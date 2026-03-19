NCAA Tournament Glance

All Times EDT
FIRST FOUR
Tuesday, March 17
At UD Arena
Dayton, Ohio
Howard 86, UMBC 83
Texas 68, NC State 66
Wednesday, March 18
At UD Arena
Dayton, Ohio
Prairie View 67, Lehigh 55
Miami (Ohio) 89, SMU 79
EAST REGIONAL
First Round
Thursday, March 19
At Bon Secours Wellness Arena
Greenville, S.C.
Duke 71, Siena 65
TCU 66, Ohio St. 64
At KeyBank Center
Buffalo, N.Y.
Louisville 83, South Florida 79
Michigan St. 92, N. Dakota St. 67
Friday, March 20
At Viejas Arena
San Diego
St. John’s (28-6) vs. N. Iowa (23-12), 7:10 p.m.
Kansas (23-10) vs. Cal Baptist (25-8), 9:45 p.m.
At Xfinity Mobile Arena
Philadelphia
UCLA (23-11) vs. UCF (21-11), 7:25 p.m.
UConn (29-5) vs. Furman (22-12), 10 p.m.
Second Round
Saturday, March 21
At Bon Secours Wellness Arena
Greenville, S.C.
Duke vs. TCU, TBA
At KeyBank Center
Buffalo, N.Y.
Michigan St. vs. Louisville, TBA
Sunday, March 22
At Viejas Arena
San Diego
Kansas-Cal Baptist winner vs. St. John’s-N. Iowa winner, TBA
At Xfinity Mobile Arena
Philadelphia
UConn-Furman winner vs. UCLA-UCF winner, TBA
At Capital One Arena
Washington
Regional Semifinals
Friday, March 27
Duke-TCU winner vs. Kansas-Cal Baptist_St. John’s-N. Iowa winner, TBA
UConn-Furman_UCLA-UCF winner vs. Michigan St.-Louisville winner, TBA
Regional Championship
Sunday, March 29
Duke-TCU_Kansas-Cal Baptist_St. John’s-N. Iowa winner vs. UConn-Furman_UCLA-UCF_Michigan St.-Louisville winner, TBA
SOUTH REGIONAL
First Round
Friday, March 20
At Benchmark International Arena
Tampa, Fla.
Florida (26-7) vs. Prairie View, 9:25 p.m.
Clemson (24-10) vs. Iowa (21-12), 6:50 p.m.
Thursday, March 19
At Paycom Center
Oklahoma City
Vanderbilt 78, McNeese St. 68
Nebraska 76, Troy 47
At Bon Secours Wellness Arena
Greenville, S.C.
VCU 82, North Carolina 78, OT
Illinois 105, Penn 70
At Paycom Center
Oklahoma City
Texas A&M 63, Saint Mary’s (Cal.) 50
Houston (28-6) vs. Idaho (21-14), 10:15 p.m.
Second Round
Sunday, March 22
At Benchmark International Arena
Tampa, Fla.
Florida-Prairie View winner vs. Clemson-Iowa winner, TBA
Saturday, March 21
At Paycom Center
Oklahoma City
Nebraska vs. Vanderbilt, 8:45 p.m.
At Bon Secours Wellness Arena
Greenville, S.C.
Illinois vs. VCU, 7:50 p.m.
At Paycom Center
Oklahoma City
Houston-Idaho winner vs. Texas A&M, TBA
At Toyota Center
Houston
Regional Semifinals
Thursday, March 26
Florida-Prairie View_Clemson-Iowa winner vs. Nebraska-Vanderbilt winner, TBA
Houston-Idaho_Texas A&M winner vs. Illinois-VCU winner, TBA
Regional Championship
Saturday, March 28
Florida-Prairie View_Clemson-Iowa_Nebraska-Vanderbilt winner vs. Houston-Idaho_Texas A&M_Illinois-VCU winner, TBA
MIDWEST REGIONAL
First Round
Thursday, March 19
At KeyBank Center
Buffalo, N.Y.
Michigan 101, Howard 80
Georgia (22-10) vs. Saint Louis (28-5), 10:10 p.m.
Friday, March 20
At Benchmark International Arena
Tampa, Fla.
Texas Tech (22-10) vs. Akron (29-5), 12:40 p.m.
Alabama (23-9) vs. Hofstra (24-10), 3:15 p.m.
At Xfinity Mobile Arena
Philadelphia
Tennessee (22-11) vs. Miami (Ohio), 4:25 p.m.
Virginia (29-5) vs. Wright St. (23-11), 1:50 p.m.
At Enterprise Center
St. Louis
Kentucky (21-13) vs. Santa Clara (26-8), 12:15 p.m.
Iowa St. (27-7) vs. Tennessee St. (23-9), 2:50 p.m.
Second Round
Saturday, March 21
At KeyBank Center
Buffalo, N.Y.
Michigan vs. Georgia-Saint Louis winner, TBA
Sunday, March 22
At Benchmark International Arena
Tampa, Fla.
Alabama-Hofstra winner vs. Texas Tech-Akron winner, TBA
At Xfinity Mobile Arena
Philadelphia
Virginia-Wright St. winner vs. Tennessee-Miami (Ohio) winner, TBA
At Enterprise Center
St. Louis
Iowa St.-Tennessee St. winner vs. Kentucky-Santa Clara winner, TBA
At United Center
Chicago
Regional Semifinals
Friday, March 27
Michigan_Georgia-Saint Louis winner vs. Alabama-Hofstra_Texas Tech-Akron winner, TBA
Iowa St.-Tennessee St._Kentucky-Santa Clara winner vs. Virginia-Wright St._Tennessee-Miami (Ohio) winner, TBA
Regional Championship
Sunday, March 29
Semifinal winners, TBA
WEST REGIONAL
First Round
Friday, March 20
At Viejas Arena
San Diego
Arizona (32-2) vs. LIU Sharks (24-10), 1:35 p.m.
Villanova (24-8) vs. Utah St. (28-6), 4:10 p.m.
At Enterprise Center
St. Louis
Miami (25-8) vs. Missouri (20-12), 10:10 p.m.
Purdue (27-8) vs. Queens University Royals (21-13), 7:35 p.m.
Thursday, March 19
At Moda Center
Portland, Ore.
High Point 83, Wisconsin 82
Arkansas 97, Hawaii 78
Texas 79, BYU 71
Gonzaga (30-3) vs. Kennesaw St. (21-13), 10:24 p.m.
Second Round
Sunday, March 22
At Viejas Arena
San Diego
Arizona-LIU Sharks winner vs. Villanova-Utah St. winner, TBA
At Enterprise Center
St. Louis
Purdue-Queens University Royals winner vs. Miami-Missouri winner, TBA
Saturday, March 21
At Moda Center
Portland, Ore.
Arkansas vs. High Point, 9:45 p.m.
Gonzaga-Kennesaw St. winner vs. BYU-Texas winner, 7:10 p.m.
At SAP Center at San Jose
San Jose, Calif.
Regional Semifinals
Thursday, March 26
Arizona-LIU Sharks_Villanova-Utah St. winner vs. Arkansas-High Point winner, TBA
Purdue-Queens University Royals_Miami-Missouri winner vs. Gonzaga-Kennesaw St._BYU-Texas winner, TBA
Regional Championship
Saturday, March 28
Semifinal winners, TBA
FINAL FOUR
At Lucas Oil Stadium
Indianapolis
National Semifinals
Saturday, April 4
TBD vs. TBD, TBA
TBD vs. TBD, TBA
National Championship
Monday, April 6
Semifinal winners, 8:30 p.m.
