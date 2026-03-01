NCAA Women’s Basketball Top 25 Fared-Week

No. 1 UConn (30-0) beat Georgetown 84-52.
No. 2 UCLA (27-1) did not play.
No. 3 South Carolina (28-2) beat Missouri 112-71.
No. 4 Texas (27-3) beat No. 23 Georgia 79-50.
No. 5 Vanderbilt (26-3) beat No. 24 Alabama 85-60.
No. 6 LSU (25-4) beat Tennessee 89-73.
No. 7 Oklahoma (22-6) beat Arkansas 89-44.
No. 8 Michigan (24-5) beat No. 13 Ohio State 88-86, OT; beat No. 14 Maryland 87-69.
No. 9 Iowa (23-5) beat Illinois 82-78.
No. 10 Louisville (25-5) beat Georgia Tech 69-50.
No. 11 TCU (26-4) beat Cincinnati 83-70.
No. 12 Duke (21-7) beat Florida State 80-52.
No. 13 Ohio State (23-6) lost to No. 8 Michigan 88-86, OT.
No. 14 Maryland (23-7) beat Northwestern 79-57; lost to No. 8 Michigan 87-69.
No. 15 Michigan State (22-6) did not play.
No. 16 Kentucky (21-8) beat Auburn 63-56.
No. 17 West Virginia (23-6) beat UCF 74-62.
No. 18 Baylor (24-6) beat Kansas State 80-54.
No. 19 Ole Miss (21-9) lost to Florida 74-67.
No. 20 Texas Tech (24-6) lost to Kansas 68-59.
No. 21 North Carolina (24-6) beat Virginia 82-70.
No. 22 Minnesota (21-7) did not play.
No. 23 Georgia (21-8) beat Auburn 74-52; lost to No. 4 Texas 79-50.
No. 24 Alabama (21-8) lost to No. 5 Vanderbilt 85-60.
No. 25 Princeton (23-3) beat Dartmouth 97-47; beat Harvard 62-49.
