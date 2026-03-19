NCAA Women’s Basketball Tournament Glance

The Associated Press

March 19, 2026, 11:20 PM

All Times EDT

FIRST FOUR

Wednesday, March 18

At Cameron Indoor Stadium

Durham, N.C.

Nebraska 75, Richmond 56

At Moody Center

Austin, Texas

Missouri St. 85, Stephen F. Austin 75

Thursday, March 19

At Colonial Life Arena

Columbia, S.C.

Southern U. 65, Samford 53

At Carver-Hawkeye Arena

Iowa City, Iowa

Virginia 57, Arizona St. 55

FORT WORTH 3

First Round

Friday, March 20

At Moody Center

Austin, Texas

Texas (31-3) vs. Missouri St., 4 p.m.

Oregon (22-12) vs. Virginia Tech (23-9), 1:30 p.m.

At Crisler Center

Ann Arbor, Mich.

NC State (20-10) vs. Tennessee (16-13), 8 p.m.

Michigan (25-6) vs. Holy Cross (23-9), 5:30 p.m.

Saturday, March 21

At Hope Coliseum

Morgantown, W.Va.

Kentucky (23-10) vs. James Madison (26-8), 2:30 p.m.

West Virginia (27-6) vs. Miami (Ohio) (28-6), 5 p.m.

At KFC Yum! Center

Louisville, Ky.

Alabama (23-10) vs. Rhode Island (28-4), 2:30 p.m.

Louisville (27-7) vs. Vermont (27-7), Noon

Second Round

Sunday, March 22

At Moody Center

Austin, Texas

Texas-Missouri St. winner vs. Oregon-Virginia Tech winner, TBA

At Crisler Center

Ann Arbor, Mich.

Michigan-Holy Cross winner vs. NC State-Tennessee winner, TBA

Monday, March 23

At Hope Coliseum

Morgantown, W.Va.

West Virginia-Miami (Ohio) winner vs. Kentucky-James Madison winner, TBA

At KFC Yum! Center

Louisville, Ky.

Louisville-Vermont winner vs. Alabama-Rhode Island winner, TBA

At Dickies Arena

Fort Worth, Texas

Regional Semifinals

Friday, March 27

Texas-Missouri St._Oregon-Virginia Tech winner vs. West Virginia-Miami (Ohio)_Kentucky-James Madison winner, TBA

Michigan-Holy Cross_NC State-Tennessee winner vs. Louisville-Vermont_Alabama-Rhode Island winner, TBA

Regional Championship

Sunday, March 29

Semifinal winners, TBA

SACRAMENTO 2

First Round

Saturday, March 21

At Pauley Pavilion

Los Angeles

UCLA (31-1) vs. Cal Baptist (23-10), 10 p.m.

Oklahoma St. (23-9) vs. Princeton (26-3), 7:30 p.m.

Friday, March 20

At Williams Arena

Minneapolis

Mississippi (23-11) vs. Gonzaga (24-9), 3:30 p.m.

Minnesota (22-8) vs. Green Bay (25-8), 6 p.m.

At Cameron Indoor Stadium

Durham, N.C.

Baylor (24-8) vs. Nebraska, 2 p.m.

Duke (24-8) vs. Coll. of Charleston (27-5), 11:30 a.m.

At Pete Maravich Assembly Center

Baton Rouge, La.

Texas Tech (25-7) vs. Villanova (25-7), 8:30 p.m.

LSU (27-5) vs. Jacksonville (24-8), 6 p.m.

Second Round

Monday, March 23

At Pauley Pavilion

Los Angeles

UCLA-Cal Baptist winner vs. Oklahoma St.-Princeton winner, TBA

Sunday, March 22

At Williams Arena

Minneapolis

Minnesota-Green Bay winner vs. Mississippi-Gonzaga winner, TBA

At Cameron Indoor Stadium

Durham, N.C.

Duke-Coll. of Charleston winner vs. Baylor-Nebraska winner, TBA

At Pete Maravich Assembly Center

Baton Rouge, La.

LSU-Jacksonville winner vs. Texas Tech-Villanova winner, TBA

At Golden 1 Center

Sacramento, Calif.

Regional Semifinals

Friday, March 27

UCLA-Cal Baptist_Oklahoma St.-Princeton winner vs. Minnesota-Green Bay_Mississippi-Gonzaga winner, TBA

LSU-Jacksonville_Texas Tech-Villanova winner vs. Duke-Coll. of Charleston_Baylor-Nebraska winner, TBA

Regional Championship

Sunday, March 29

Semifinal winners, TBA

SACRAMENTO 4

First Round

Saturday, March 21

At Colonial Life Arena

Columbia, S.C.

