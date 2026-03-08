NCAA Women’s Basketball Top 25 Daily Fared

Sunday
No. 1 UConn (33-0) beat Creighton 100-51. Next: vs. Villanova, Monday.
No. 2 UCLA (31-1) beat No. 9 Iowa 96-45. Next: TBA.
No. 3 South Carolina (31-3) lost to No. 4 Texas 78-61. Next: TBA.
No. 4 Texas (31-3) beat No. 3 South Carolina 78-61. Next: TBA.
No. 5 Vanderbilt (27-4) did not play. Next: TBA.
No. 6 LSU (27-5) did not play. Next: TBA.
No. 7 Oklahoma (24-7) did not play. Next: TBA.
No. 8 Michigan (25-6) did not play. Next: TBA.
No. 9 Iowa (26-6) lost to No. 2 UCLA 96-45. Next: TBA.
No. 10 TCU (29-5) lost to No. 15 West Virginia 62-53. Next: TBA.
No. 11 Ohio State (26-7) did not play. Next: TBA.
No. 12 Louisville (27-7) lost to No. 13 Duke 70-65, OT. Next: TBA.
No. 13 Duke (24-8) beat No. 12 Louisville 70-65, OT. Next: TBA.
No. 14 Maryland (23-8) did not play. Next: TBA.
No. 15 West Virginia (27-6) beat No. 10 TCU 62-53. Next: TBA.
No. 16 North Carolina (26-7) did not play. Next: TBA.
No. 17 Kentucky (23-10) did not play. Next: TBA.
No. 18 Michigan State (22-8) did not play. Next: TBA.
No. 19 Minnesota (22-8) did not play. Next: TBA.
No. 20 Baylor (24-8) did not play. Next: TBA.
No. 21 Texas Tech (25-7) did not play. Next: TBA.
No. 22 Georgia (22-9) did not play. Next: TBA.
No. 23 Princeton (24-3) did not play. Next: vs. Brown, Friday.
No. 24 Ole Miss (23-11) did not play. Next: TBA.
No. 25 Fairfield (27-4) beat Merrimack 65-48. Next: at Quinnipiac, Monday.
