NCAA Tournament Glance

The Associated Press

March 25, 2026, 10:05 AM

All Times EDT

FIRST FOUR

Tuesday, March 17

At UD Arena

Dayton, Ohio

Howard 86, UMBC 83

Texas 68, NC State 66

Wednesday, March 18

At UD Arena

Dayton, Ohio

Prairie View 67, Lehigh 55

Miami (Ohio) 89, SMU 79

EAST REGIONAL

First Round

Thursday, March 19

At Bon Secours Wellness Arena

Greenville, S.C.

Duke 71, Siena 65

TCU 66, Ohio St. 64

At KeyBank Center

Buffalo, N.Y.

Louisville 83, South Florida 79

Michigan St. 92, N. Dakota St. 67

Friday, March 20

At Viejas Arena

San Diego

St. John’s 79, N. Iowa 53

Kansas 68, Cal Baptist 60

At Xfinity Mobile Arena

Philadelphia

UCLA 75, UCF 71

UConn 82, Furman 71

Second Round

Saturday, March 21

At Bon Secours Wellness Arena

Greenville, S.C.

Duke 81, TCU 58

At KeyBank Center

Buffalo, N.Y.

Michigan St. 77, Louisville 69

Sunday, March 22

At Viejas Arena

San Diego

St. John’s 67, Kansas 65

At Xfinity Mobile Arena

Philadelphia

UConn 73, UCLA 57

At Capital One Arena

Washington

Regional Semifinals

Friday, March 27

Duke vs. St. John’s, 7:10 p.m.

UConn vs. Michigan St., 9:45 p.m.

Regional Championship

Sunday, March 29

Duke-St. John’s winner vs. UConn-Michigan St. winner, TBA

SOUTH REGIONAL

First Round

Friday, March 20

At Benchmark International Arena

Tampa, Fla.

Florida 114, Prairie View 55

Iowa 67, Clemson 61

Thursday, March 19

At Paycom Center

Oklahoma City

Vanderbilt 78, McNeese St. 68

Nebraska 76, Troy 47

At Bon Secours Wellness Arena

Greenville, S.C.

VCU 82, North Carolina 78, OT

Illinois 105, Penn 70

At Paycom Center

Oklahoma City

Texas A&M 63, Saint Mary’s (Cal.) 50

Houston 78, Idaho 47

Second Round

Sunday, March 22

At Benchmark International Arena

Tampa, Fla.

Iowa 73, Florida 72

Saturday, March 21

At Paycom Center

Oklahoma City

Nebraska 74, Vanderbilt 72

At Bon Secours Wellness Arena

Greenville, S.C.

Illinois 76, VCU 55

At Paycom Center

Oklahoma City

Houston 88, Texas A&M 57

At Toyota Center

Houston

Regional Semifinals

Thursday, March 26

Nebraska vs. Iowa, 7:30 p.m.

Houston vs. Illinois, 10:05 p.m.

Regional Championship

Saturday, March 28

Nebraska-Iowa winner vs. Houston-Illinois winner, TBA

MIDWEST REGIONAL

First Round

Thursday, March 19

At KeyBank Center

Buffalo, N.Y.

Michigan 101, Howard 80

Saint Louis 102, Georgia 77

Friday, March 20

At Benchmark International Arena

Tampa, Fla.

Texas Tech 91, Akron 71

Alabama 90, Hofstra 70

At Xfinity Mobile Arena

Philadelphia

Tennessee 78, Miami (Ohio) 56

Virginia 82, Wright St. 73

At Enterprise Center

St. Louis

Kentucky 89, Santa Clara 84, OT

Iowa St. 108, Tennessee St. 74

Second Round

Saturday, March 21

At KeyBank Center

Buffalo, N.Y.

Michigan 95, Saint Louis 72

Sunday, March 22

At Benchmark International Arena

Tampa, Fla.

Alabama 90, Texas Tech 65

At Xfinity Mobile Arena

Philadelphia

Tennessee 79, Virginia 72

At Enterprise Center

St. Louis

Iowa St. 82, Kentucky 63

At United Center

Chicago

Regional Semifinals

Friday, March 27

Michigan vs. Alabama, 7:35 p.m.

Iowa St. vs. Tennessee, 10:10 p.m.

Regional Championship

Sunday, March 29

Michigan-Alabama winner vs. Iowa St.-Tennessee winner, TBA

WEST REGIONAL

First Round

Friday, March 20

At Viejas Arena

San Diego

Arizona 92, LIU Sharks 58

Utah St. 86, Villanova 76

At Enterprise Center

St. Louis

Miami 80, Missouri 66

Purdue 104, Queens University Royals 71

Thursday, March 19

At Moda Center

Portland, Ore.

High Point 83, Wisconsin 82

Arkansas 97, Hawaii 78

Texas 79, BYU 71

Gonzaga 73, Kennesaw St. 64

Second Round

Sunday, March 22

At Viejas Arena

San Diego

Arizona 78, Utah St. 66

At Enterprise Center

St. Louis

Purdue 79, Miami 69

Saturday, March 21

At Moda Center

Portland, Ore.

Arkansas 94, High Point 88

Texas 74, Gonzaga 68

At SAP Center at San Jose

San Jose, Calif.

Regional Semifinals

Thursday, March 26

Arizona vs. Arkansas, 9:45 p.m.

Purdue vs. Texas, 7:10 p.m.

Regional Championship

Saturday, March 28

Arizona-Arkansas winner vs. Purdue-Texas winner, TBA

FINAL FOUR

At Lucas Oil Stadium

Indianapolis

National Semifinals

Saturday, April 4

TBD vs. TBD, TBA

TBD vs. TBD, TBA

National Championship

Monday, April 6

Semifinal winners, 8:30 p.m.

