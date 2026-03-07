NCAA Women’s Basketball Top 25 Daily Fared

Saturday
No. 1 UConn (32-0) beat Georgetown 84-39. Next: vs. Creighton, Sunday.
No. 2 UCLA (30-1) beat No. 11 Ohio State 72-62. Next: vs. No. 9 Iowa, Sunday.
No. 3 South Carolina (31-2) beat No. 6 LSU 83-77. Next: vs. No. 4 Texas, Sunday.
No. 4 Texas (30-3) beat No. 24 Ole Miss 85-68. Next: at No. 3 South Carolina, Sunday.
No. 5 Vanderbilt (27-4) did not play. Next: TBA.
No. 6 LSU (27-5) lost to No. 3 South Carolina 83-77. Next: TBA.
No. 7 Oklahoma (24-7) did not play. Next: TBA.
No. 8 Michigan (25-6) lost to No. 9 Iowa 59-42. Next: TBA.
No. 9 Iowa (26-5) beat No. 8 Michigan 59-42. Next: at No. 2 UCLA, Sunday.
No. 10 TCU (29-4) beat Kansas State 74-62. Next: vs. No. 15 West Virginia, Sunday.
No. 11 Ohio State (26-7) lost to No. 2 UCLA 72-62. Next: TBA.
No. 12 Louisville (27-6) beat No. 16 North Carolina 65-57. Next: at No. 13 Duke, Sunday.
No. 13 Duke (23-8) beat Notre Dame 65-63. Next: vs. No. 12 Louisville, Sunday.
No. 14 Maryland (23-8) did not play. Next: TBA.
No. 15 West Virginia (26-6) beat Colorado 48-47. Next: at No. 10 TCU, Sunday.
No. 16 North Carolina (26-7) lost to No. 12 Louisville 65-57. Next: TBA.
No. 17 Kentucky (23-10) did not play. Next: TBA.
No. 18 Michigan State (22-8) did not play. Next: TBA.
No. 19 Minnesota (22-8) did not play. Next: TBA.
No. 20 Baylor (24-8) did not play. Next: TBA.
No. 21 Texas Tech (25-7) did not play. Next: TBA.
No. 22 Georgia (22-9) did not play. Next: TBA.
No. 23 Princeton (24-3) beat Yale 78-55. Next: vs. Brown, Friday.
No. 24 Ole Miss (23-11) lost to No. 4 Texas 85-68. Next: TBA.
No. 25 Fairfield (26-4) did not play. Next: vs. Merrimack, Sunday.
