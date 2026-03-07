NHRA Gatornationals Pairings

Saturday
At Gainesville Raceway
Gainesville, Fla.
Sunday’s Pairings
Top Fuel
1. Josh Hart, 3.658 seconds, 340.30 mph vs. 16. Dan Mercier, 3.885, 266.32; 2. Shawn Langdon, 3.681, 338.09 vs. 15. Maddi Gordon, 3.793, 321.35; 3. Leah Pruett, 3.690, 329.10 vs. 14. Jasmine Salinas, 3.791, 329.67; 4. Antron Brown, 3.694, 331.85 vs. 13. Gary Pritchett, 3.790, 304.67; 5. Tony Stewart, 3.703, 339.96 vs. 12. Clay Millican, 3.773, 321.35; 6. Doug Kalitta, 3.703, 334.07 vs. 11. Justin Ashley, 3.762, 334.73; 7. Tony Schumacher, 3.710, 338.60 vs. 10. Shawn Reed, 3.757, 325.61; 8. Tripp Tatum, 3.725, 323.81 vs. 9. Billy Torrence, 3.741, 334.90.
Did Not Qualify: 17. Scott Farley, 4.051, 298.73; 18. Will Smith, 4.248, 228.15; 19. Cameron Ferre, 7.365, 95.47.
Funny Car
1. Ron Capps, Toyota GR Supra, 3.890, 334.07 vs. 16. John Smith, Dodge Charger, 4.188, 296.37; 2. J.R. Todd, GR Supra, 3.912, 334.15 vs. 15. Dave Richards, Ford Mustang, 4.127, 320.28; 3. Paul Lee, Charger, 3.920, 331.12 vs. 14. Spencer Hyde, Mustang, 4.104, 305.70; 4. Chad Green, Mustang, 3.926, 326.08 vs. 13. Terry Haddock, Mustang, 4.095, 305.36; 5. Matt Hagan, Charger, 3.931, 331.36 vs. 12. Julie Nataas, GR Supra, 4.081, 319.07; 6. Cruz Pedregon, Charger, 3.948, 329.91 vs. 11. Alexis DeJoria, Chevy Camaro, 4.060, 324.83; 7. Daniel Wilkerson, Mustang, 3.961, 323.19 vs. 10. Hunter Green, Charger, 4.048, 318.77; 8. Jordan Vandergriff, Camaro, 3.990, 318.47 vs. 9. Jack Beckman, Camaro, 4.029, 324.83.
Did Not Qualify: 17. Buddy Hull, 4.213, 267.22; 18. Todd Lesenko, 4.433, 278.17; 19. Austin Prock, 4.836, 217.74.
Pro Stock
1. Cody Coughlin, Chevy Camaro, 6.523, 210.01 vs. 16. Chris McGaha, Camaro, 6.583, 208.52; 2. Matt Hartford, Camaro, 6.533, 210.41 vs. 15. Kenny Delco, Camaro, 6.575, 208.04; 3. Matt Latino, Camaro, 6.533, 210.37 vs. 14. Stephen Bell, Camaro, 6.566, 207.98; 4. Deric Kramer, Camaro, 6.535, 209.82 vs. 13. Greg Anderson, Camaro, 6.556, 208.84; 5. Greg Stanfield, Camaro, 6.538, 208.49 vs. 12. Cody Anderson, Camaro, 6.556, 209.88; 6. Dallas Glenn, Camaro, 6.540, 209.79 vs. 11. Jeg Coughlin, Camaro, 6.549, 208.36; 7. Troy Coughlin, Camaro, 6.541, 208.62 vs. 10. Aaron Stanfield, Camaro, 6.548, 209.88; 8. Eric Latino, Camaro, 6.545, 209.52 vs. 9. Erica Enders, Camaro, 6.547, 209.79.
Did Not Qualify: 17. Shane Tucker, 6.593, 208.49; 18. Mason McGaha, 6.599, 209.26; 19. Brandon Miller, 6.602, 207.62; 20. Rodger Brogdon, 6.624, 207.59; 21. Derrick Reese, 6.669, 206.48.
Pro Stock Motorcycle
1. Angie Smith, Buell, 6.740, 199.58 vs. 16. Kimberly Morrell, Suzuki, 7.857, 148.97; 2. Richard Gadson, Suzuki, 6.746, 200.00 vs. 15. Geno Scali, Suzuki, 6.882, 197.94; 3. Matt Smith, Buell, 6.749, 200.71 vs. 14. Chris Bostick, Suzuki, 6.880, 195.08; 4. Gaige Herrera, Suzuki, 6.761, 199.91 vs. 13. Marc Ingwersen, Buell, 6.847, 196.70; 5. John Hall, Beull, 6.791, 199.08 vs. 12. Brayden Davis, Buell, 6.838, 196.33; 6. Clayton Howey, Suzuki, 6.800, 197.88 vs. 11. Kelly Clontz, Suzuki, 6.836, 197.97; 7. Chase Van Sant, Suzuki, 6.803, 198.15 vs. 10. Ryan Oehler, Buell, 6.811, 197.77; 8. Steve Johnson, Suzuki, 6.807, 197.65 vs. 9. Jianna Evaristo, Buell, 6.808, 199.91.
