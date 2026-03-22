NHRA Arizona Nationals Results

Sunday At Firebird Motorsports Park Chandler, Ariz., Results
Top Fuel
1. Shawn Langdon; 2. Leah Pruett; 3. Doug Kalitta; 4. Maddi Gordon; 5. Tony Stewart; 6. Billy Torrence; 7. Tony Schumacher; 8. Josh Hart; 9. Will Smith; 10. Shawn Reed; 11. Jaren Mott; 12. Antron Brown; 13. Justin Ashley; 14. Clay Millican; 15. Cameron Ferre.
Funny Car
1. Ron Capps; 2. Spencer Hyde; 3. Matt Hagan; 4. Paul Lee; 5. Daniel Wilkerson; 6. J.R. Todd; 7. Jordan Vandergriff; 8. Chad Green; 9. Jack Beckman; 10. Cruz Pedregon; 11. Austin Prock; 12. Dave Richards; 13. Blake Alexander; 14. Jason Rupert; 15. Dylan Winefsky; 16. Alexis DeJoria.
Pro Stock
1. Dallas Glenn; 2. Cody Coughlin; 3. Greg Stanfield; 4. Jeg Coughlin; 5. Aaron Stanfield; 6. Matt Latino; 7. Chris McGaha; 8. Erica Enders; 9. Greg Anderson; 10. Troy Coughlin Jr.; 11. Deric Kramer; 12. Eric Latino; 13. Matt Hartford; 14. Stephen Bell; 15. Chris Vang; 16. Cody Anderson.
Final results
Top Fuel — Shawn Langdon, 3.877 seconds, 325.45 mph def. Leah Pruett, 3.930 seconds, 317.57 mph.
Funny Car — Ron Capps, Toyota GR Supra, 4.124, 303.23 def. Spencer Hyde, Ford Mustang, 4.326, 259.76.
Pro Stock — Dallas Glenn, Chevy Camaro, 6.627, 206.39 def. Cody Coughlin, Camaro, 6.674, 207.30.
Super Stock — Tim Seymour, Chevy Camaro, 9.208, 145.20 def. Evan Kowalski, Chevy Cobalt, 9.229, 136.22.
Stock Eliminator — Justin Lamb, Chevy Camaro, 9.512, 139.80 def. Leo Glasbrenner, Camaro, Foul – Red Light.
Super Comp — Doug Johnson, Dragster, 8.888, 176.63 def. Tanner Theobald, Dragster, 8.880, 173.38.
Super Gas — Val Torres Jr., Chevy Camaro, 16.241, 62.66 def. Chris Gabbard, Plymouth Duster, Foul – Red Light.
Top Sportsman — Rob Mendenhall, chevy Camaro, 6.969, 196.73 def. Will Yakimetz, Camaro, 6.864, 172.28.
Top Dragster — Cooper Chun, Dragster, 7.741, 152.21 def. Dylan Hough, Dragster, Foul – Red Light.
Pro Modified — Justin Bond, Chevy Camaro, 5.736, 251.81 def. Steve Jackson, Camaro, Foul – Red Light.
Legacy Nitro Funny Car — Nathan Sitko, Pontiac Firebird, 4.799, 236.71 def. Ryan Horan, Chevy Camaro, Broke.
Final round-by-round results TOP FUEL:
ROUND ONE — Tony Stewart, 3.823, 329.99 def. Shawn Reed, 3.932, 316.38; Maddi Gordon, 3.852, 324.98 def. Jaren Mott, 3.962, 281.07; Leah Pruett, 3.827, 327.74 def. Cameron Ferre, 4.670, 178.47; Shawn Langdon, 3.832, 331.04 was unopposed; Doug Kalitta, 3.791, 331.94 def. Will Smith, 3.852, 320.97; Billy Torrence, 3.844, 329.10 def. Antron Brown, 4.109, 250.13; Josh Hart, 4.000, 280.02 def. Justin Ashley, 4.115, 269.03; Tony Schumacher, 4.329, 239.82 def. Clay Millican, 4.595, 170.13;
QUARTERFINALS — Langdon, 3.859, 329.02 def. Schumacher, 3.987, 282.24; Pruett, 3.887, 319.52 def. Hart, 4.081, 275.62; Gordon, 3.851, 324.83 def. Stewart, 3.950, 311.13; Kalitta, 3.874, 327.59 def. Torrence, 3.953, 321.96;
SEMIFINALS — Pruett, 3.887, 316.52 def. Kalitta, 3.926, 314.75; Langdon, 3.979, 297.68 def. Gordon, 4.396, 187.31;
FINAL — Langdon, 3.877, 325.45 def. Pruett, 3.930, 317.57.
