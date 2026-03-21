NCAA Women’s Basketball Tournament Glance

All Times EDT
FIRST FOUR
Wednesday, March 18
At Cameron Indoor Stadium
Durham, N.C.
Nebraska 75, Richmond 56
At Moody Center
Austin, Texas
Missouri St. 85, Stephen F. Austin 75
Thursday, March 19
At Colonial Life Arena
Columbia, S.C.
Southern U. 65, Samford 53
At Carver-Hawkeye Arena
Iowa City, Iowa
Virginia 57, Arizona St. 55
FORT WORTH 3
First Round
Friday, March 20
At Moody Center
Austin, Texas
Texas 87, Missouri St. 45
Oregon 70, Virginia Tech 60
At Crisler Center
Ann Arbor, Mich.
NC State 76, Tennessee 61
Michigan 83, Holy Cross 48
Saturday, March 21
At Hope Coliseum
Morgantown, W.Va.
Kentucky 71, James Madison 56
West Virginia 82, Miami (Ohio) 54
At KFC Yum! Center
Louisville, Ky.
Alabama 68, Rhode Island 55
Louisville 72, Vermont 52
Second Round
Sunday, March 22
At Moody Center
Austin, Texas
Texas vs. Oregon, 6 p.m.
At Crisler Center
Ann Arbor, Mich.
Michigan vs. NC State, 1 p.m.
Monday, March 23
At Hope Coliseum
Morgantown, W.Va.
West Virginia vs. Kentucky, TBA
At KFC Yum! Center
Louisville, Ky.
Louisville vs. Alabama, TBA
At Dickies Arena
Fort Worth, Texas
Regional Semifinals
Friday, March 27
Texas-Oregon winner vs. West Virginia-Kentucky winner, TBA
Michigan-NC State winner vs. Louisville-Alabama winner, TBA
Regional Championship
Sunday, March 29
Texas-Oregon_West Virginia-Kentucky winner vs. Michigan-NC State_Louisville-Alabama winner, TBA
SACRAMENTO 2
First Round
Saturday, March 21
At Pauley Pavilion
Los Angeles
UCLA (31-1) vs. Cal Baptist (23-10), 10 p.m.
Oklahoma St. (23-9) vs. Princeton (26-3), 7:30 p.m.
Friday, March 20
At Williams Arena
Minneapolis
Mississippi 81, Gonzaga 66
Minnesota 75, Green Bay 58
At Cameron Indoor Stadium
Durham, N.C.
Baylor 67, Nebraska 62
Duke 81, Coll. of Charleston 64
At Pete Maravich Assembly Center
Baton Rouge, La.
Texas Tech 57, Villanova 52
LSU 116, Jacksonville 58
Second Round
Monday, March 23
At Pauley Pavilion
Los Angeles
UCLA-Cal Baptist winner vs. Oklahoma St.-Princeton winner, TBA
Sunday, March 22
At Williams Arena
Minneapolis
Minnesota vs. Mississippi, 2 p.m.
At Cameron Indoor Stadium
Durham, N.C.
Duke vs. Baylor, 4 p.m.
At Pete Maravich Assembly Center
Baton Rouge, La.
LSU vs. Texas Tech, 3 p.m.
At Golden 1 Center
Sacramento, Calif.
Regional Semifinals
Friday, March 27
UCLA-Cal Baptist_Oklahoma St.-Princeton winner vs. Minnesota-Mississippi winner, TBA
LSU-Texas Tech winner vs. Duke-Baylor winner, TBA
Regional Championship
Sunday, March 29
UCLA-Cal Baptist_Oklahoma St.-Princeton_Minnesota-Mississippi winner vs. LSU-Texas Tech_Duke-Baylor winner, TBA
SACRAMENTO 4
First Round
Saturday, March 21
At Colonial Life Arena
Columbia, S.C.
South Carolina 103, Southern U. 34
Southern Cal 71, Clemson 67, OT
At Carver-Hawkeye Arena
Iowa City, Iowa
Virginia 82, Georgia 73, OT
Iowa 58, Fairleigh Dickinson 48
Friday, March 20
At Lloyd Noble Center
Norman, Okla.
Michigan St. 65, Colorado St. 62
Oklahoma 89, Idaho 59
At Ed and Rae Schollmaier Arena
Fort Worth, Texas
Washington 72, S. Dakota St. 54
TCU 86, UC San Diego Tritons 40
Second Round
Monday, March 23
At Colonial Life Arena
Columbia, S.C.
South Carolina vs. Southern Cal, TBA
At Carver-Hawkeye Arena
Iowa City, Iowa
Iowa vs. Virginia, TBA
Sunday, March 22
At Lloyd Noble Center
Norman, Okla.
Oklahoma vs. Michigan St., 8 p.m.
At Ed and Rae Schollmaier Arena
Fort Worth, Texas
TCU vs. Washington, 10 p.m.
At Golden 1 Center
Sacramento, Calif.
Regional Semifinals
Friday, March 27
South Carolina-Southern Cal winner vs. Oklahoma-Michigan St. winner, TBA
Iowa-Virginia winner vs. TCU-Washington winner, TBA
Regional Championship
Sunday, March 29
South Carolina-Southern Cal_Oklahoma-Michigan St. winner vs. Iowa-Virginia_TCU-Washington winner, TBA
FORT WORTH 1
First Round
Saturday, March 21
At Harry A. Gampel Pavilion
Storrs, Conn.
UConn 90, UTSA 52
Syracuse 72, Iowa St. 63
At Value City Arena
Columbus, Ohio
Notre Dame 79, Fairfield 60
Ohio St. 75, Howard 54
At Memorial Gymnasium
Nashville, Tenn.
Illinois (21-11) vs. Colorado (22-11), 9:30 p.m.
Vanderbilt (27-4) vs. High Point (27-5), 7 p.m.
Friday, March 20
At Carmichael Arena
Chapel Hill, N.C.
Maryland 99, Murray St. 67
North Carolina 82, W. Illinois 51
Second Round
Monday, March 23
At Harry A. Gampel Pavilion
Storrs, Conn.
UConn vs. Syracuse, TBA
At Value City Arena
Columbus, Ohio
Ohio St. vs. Notre Dame, TBA
At Memorial Gymnasium
Nashville, Tenn.
Vanderbilt-High Point winner vs. Illinois-Colorado winner, TBA
Sunday, March 22
At Carmichael Arena
Chapel Hill, N.C.
North Carolina vs. Maryland, Noon
At Dickies Arena
Fort Worth, Texas
Regional Semifinals
Friday, March 27
UConn-Syracuse winner vs. North Carolina-Maryland winner, TBA
Vanderbilt-High Point_Illinois-Colorado winner vs. Ohio St.-Notre Dame winner, TBA
Regional Championship
Sunday, March 29
UConn-Syracuse_North Carolina-Maryland winner vs. Vanderbilt-High Point_Illinois-Colorado_Ohio St.-Notre Dame winner, TBA
FINAL FOUR
At Mortgage Matchup Center
Phoenix
National Semifinals
Friday, April 3
TBD vs. TBD, TBA
TBD vs. TBD, TBA
National Championship
Sunday, April 5
Semifinal winners, 3:30 p.m.
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.