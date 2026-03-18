Live Radio
Home » Sports » NCAA Tournament Glance

NCAA Tournament Glance

The Associated Press

March 18, 2026, 12:00 AM

All Times EDT

FIRST FOUR

Tuesday, March 17

At UD Arena

Dayton, Ohio

Howard 86, UMBC 83

Texas 68, NC State 66

Wednesday, March 18

At UD Arena

Dayton, Ohio

Lehigh (18-16) vs. Prairie View (18-17), 6:40 p.m.

SMU (20-13) vs. Miami (Ohio) (31-1), 9:15 p.m.

EAST REGIONAL

First Round

Thursday, March 19

At Bon Secours Wellness Arena

Greenville, S.C.

Duke (32-2) vs. Siena (23-11), 2:50 p.m.

Ohio St. (21-12) vs. TCU (22-11), 12:15 p.m.

At KeyBank Center

Buffalo, N.Y.

Louisville (23-10) vs. South Florida (25-8), 1:30 p.m.

Michigan St. (25-7) vs. N. Dakota St. (27-7), 4:05 p.m.

Friday, March 20

At Viejas Arena

San Diego

St. John’s (28-6) vs. N. Iowa (23-12), 7:10 p.m.

Kansas (23-10) vs. Cal Baptist (25-8), 9:45 p.m.

At Xfinity Mobile Arena

Philadelphia

UCLA (23-11) vs. UCF (21-11), 7:25 p.m.

UConn (29-5) vs. Furman (22-12), 10 p.m.

Second Round

Saturday, March 21

At Bon Secours Wellness Arena

Greenville, S.C.

Duke-Siena winner vs. Ohio St.-TCU winner, TBA

At KeyBank Center

Buffalo, N.Y.

Michigan St.-N. Dakota St. winner vs. Louisville-South Florida winner, TBA

Sunday, March 22

At Viejas Arena

San Diego

Kansas-Cal Baptist winner vs. St. John’s-N. Iowa winner, TBA

At Xfinity Mobile Arena

Philadelphia

UConn-Furman winner vs. UCLA-UCF winner, TBA

At Capital One Arena

Washington

Regional Semifinals

Friday, March 27

Duke-Siena_Ohio St.-TCU winner vs. Kansas-Cal Baptist_St. John’s-N. Iowa winner, TBA

UConn-Furman_UCLA-UCF winner vs. Michigan St.-N. Dakota St._Louisville-South Florida winner, TBA

Regional Championship

Sunday, March 29

Semifinal winners, TBA

SOUTH REGIONAL

First Round

Friday, March 20

At Benchmark International Arena

Tampa, Fla.

Florida (26-7) vs. Lehigh-Prairie View winner, 9:25 p.m.

Clemson (24-10) vs. Iowa (21-12), 6:50 p.m.

Thursday, March 19

At Paycom Center

Oklahoma City

Vanderbilt (26-8) vs. McNeese St. (28-5), 3:15 p.m.

Nebraska (26-6) vs. Troy (22-11), 12:40 p.m.

At Bon Secours Wellness Arena

Greenville, S.C.

North Carolina (24-8) vs. VCU (27-7), 6:50 p.m.

Illinois (24-8) vs. Penn (18-11), 9:25 p.m.

At Paycom Center

Oklahoma City

Saint Mary’s (Cal.) (27-5) vs. Texas A&M (21-11), 7:35 p.m.

Houston (28-6) vs. Idaho (21-14), 10:10 p.m.

Second Round

Sunday, March 22

At Benchmark International Arena

Tampa, Fla.

Florida_Lehigh-Prairie View winner vs. Clemson-Iowa winner, TBA

Saturday, March 21

At Paycom Center

Oklahoma City

Nebraska-Troy winner vs. Vanderbilt-McNeese St. winner, TBA

At Bon Secours Wellness Arena

Greenville, S.C.

Illinois-Penn winner vs. North Carolina-VCU winner, TBA

At Paycom Center

Oklahoma City

Houston-Idaho winner vs. Saint Mary’s (Cal.)-Texas A&M winner, TBA

At Toyota Center

Houston

Regional Semifinals

Thursday, March 26

Florida_Lehigh-Prairie View_Clemson-Iowa winner vs. Nebraska-Troy_Vanderbilt-McNeese St. winner, TBA

Houston-Idaho_Saint Mary’s (Cal.)-Texas A&M winner vs. Illinois-Penn_North Carolina-VCU winner, TBA

Regional Championship

Saturday, March 28

Semifinal winners, TBA

MIDWEST REGIONAL

First Round

Thursday, March 19

At KeyBank Center

Buffalo, N.Y.