South Carolina (31-3) vs. Southern U., 1 p.m.

Clemson (21-11) vs. Southern Cal (17-13), 3:30 p.m.

At Carver-Hawkeye Arena

Iowa City, Iowa

Georgia (22-9) vs. Virginia, 1:30 p.m.

Iowa (26-6) vs. Fairleigh Dickinson (30-4), 4 p.m.

Friday, March 20

At Lloyd Noble Center

Norman, Okla.

Michigan St. (22-8) vs. Colorado St. (27-7), 7:30 p.m.

Oklahoma (24-7) vs. Idaho (29-5), 10 p.m.

At Ed and Rae Schollmaier Arena

Fort Worth, Texas

Washington (21-10) vs. S. Dakota St. (27-6), 2:30 p.m.

TCU (29-5) vs. UC San Diego Tritons (24-8), Noon

Second Round

Monday, March 23

At Colonial Life Arena

Columbia, S.C.

South Carolina-Southern U. winner vs. Clemson-Southern Cal winner, TBA

At Carver-Hawkeye Arena

Iowa City, Iowa

Iowa-Fairleigh Dickinson winner vs. Georgia-Virginia winner, TBA

Sunday, March 22

At Lloyd Noble Center

Norman, Okla.

Oklahoma-Idaho winner vs. Michigan St.-Colorado St. winner, TBA

At Ed and Rae Schollmaier Arena

Fort Worth, Texas

TCU-UC San Diego Tritons winner vs. Washington-S. Dakota St. winner, TBA

At Golden 1 Center

Sacramento, Calif.

Regional Semifinals

Friday, March 27

South Carolina-Southern U._Clemson-Southern Cal winner vs. Oklahoma-Idaho_Michigan St.-Colorado St. winner, TBA

Iowa-Fairleigh Dickinson_Georgia-Virginia winner vs. TCU-UC San Diego Tritons_Washington-S. Dakota St. winner, TBA

Regional Championship

Sunday, March 29

Semifinal winners, TBA

FORT WORTH 1

First Round

Saturday, March 21

At Harry A. Gampel Pavilion

Storrs, Conn.

UConn (34-0) vs. UTSA (18-15), 3 p.m.

Iowa St. (22-9) vs. Syracuse (23-8), 5:30 p.m.

At Value City Arena

Columbus, Ohio

Notre Dame (22-10) vs. Fairfield (28-4), 2 p.m.

Ohio St. (26-7) vs. Howard (26-7), 11:30 a.m.

At Memorial Gymnasium

Nashville, Tenn.

Illinois (21-11) vs. Colorado (22-11), 9:30 p.m.

Vanderbilt (27-4) vs. High Point (27-5), 7 p.m.

Friday, March 20

At Carmichael Arena

Chapel Hill, N.C.

Maryland (23-8) vs. Murray St. (31-3), 3 p.m.

North Carolina (26-7) vs. W. Illinois (26-5), 5:30 p.m.

Second Round

Monday, March 23

At Harry A. Gampel Pavilion

Storrs, Conn.

UConn-UTSA winner vs. Iowa St.-Syracuse winner, TBA

At Value City Arena

Columbus, Ohio

Ohio St.-Howard winner vs. Notre Dame-Fairfield winner, TBA

At Memorial Gymnasium

Nashville, Tenn.

Vanderbilt-High Point winner vs. Illinois-Colorado winner, TBA

Sunday, March 22

At Carmichael Arena

Chapel Hill, N.C.

North Carolina-W. Illinois winner vs. Maryland-Murray St. winner, TBA

At Dickies Arena

Fort Worth, Texas

Regional Semifinals

Friday, March 27

UConn-UTSA_Iowa St.-Syracuse winner vs. North Carolina-W. Illinois_Maryland-Murray St. winner, TBA

Vanderbilt-High Point_Illinois-Colorado winner vs. Ohio St.-Howard_Notre Dame-Fairfield winner, TBA

Regional Championship

Sunday, March 29

Semifinal winners, TBA

FINAL FOUR

At Mortgage Matchup Center

Phoenix

National Semifinals

Friday, April 3

TBD vs. TBD, TBA

TBD vs. TBD, TBA

National Championship

Sunday, April 5

Semifinal winners, 3:30 p.m.

