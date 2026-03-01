NCAA Men’s Basketball Top 25 Fared-Week

No. 1 Duke (27-2) beat Notre Dame 100-56; beat No. 11 Virginia 77-51.
No. 2 Arizona (27-2) beat Baylor 87-80; beat No. 14 Kansas 84-61.
No. 3 Michigan (27-2) beat Minnesota 77-67; beat No. 10 Illinois 84-70.
No. 4 Iowa State (24-5) beat Utah 75-59; lost to No. 16 Texas Tech 82-73.
No. 5 Houston (24-5) lost to No. 14 Kansas 69-56; beat Colorado 102-62.
No. 6 UConn (27-3) beat No. 15 St. John’s 72-40; beat Seton Hall 71-67.
No. 7 Florida (23-6) beat Texas 84-71; beat No. 20 Arkansas 111-77.
No. 8 Purdue (22-6) lost to No. 13 Michigan State 76-74.
No. 9 Gonzaga (28-2) beat Portland 89-48.
No. 10 Illinois (22-7) lost to No. 3 Michigan 84-70.
No. 11 Virginia (25-4) beat North Carolina State 90-61; lost to No. 1 Duke 77-51.
No. 12 Nebraska (25-4) beat Maryland 74-61; beat USC 82-67.
No. 13 Michigan State (23-5) beat No. 8 Purdue 76-74.
No. 14 Kansas (21-8) beat No. 5 Houston 69-56; lost to No. 2 Arizona 84-61.
No. 15 St. John’s (23-6) lost to No. 6 UConn 72-40; beat Villanova 89-57.
No. 16 Texas Tech (22-7) beat Cincinnati 80-68; beat No. 4 Iowa State 82-73.
No. 17 Alabama (22-7) beat Mississippi State 100-75; beat No. 22 Tennessee 71-69.
No. 18 North Carolina (23-6) beat No. 24 Louisville 77-74; beat Virginia Tech 89-82.
No. 19 BYU (20-9) lost to UCF 97-84; lost to West Virginia 79-71.
No. 20 Arkansas (21-8) beat Texas A&M 99-84; lost to No. 7 Florida 111-77.
No. 21 Miami (OH) (29-0) beat Eastern Michigan 74-64; beat Western Michigan 69-67.
No. 22 Tennessee (20-9) lost to Missouri 73-69; lost to No. 17 Alabama 71-69.
No. 23 Saint Louis (26-3) lost to Dayton 77-62; beat Duquesne 91-76.
No. 24 Louisville (20-9) lost to No. 18 North Carolina 77-74; lost to Clemson 80-75.
No. 25 Vanderbilt (22-7) beat Georgia 88-80; lost to Kentucky 91-77.
