NHRA Arizona Nationals Pairings

Saturday
At Firebird Motorsports Park
Chandler, Ariz.,
Sunday’s Pairings
Top Fuel
1. Shawn Langdon, 3.783 seconds, 331.36 mph vs. Bye; 2. Leah Pruett, 3.788, 325.92 vs. 15. Cameron Ferre, 8.305, 71.58; 3. Doug Kalitta, 3.804, 330.55 vs. 14. Will Smith, 4.196, 260.36; 4. Maddi Gordon, 3.806, 329.42 vs. 13. Jaren Mott, 4.137, 229.16; 5. Tony Stewart, 3.809, 327.03 vs. 12. Shawn Reed, 3.942, 311.13; 6. Antron Brown, 3.822, 325.77 vs. 11. Billy Torrence, 3.876, 317.72; 7. Justin Ashley, 3.827, 327.35 vs. 10. Josh Hart, 3.854, 328.30; 8. Tony Schumacher, 3.850, 327.03 vs. 9. Clay Millican, 3.853, 325.22.
Funny Car
1. Spencer Hyde, Ford Mustang, 3.979, 317.64 vs. 16. Blake Alexander, Dodge Charger, 4.181, 304.25; 2. Jack Beckman, Chevy Camaro, 3.982, 323.97 vs. 15. Daniel Wilkerson, Mustang, 4.165, 302.82; 3. Chad Green, Mustang, 3.990, 321.04 vs. 14. Dylan Winefsky, Charger, 4.159, 299.93; 4. Matt Hagan, Charger, 3.998, 321.04 vs. 13. Cruz Pedregon, Charger, 4.088, 278.23; 5. Jordan Vandergriff, Camaro, 4.011, 300.33 vs. 12. Alexis DeJoria, Camaro, 4.081, 298.47; 6. Paul Lee, Charger, 4.021, 311.49 vs. 11. Dave Richards, Mustang, 4.049, 324.12; 7. Ron Capps, Toyota GR Supra, 4.023, 317.79 vs. 10. Jason Rupert, Mustang, 4.044, 315.05; 8. J.R. Todd, GR Supra, 4.024, 322.58 vs. 9. Austin Prock, Mustang, 4.041, 320.05.
Did Not Qualify: 17. Todd Lesenko, 4.255, 256.70.
Pro Stock
1. Greg Anderson, Chevy Camaro, 6.532, 208.42 vs. 16. Chris McGaha, Camaro, 6.598, 209.62; 2. Greg Stanfield, Camaro, 6.558, 209.10 vs. 15. Troy Coughlin Jr., Camaro, 6.592, 208.55; 3. Dallas Glenn, Camaro, 6.558, 208.91 vs. 14. Stephen Bell, Camaro, 6.591, 208.33; 4. Erica Enders, Camaro, 6.560, 209.04 vs. 13. Cody Anderson, Camaro, 6.589, 208.59; 5. Jeg Coughlin, Camaro, 6.562, 209.10 vs. 12. Deric Kramer, Camaro, 6.588, 208.68; 6. Matt Hartford, Camaro, 6.568, 208.91 vs. 11. Matt Latino, Camaro, 6.583, 208.71; 7. Chris Vang, Camaro, 6.572, 208.26 vs. 10. Aaron Stanfield, Camaro, 6.581, 209.04; 8. Cody Coughlin, Camaro, 6.575, 209.23 vs. 9. Eric Latino, Camaro, 6.580, 208.39.
Did Not Qualify: 17. Kenny Delco, 6.610, 206.48; 18. Mason McGaha, 6.618, 209.10; 19. Joey Grose, 6.631, 207.62; 20. Shane Tucker, 6.635, 207.05.
