NCAA Women’s Basketball Tournament Glance

The Associated Press

March 24, 2026, 10:06 AM

All Times EDT

FIRST FOUR

Wednesday, March 18

At Cameron Indoor Stadium

Durham, N.C.

Nebraska 75, Richmond 56

At Moody Center

Austin, Texas

Missouri St. 85, Stephen F. Austin 75

Thursday, March 19

At Colonial Life Arena

Columbia, S.C.

Southern U. 65, Samford 53

At Carver-Hawkeye Arena

Iowa City, Iowa

Virginia 57, Arizona St. 55

FORT WORTH 3

First Round

Friday, March 20

At Moody Center

Austin, Texas

Texas 87, Missouri St. 45

Oregon 70, Virginia Tech 60

At Crisler Center

Ann Arbor, Mich.

NC State 76, Tennessee 61

Michigan 83, Holy Cross 48

Saturday, March 21

At Hope Coliseum

Morgantown, W.Va.

Kentucky 71, James Madison 56

West Virginia 82, Miami (Ohio) 54

At KFC Yum! Center

Louisville, Ky.

Alabama 68, Rhode Island 55

Louisville 72, Vermont 52

Second Round

Sunday, March 22

At Moody Center

Austin, Texas

Texas 100, Oregon 58

At Crisler Center

Ann Arbor, Mich.

Michigan 92, NC State 63

Monday, March 23

At Hope Coliseum

Morgantown, W.Va.

Kentucky 74, West Virginia 73

At KFC Yum! Center

Louisville, Ky.

Louisville 69, Alabama 68

At Dickies Arena

Fort Worth, Texas

Regional Semifinals

Saturday, March 28

Texas vs. Kentucky, 3 p.m.

Michigan vs. Louisville, 12:30 p.m.

Regional Championship

Monday, March 30

Texas-Kentucky winner vs. Michigan-Louisville winner, TBA

SACRAMENTO 2

First Round

Saturday, March 21

At Pauley Pavilion

Los Angeles

UCLA 96, Cal Baptist 43

Oklahoma St. 82, Princeton 68

Friday, March 20

At Williams Arena

Minneapolis

Mississippi 81, Gonzaga 66

Minnesota 75, Green Bay 58

At Cameron Indoor Stadium

Durham, N.C.

Baylor 67, Nebraska 62

Duke 81, Coll. of Charleston 64

At Pete Maravich Assembly Center

Baton Rouge, La.

Texas Tech 57, Villanova 52

LSU 116, Jacksonville 58

Second Round

Monday, March 23

At Pauley Pavilion

Los Angeles

UCLA 87, Oklahoma St. 68

Sunday, March 22

At Williams Arena

Minneapolis

Minnesota 65, Mississippi 63

At Cameron Indoor Stadium

Durham, N.C.

Duke 69, Baylor 46

At Pete Maravich Assembly Center

Baton Rouge, La.

LSU 101, Texas Tech 47

At Golden 1 Center

Sacramento, Calif.

Regional Semifinals

Friday, March 27

UCLA vs. Minnesota, 7:30 p.m.

LSU vs. Duke, 10 p.m.

Regional Championship

Sunday, March 29

UCLA-Minnesota winner vs. LSU-Duke winner, TBA

SACRAMENTO 4

First Round

Saturday, March 21

At Colonial Life Arena

Columbia, S.C.

South Carolina 103, Southern U. 34

Southern Cal 71, Clemson 67, OT

At Carver-Hawkeye Arena

Iowa City, Iowa

Virginia 82, Georgia 73, OT

Iowa 58, Fairleigh Dickinson 48

Friday, March 20

At Lloyd Noble Center

Norman, Okla.

Michigan St. 65, Colorado St. 62

Oklahoma 89, Idaho 59

At Ed and Rae Schollmaier Arena

Fort Worth, Texas

Washington 72, S. Dakota St. 54

TCU 86, UC San Diego Tritons 40

Second Round

Monday, March 23

At Colonial Life Arena

Columbia, S.C.

South Carolina 101, Southern Cal 61

At Carver-Hawkeye Arena

Iowa City, Iowa

Virginia 83, Iowa 75, 2OT

Sunday, March 22

At Lloyd Noble Center

Norman, Okla.

Oklahoma 77, Michigan St. 71

At Ed and Rae Schollmaier Arena

Fort Worth, Texas

TCU 62, Washington 59, OT

At Golden 1 Center

Sacramento, Calif.

Regional Semifinals

Saturday, March 28

South Carolina vs. Oklahoma, 5 p.m.

TCU vs. Virginia, 7:30 p.m.

Regional Championship

Monday, March 30

South Carolina-Oklahoma winner vs. TCU-Virginia winner, TBA

FORT WORTH 1

First Round

Saturday, March 21

At Harry A. Gampel Pavilion

Storrs, Conn.

UConn 90, UTSA 52

Syracuse 72, Iowa St. 63

At Value City Arena

Columbus, Ohio

Notre Dame 79, Fairfield 60

Ohio St. 75, Howard 54

At Memorial Gymnasium

Nashville, Tenn.

Illinois 66, Colorado 57

Vanderbilt 102, High Point 61

Friday, March 20

At Carmichael Arena

Chapel Hill, N.C.

Maryland 99, Murray St. 67

North Carolina 82, W. Illinois 51

Second Round

Monday, March 23

At Harry A. Gampel Pavilion

Storrs, Conn.

UConn 98, Syracuse 45

At Value City Arena

Columbus, Ohio

Notre Dame 83, Ohio St. 73

At Memorial Gymnasium

Nashville, Tenn.

Vanderbilt 75, Illinois 57

Sunday, March 22

At Carmichael Arena

Chapel Hill, N.C.

North Carolina 74, Maryland 66

At Dickies Arena

Fort Worth, Texas

Regional Semifinals

Friday, March 27

UConn vs. North Carolina, 5 p.m.

Vanderbilt vs. Notre Dame, 2:30 p.m.

Regional Championship

Sunday, March 29

UConn-North Carolina winner vs. Vanderbilt-Notre Dame winner, TBA

FINAL FOUR

At Mortgage Matchup Center

Phoenix

National Semifinals

Friday, April 3

TBD vs. TBD, TBA

TBD vs. TBD, TBA

National Championship

Sunday, April 5

Semifinal winners, 3:30 p.m.