Michigan (31-3) vs. Howard, 7:10 p.m.

Georgia (22-10) vs. Saint Louis (28-5), 9:45 p.m.

Friday, March 20

At Benchmark International Arena

Tampa, Fla.

Texas Tech (22-10) vs. Akron (29-5), 12:40 p.m.

Alabama (23-9) vs. Hofstra (24-10), 3:15 p.m.

At Xfinity Mobile Arena

Philadelphia

Tennessee (22-11) vs. SMU-Miami (Ohio) winner, 4:25 p.m.

Virginia (29-5) vs. Wright St. (23-11), 1:50 p.m.

At Enterprise Center

St. Louis

Kentucky (21-13) vs. Santa Clara (26-8), 12:15 p.m.

Iowa St. (27-7) vs. Tennessee St. (23-9), 2:50 p.m.

Second Round

Saturday, March 21

At KeyBank Center

Buffalo, N.Y.

Michigan-Howard winner vs. Georgia-Saint Louis winner, TBA

Sunday, March 22

At Benchmark International Arena

Tampa, Fla.

Alabama-Hofstra winner vs. Texas Tech-Akron winner, TBA

At Xfinity Mobile Arena

Philadelphia

Virginia-Wright St. winner vs. Tennessee_SMU-Miami (Ohio) winner, TBA

At Enterprise Center

St. Louis

Iowa St.-Tennessee St. winner vs. Kentucky-Santa Clara winner, TBA

At United Center

Chicago

Regional Semifinals

Friday, March 27

Michigan-Howard_Georgia-Saint Louis winner vs. Alabama-Hofstra_Texas Tech-Akron winner, TBA

Iowa St.-Tennessee St._Kentucky-Santa Clara winner vs. Virginia-Wright St._Tennessee_SMU-Miami (Ohio) winner, TBA

Regional Championship

Sunday, March 29

Semifinal winners, TBA

WEST REGIONAL

First Round

Friday, March 20

At Viejas Arena

San Diego

Arizona (32-2) vs. LIU Sharks (24-10), 1:35 p.m.

Villanova (24-8) vs. Utah St. (28-6), 4:10 p.m.

At Enterprise Center

St. Louis

Miami (25-8) vs. Missouri (20-12), 10:10 p.m.

Purdue (27-8) vs. Queens University Royals (21-13), 7:35 p.m.

Thursday, March 19

At Moda Center

Portland, Ore.

Wisconsin (24-10) vs. High Point (30-4), 1:50 p.m.

Arkansas (26-8) vs. Hawaii (24-8), 4:25 p.m.

BYU (23-11) vs. Texas, 7:25 p.m.

Gonzaga (30-3) vs. Kennesaw St. (21-13), 10 p.m.

Second Round

Sunday, March 22

At Viejas Arena

San Diego

Arizona-LIU Sharks winner vs. Villanova-Utah St. winner, TBA

At Enterprise Center

St. Louis

Purdue-Queens University Royals winner vs. Miami-Missouri winner, TBA

Saturday, March 21

At Moda Center

Portland, Ore.

Arkansas-Hawaii winner vs. Wisconsin-High Point winner, TBA

Gonzaga-Kennesaw St. winner vs. BYU-Texas winner, TBA

At SAP Center at San Jose

San Jose, Calif.

Regional Semifinals

Thursday, March 26

Arizona-LIU Sharks_Villanova-Utah St. winner vs. Arkansas-Hawaii_Wisconsin-High Point winner, TBA

Purdue-Queens University Royals_Miami-Missouri winner vs. Gonzaga-Kennesaw St._BYU-Texas winner, TBA

Regional Championship

Saturday, March 28

Semifinal winners, TBA

FINAL FOUR

At Lucas Oil Stadium

Indianapolis

National Semifinals

Saturday, April 4

TBD vs. TBD, TBA

TBD vs. TBD, TBA

National Championship

Monday, April 6

Semifinal winners, 8:30 p.m.

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up