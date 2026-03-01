NCAA Women’s Basketball Top 25 Fared-Week

No. 1 UConn (31-0) beat Georgetown 84-52; beat St. John’s 85-49.
No. 2 UCLA (28-1) beat USC 73-50.
No. 3 South Carolina (29-2) beat Missouri 112-71; beat No. 16 Kentucky 60-56.
No. 4 Texas (28-3) beat No. 23 Georgia 79-50; beat No. 24 Alabama 72-65.
No. 5 Vanderbilt (27-3) beat No. 24 Alabama 85-60; beat Tennessee 87-77.
No. 6 LSU (26-4) beat Tennessee 89-73; beat Mississippi State 72-63.
No. 7 Oklahoma (23-6) beat Arkansas 89-44; beat Missouri 84-78.
No. 8 Michigan (24-5) beat No. 13 Ohio State 88-86, OT; beat No. 14 Maryland 87-69.
No. 9 Iowa (24-5) beat Illinois 82-78; beat Wisconsin 81-52.
No. 10 Louisville (25-6) beat Georgia Tech 69-50; lost to Notre Dame 65-62.
No. 11 TCU (27-4) beat Cincinnati 83-70; beat No. 18 Baylor 65-53.
No. 12 Duke (21-8) beat Florida State 80-52; lost to No. 21 North Carolina 74-69.
No. 13 Ohio State (24-6) lost to No. 8 Michigan 88-86, OT; beat No. 15 Michigan State 87-68.
No. 14 Maryland (23-7) beat Northwestern 79-57; lost to No. 8 Michigan 87-69.
No. 15 Michigan State (22-7) lost to No. 13 Ohio State 87-68.
No. 16 Kentucky (21-9) beat Auburn 63-56; lost to No. 3 South Carolina 60-56.
No. 17 West Virginia (24-6) beat UCF 74-62; beat Cincinnati 118-60.
No. 18 Baylor (24-7) beat Kansas State 80-54; lost to No. 11 TCU 65-53.
No. 19 Ole Miss (21-10) lost to Florida 74-67; lost to Texas A&M 66-58.
No. 20 Texas Tech (25-6) lost to Kansas 68-59; beat Arizona State 58-51.
No. 21 North Carolina (25-6) beat Virginia 82-70; beat No. 12 Duke 74-69.
No. 22 Minnesota (22-7) beat Illinois 78-73.
No. 23 Georgia (22-8) beat Auburn 74-52; lost to No. 4 Texas 79-50; beat Florida 71-58.
No. 24 Alabama (21-9) lost to No. 5 Vanderbilt 85-60; lost to No. 4 Texas 72-65.
No. 25 Princeton (23-3) beat Dartmouth 97-47; beat Harvard 62-49.
