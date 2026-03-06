NCAA Men’s Basketball Top 25 Daily Fared

Friday
No. 1 Duke (28-2) did not play. Next: vs. No. 17 North Carolina, Saturday.
No. 2 Arizona (28-2) did not play. Next: at Colorado, Saturday.
No. 3 Michigan (28-2) did not play. Next: vs. No. 8 Michigan State, Sunday.
No. 4 UConn (27-3) did not play. Next: at Marquette, Saturday.
No. 5 Florida (24-6) did not play. Next: at Kentucky, Saturday.
No. 6 Iowa State (24-6) did not play. Next: vs. Arizona State, Saturday.
No. 7 Houston (25-5) did not play. Next: at Oklahoma State, Saturday.
No. 8 Michigan State (25-5) did not play. Next: at No. 3 Michigan, Sunday.
No. 9 Nebraska (25-5) did not play. Next: vs. Iowa, Sunday.
No. 10 Texas Tech (22-8) did not play. Next: at BYU, Saturday.
No. 11 Illinois (23-7) did not play. Next: at Maryland, Sunday.
No. 12 Gonzaga (28-3) did not play. Next: vs. TBA, Monday.
No. 13 Virginia (26-4) did not play. Next: vs. Virginia Tech, Saturday.
No. 14 Kansas (21-9) did not play. Next: vs. Kansas State, Saturday.
No. 15 Purdue (23-7) did not play. Next: vs. Wisconsin, Saturday.
No. 16 Alabama (22-8) did not play. Next: vs. Auburn, Saturday.
No. 17 North Carolina (24-6) did not play. Next: at No. 1 Duke, Saturday.
No. 18 St. John’s (25-6) beat Seton Hall 72-65. Next: TBA.
No. 19 Miami (OH) (31-0) beat Ohio 110-108, OT. Next: TBA.
No. 20 Arkansas (22-8) did not play. Next: at Missouri, Saturday.
No. 21 Saint Mary’s (27-4) did not play. Next: vs. TBA, Monday.
No. 22 Miami (FL) (24-6) did not play. Next: vs. Louisville, Saturday.
No. 23 Tennessee (21-9) did not play. Next: vs. No. 24 Vanderbilt, Saturday.
No. 24 Vanderbilt (23-7) did not play. Next: at No. 23 Tennessee, Saturday.
No. 25 Saint Louis (27-3) did not play. Next: at George Mason, Saturday.
