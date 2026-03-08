NCAA Men’s Basketball Top 25 Daily Fared

Sunday
No. 1 Duke (29-2) did not play. Next: vs. TBA, Thursday.
No. 2 Arizona (29-2) did not play. Next: vs. TBA, Thursday.
No. 3 Michigan (29-2) beat No. 8 Michigan State 90-80. Next: TBA.
No. 4 UConn (27-4) did not play. Next: vs. TBA, Thursday.
No. 5 Florida (25-6) did not play. Next: vs. TBA, Friday.
No. 6 Iowa State (25-6) did not play. Next: vs. TBA, Wednesday.
No. 7 Houston (26-5) did not play. Next: vs. TBA, Thursday.
No. 8 Michigan State (25-6) lost to No. 3 Michigan 90-80. Next: TBA.
No. 9 Nebraska (26-5) beat Iowa 84-75, OT. Next: TBA.
No. 10 Texas Tech (22-9) did not play. Next: vs. TBA, Thursday.
No. 11 Illinois (24-7) beat Maryland 78-72. Next: TBA.
No. 12 Gonzaga (28-3) did not play. Next: vs. TBA, Monday.
No. 13 Virginia (27-4) did not play. Next: vs. TBA, Thursday.
No. 14 Kansas (22-9) did not play. Next: vs. TBA, Thursday.
No. 15 Purdue (23-8) did not play. Next: TBA.
No. 16 Alabama (23-8) did not play. Next: vs. TBA, Friday.
No. 17 North Carolina (24-7) did not play. Next: vs. TBA, Thursday.
No. 18 St. John’s (25-6) did not play. Next: vs. TBA, Thursday.
No. 19 Miami (OH) (31-0) did not play. Next: vs. UMass, Thursday.
No. 20 Arkansas (23-8) did not play. Next: vs. TBA, Friday.
No. 21 Saint Mary’s (27-4) did not play. Next: vs. TBA, Monday.
No. 22 Miami (FL) (24-7) did not play. Next: vs. TBA, Thursday.
No. 23 Tennessee (21-10) did not play. Next: vs. TBA, Thursday.
No. 24 Vanderbilt (24-7) did not play. Next: vs. TBA, Friday.
No. 25 Saint Louis (27-4) did not play. Next: vs. TBA, Friday.
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.