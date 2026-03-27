NCAA Men’s Div. II Basketball Tournament Glance

All Times EDT
First Round
Friday, March 13
West Region
At campus sites
Cal St. East Bay 83, Cal Poly Humboldt 64
Cal St. Dom. Hills 69, Alas. Anchorage 58
Saint Martin’s 75, Hawaii Pacific 68
Point Loma 76, Northwest Nazarene 61
Saturday, March 14
Atlantic Region
Gannon 83, Charleston (W.Va.) 58
California (Pa.) 96, Fayetteville St. 83
Virginia Union 52, West Liberty 46
Indiana (Pa.) 89, Fairmont St. 83
Central Region
Minn. Duluth 64, Washburn 62
St. Cloud St. 83, Missouri Western 65
Okla. Baptist 77, Harding 68
Central Mo. 88, Rogers St. 77
East Region
Daemen 111, Goldey-Beacom 78
Saint Michael’s 87, Bentley 80
Felician 75, Adelphi 53
Saint Anselm 92, Assumption 81
Midwest Region
Walsh 77, William Jewell 70
Northern Mich. 86, Rockhurst 85
Grand Valley St. 59, Ashland 45
Michigan Tech 83, Lake Erie 73
South Region
Nova Southeastern 94, Morehouse 60
Montevallo 88, Fla. Southern 81
UAH 92, Palm Beach Atl. 73
West Ala. 58, West Florida 53
South Central Region
DBU 99, Colorado Mesa 66
St. Edward’s 83, Western N.M. 71
St. Mary’s (Texas) 73, Eastern N.M. 70, OT
Black Hills St. 67, Lubbock Christian 64
Southeast Region
Young Harris 72, Anderson (S.C.) 69
Lenoir-Rhyne 80, UNG 67
Lander 76, Lincoln Memorial 71
Columbus St. 78, Catawba 75
Second Round
Saturday, March 14
West Region
Cal St. East Bay 76, Cal St. Dom. Hills 67
Point Loma 66, Saint Martin’s 57
Sunday, March 15
Atlantic Region
Gannon 89, California (Pa.) 73
Indiana (Pa.) 66, Virginia Union 62, OT
Central Region
Minn. Duluth 61, St. Cloud St. 55
Okla. Baptist 75, Central Mo. 63
East Region
Daemen 85, Saint Michael’s 62
Saint Anselm 99, Felician 77
Midwest Region
Walsh 86, Northern Mich. 68
Michigan Tech 69, Grand Valley St. 67
South Region
Nova Southeastern 98, Montevallo 85
UAH 83, West Ala. 74
South Central Region
DBU 70, St. Edward’s 56
Black Hills St. 78, St. Mary’s (Texas) 60
Southeast Region
Lenoir-Rhyne 84, Young Harris 78
Lander 74, Columbus St. 66
Third Round
Monday, March 16
West Region
Cal St. East Bay 73, Point Loma 58
Tuesday, March 17
Atlantic Region
Gannon 81, Indiana (Pa.) 74
Central Region
Okla. Baptist 80, Minn. Duluth 76
East Region
Daemen 94, Saint Anselm 73
Midwest Region
Michigan Tech 87, Walsh 70
South Region
Nova Southeastern 79, UAH 63
South Central Region
Black Hills St. 76, DBU 62
Southeast Region
Lander 86, Lenoir-Rhyne 62
Quarterfinals
Wednesday, March 25
At Evansville, Ind.
Nova Southeastern 76, Black Hills St. 66
Lander 77, Daemen 74
Okla. Baptist 78, Cal St. East Bay 55
Gannon 75, Michigan Tech 49
Semifinals
Friday, March 27
Nova Southeastern vs. Lander, 8:30 p.m.
Gannon vs. Okla. Baptist, 6 p.m.
Championship
Sunday, April 5
Semifinal winners, 1 p.m.