FUNNY CAR:
ROUND ONE — Spencer Hyde, Ford Mustang, 4.014, 315.64 def. Blake Alexander, Dodge Charger, 4.583, 198.70; Daniel Wilkerson, Mustang, 4.001, 322.04 def. Jack Beckman, Chevy Camaro, 4.021, 273.88; Chad Green, Mustang, 4.011, 320.97 def. Dylan Winefsky, Charger, 5.369, 138.73; Matt Hagan, Charger, 4.031, 322.34 def. Cruz Pedregon, Charger, 4.100, 299.53; Jordan Vandergriff, Camaro, 3.984, 318.62 def. Alexis DeJoria, Camaro, Foul – Red Light; Paul Lee, Charger, 4.054, 318.17 def. Dave Richards, Mustang, 4.548, 206.83; Ron Capps, Toyota GR Supra, 3.980, 323.19 def. Jason Rupert, Mustang, 4.672, 186.05; J.R. Todd, GR Supra, 4.043, 321.19 def. Austin Prock, Mustang, 4.307, 261.88;
QUARTERFINALS — Lee, 4.252, 286.32 def. Green, 7.845, 90.76; Hagan, 4.621, 189.71 def. Vandergriff, 4.650, 181.86; Capps, 4.144, 274.39 def. Wilkerson, 4.157, 307.30; Hyde, 4.145, 301.27 def. Todd, 4.160, 297.88;
SEMIFINALS — Hyde, 4.185, 292.65 def. Hagan, 4.211, 286.92; Capps, 4.124, 303.09 def. Lee, 4.240, 271.30;
FINAL — Capps, 4.124, 303.23 def. Hyde, 4.326, 259.76.
PRO STOCK:
ROUND ONE — Cody Coughlin, Chevy Camaro, 6.621, 207.05 def. Eric Latino, Camaro, 6.611, 208.59; Aaron Stanfield, Camaro, 6.620, 206.73 def. Chris Vang, Camaro, Broke; Matt Latino, Camaro, 6.625, 208.55 def. Matt Hartford, Camaro, 6.612, 205.98; Jeg Coughlin, Camaro, 6.606, 206.95 def. Deric Kramer, Camaro, 6.609, 207.98; Erica Enders, Camaro, 6.593, 207.02 def. Cody Anderson, Camaro, Foul – Red Light; Dallas Glenn, Camaro, 6.587, 207.43 def. Stephen Bell, Camaro, 6.631, 207.34; Chris McGaha, Camaro, 6.625, 209.39 def. Greg Anderson, Camaro, 6.577, 207.24; Greg Stanfield, Camaro, 6.585, 206.80 def. Troy Coughlin Jr., Camaro, 6.595, 206.80;
QUARTERFINALS — C. Coughlin, 6.646, 207.11 def. C. McGaha, 7.779, 143.64; J. Coughlin, 7.962, 183.54 def. Enders, 12.697, 69.50; Glenn, 6.610, 207.59 def. M. Latino, 6.645, 208.39; G. Stanfield, 6.633, 206.54 def. A. Stanfield, 6.642, 207.34;
SEMIFINALS — C. Coughlin, 6.697, 206.10 def. J. Coughlin, 6.728, 206.99; Glenn, 6.646, 205.91 def. G. Stanfield, 6.685, 206.73;
FINAL — Glenn, 6.627, 206.39 def. C. Coughlin, 6.674, 207.30.
Point standings
Top Fuel
1. Doug Kalitta, 176; 2. Josh Hart, 174; 3. Shawn Langdon, 170; 4. Leah Pruett, 158; 5. Maddi Gordon, 152; 6. Tony Stewart, 108; 7. Antron Brown, 107; 8. Tony Schumacher, 101; 9. Billy Torrence, 78; 10. (tie) Justin Ashley, 65 and Shawn Reed, 65.
Funny Car
1. Chad Green, 174; 2. Spencer Hyde, 156; 3. Ron Capps, 151; 4. J.R. Todd, 140; 5. Matt Hagan, 135; 6. Alexis DeJoria, 126; 7. Jordan Vandergriff, 125; 8. Paul Lee, 111; 9. Daniel Wilkerson, 107; 10. Jack Beckman, 64.
Pro Stock
1. Dallas Glenn, 195; 2. Matt Hartford, 160; 3. Cody Coughlin, 158; 4. Greg Anderson, 142; 5. Erica Enders, 128; 6. Greg Stanfield, 118; 7. Matt Latino, 109; 8. Jeg Coughlin, 107; 9. Aaron Stanfield, 106; 10. Cody Anderson, 83.
