Eric Latino, Camaro, 6.545, 209.52; 9. Erica Enders, Camaro, 6.547, 209.79; 10. Aaron Stanfield, Camaro, 6.548, 209.88; 11. Jeg Coughlin, Camaro, 6.549, 208.36; 12. Cody Anderson, Camaro, 6.556, 209.88; 13. Stephen Bell, Camaro, 6.566, 207.98; 14. Kenny Delco, Camaro, 6.575, 208.04; 15. Chris McGaha, Camaro, 6.583, 208.52; 16. Shane Tucker, Camaro, 6.593, 208.23. Not Qualified: 17. Greg Anderson, 6.595, 209.56; 18. Mason McGaha, 6.599, 209.26; 19. Brandon Miller, 6.602, 207.62; 20. Derrick Reese, 6.682, 206.48; 21. Rodger Brogdon, 8.065, 127.98.
Pro Stock Motorcycle
1. Angie Smith, Buell, 6.740, 199.58; 2. Richard Gadson, Suzuki, 6.746, 200.00; 3. Gaige Herrera, Suzuki, 6.761, 199.91; 4. Matt Smith, Buell, 6.764, 200.77; 5. Clayton Howey, Suzuki, 6.800, 197.88; 6. Chase Van Sant, Suzuki, 6.803, 198.15; 7. John Hall, Beull, 6.804, 199.97; 8. Ryan Oehler, Buell, 6.811, 197.77; 9. Jianna Evaristo, Buell, 6.834, 200.32; 10. Brayden Davis, Buell, 6.838, 196.33; 11. Kelly Clontz, Suzuki, 6.843, 197.68; 12. Steve Johnson, Suzuki, 6.857, 195.48; 13. Geno Scali, Suzuki, 6.882, 197.94; 14. Marc Ingwersen, Buell, 6.922, 195.73; 15. Chris Bostick, Suzuki, 7.087, 166.70.
