NCAA Men’s Basketball Top 25 Schedule

All Times EST
Tuesday’s Games
No. 5 Florida (23-6) vs. Mississippi State (13-16), 8 p.m.
No. 9 Nebraska (25-4) at UCLA (19-10), 11 p.m.
No. 10 Texas Tech (22-7) vs. TCU (19-10), 7 p.m.
No. 11 Illinois (22-7) vs. Oregon (11-18), 9 p.m.
No. 13 Virginia (25-4) vs. Wake Forest (15-14), 7 p.m.
No. 14 Kansas (21-8) at Arizona State (15-14), 9 p.m.
No. 16 Alabama (22-7) at Georgia (20-9), 6:30 p.m.
No. 17 North Carolina (23-6) vs. Clemson (21-8), 7 p.m.
No. 18 St. John’s (23-6) vs. Georgetown (13-16), 7 p.m.
No. 19 Miami (OH) (29-0) vs. Toledo (16-13), 7 p.m.
No. 23 Tennessee (20-9) at South Carolina (12-17), 6 p.m.
No. 24 Vanderbilt (22-7) at Ole Miss (12-17), 9 p.m.
Wednesday’s Games
No. 7 Houston (24-5) vs. Baylor (15-14), 9 p.m.
No. 15 Purdue (22-7) at Northwestern (13-16), 8:30 p.m.
No. 20 Arkansas (21-8) vs. Texas (18-11), 7 p.m.
No. 22 Miami (FL) (23-6) at SMU (19-10), 7 p.m.
No. 25 Saint Louis (26-3) vs. Loyola Chicago (7-22), 8 p.m.
Thursday’s Games
No. 3 Michigan (27-2) at Iowa (20-9), 8 p.m.
No. 8 Michigan State (24-5) vs. Rutgers (12-17), 8 p.m.
Friday’s Games
No. 18 St. John’s (23-6) at Seton Hall (19-10), 9 p.m.
No. 19 Miami (OH) (29-0) at Ohio (15-14), 9 p.m.
Saturday’s Games
No. 1 Duke (28-2) vs. No. 17 North Carolina (23-6), 6:30 p.m.
No. 2 Arizona (28-2) at Colorado (16-13), 11 p.m.
No. 4 UConn (27-3) at Marquette (10-19), 12:30 p.m.
No. 5 Florida (23-6) at Kentucky (19-10), 4 p.m.
No. 6 Iowa State (24-6) vs. Arizona State (15-14), 2 p.m.
No. 7 Houston (24-5) at Oklahoma State (17-12), Noon
No. 10 Texas Tech (22-7) at BYU (20-9), 10:30 p.m.
No. 13 Virginia (25-4) vs. Virginia Tech (18-11), Noon
No. 14 Kansas (21-8) vs. Kansas State (11-18), 2 p.m.
No. 15 Purdue (22-7) vs. Wisconsin (20-9), 4 p.m.
No. 16 Alabama (22-7) vs. Auburn (15-14), 8:30 p.m.
No. 20 Arkansas (21-8) at Missouri (20-9), Noon
No. 22 Miami (FL) (23-6) vs. Louisville (20-9), 2 p.m.
No. 23 Tennessee (20-9) vs. No. 24 Vanderbilt (22-7), 2 p.m.
No. 25 Saint Louis (26-3) at George Mason (22-7), 4 p.m.
Sunday’s Games
No. 3 Michigan (27-2) vs. No. 8 Michigan State (24-5), 4:30 p.m.
No. 9 Nebraska (25-4) vs. Iowa (20-9), 5 p.m.
No. 11 Illinois (22-7) at Maryland (11-18), 3 p.m.
