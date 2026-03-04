NCAA Men’s Basketball Top 25 Daily Fared

Tuesday
No. 1 Duke (28-2) did not play. Next: vs. No. 17 North Carolina, Saturday.
No. 2 Arizona (28-2) did not play. Next: at Colorado, Saturday.
No. 3 Michigan (27-2) did not play. Next: at Iowa, Thursday.
No. 4 UConn (27-3) did not play. Next: at Marquette, Saturday.
No. 5 Florida (24-6) beat Mississippi State 108-74. Next: at Kentucky, Saturday.
No. 6 Iowa State (24-6) did not play. Next: vs. Arizona State, Saturday.
No. 7 Houston (24-5) did not play. Next: vs. Baylor, Wednesday.
No. 8 Michigan State (24-5) did not play. Next: vs. Rutgers, Thursday.
No. 9 Nebraska (25-5) lost to UCLA 72-52. Next: vs. Iowa, Sunday.
No. 10 Texas Tech (22-8) lost to TCU 73-65. Next: at BYU, Saturday.
No. 11 Illinois (23-7) beat Oregon 80-54. Next: at Maryland, Sunday.
No. 12 Gonzaga (28-3) did not play. Next: vs. TBA, Monday.
No. 13 Virginia (26-4) beat Wake Forest 75-70. Next: vs. Virginia Tech, Saturday.
No. 14 Kansas (21-9) lost to Arizona State 70-60. Next: vs. Kansas State, Saturday.
No. 15 Purdue (22-7) did not play. Next: at Northwestern, Wednesday.
No. 16 Alabama (22-8) lost to Georgia 98-88. Next: vs. Auburn, Saturday.
No. 17 North Carolina (24-6) beat Clemson 67-63. Next: at No. 1 Duke, Saturday.
No. 18 St. John’s (24-6) beat Georgetown 72-69. Next: at Seton Hall, Friday.
No. 19 Miami (OH) (30-0) beat Toledo 74-72. Next: at Ohio, Friday.
No. 20 Arkansas (21-8) did not play. Next: vs. Texas, Wednesday.
No. 21 Saint Mary’s (27-4) did not play. Next: vs. TBA, Monday.
No. 22 Miami (FL) (23-6) did not play. Next: at SMU, Wednesday.
No. 23 Tennessee (21-9) beat South Carolina 78-59. Next: vs. No. 24 Vanderbilt, Saturday.
No. 24 Vanderbilt (23-7) beat Ole Miss 89-86, OT. Next: at No. 23 Tennessee, Saturday.
No. 25 Saint Louis (26-3) did not play. Next: vs. Loyola Chicago, Wednesday.
